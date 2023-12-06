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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/israil-gazzenin-han-yunus-kentini-hedef-aldi-1078129901.html
İsrail Gazze‘nin Han Yunus kentini hedef aldı
İsrail Gazze‘nin Han Yunus kentini hedef aldı
Gazze'nin Han Yunus şehrinde İsrail ve Filistin arasında çatışmaların yaşandığı belirtildi. Görüntülerde bölgede bulunan Nasser Hastanesi'nin yakınında... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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İsrail ile Filistin arasında bir hafta süren ateşkesin sona ermesinin ardından geçen Pazartesi günü kaydedilen görüntülerde Gazze'nin Han Yunus kentinde patlama sesleri duyulurken, gece şehrin silüetini aydınlatan roketler görüldü.Bölgeye yapılan yoğun roket saldırılarının ardından Nasser Hastanesi'nin üzerinde yükselen dumanlar görülüyor. Ambulansların yaralıları tedavi için hastaneye götürdüğü de görüntülerde kaydedildi.
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İsrail Gazze‘nin Han Yunus kentini hedef aldı
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video, han yunus, israil-filistin, israil, füze saldırısı, füze, видео
video, han yunus, israil-filistin, israil, füze saldırısı, füze, видео

İsrail Gazze‘nin Han Yunus kentini hedef aldı

10:57 06.12.2023
© Ruptly
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Gazze'nin Han Yunus şehrinde İsrail ve Filistin arasında çatışmaların yaşandığı belirtildi. Görüntülerde bölgede bulunan Nasser Hastanesi'nin yakınında dumanların yükseldiği ve şiddetli patlamaların duyulduğu kaydedildi.
İsrail ile Filistin arasında bir hafta süren ateşkesin sona ermesinin ardından geçen Pazartesi günü kaydedilen görüntülerde Gazze'nin Han Yunus kentinde patlama sesleri duyulurken, gece şehrin silüetini aydınlatan roketler görüldü.

Bölgeye yapılan yoğun roket saldırılarının ardından Nasser Hastanesi'nin üzerinde yükselen dumanlar görülüyor. Ambulansların yaralıları tedavi için hastaneye götürdüğü de görüntülerde kaydedildi.
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