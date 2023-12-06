https://sputniknews.com.tr/20231206/israil-gazzenin-han-yunus-kentini-hedef-aldi-1078129901.html
İsrail Gazze‘nin Han Yunus kentini hedef aldı
İsrail Gazze‘nin Han Yunus kentini hedef aldı
Gazze'nin Han Yunus şehrinde İsrail ve Filistin arasında çatışmaların yaşandığı belirtildi. Görüntülerde bölgede bulunan Nasser Hastanesi'nin yakınında... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T10:57+0300
2023-12-06T10:57+0300
2023-12-06T10:57+0300
israil- filistin çatışması
video
han yunus
israil-filistin
israil
füze saldırısı
füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078130240_303:0:3347:1712_1920x0_80_0_0_9706e677d0410899dc35e0b3561f0d61.png
İsrail ile Filistin arasında bir hafta süren ateşkesin sona ermesinin ardından geçen Pazartesi günü kaydedilen görüntülerde Gazze'nin Han Yunus kentinde patlama sesleri duyulurken, gece şehrin silüetini aydınlatan roketler görüldü.Bölgeye yapılan yoğun roket saldırılarının ardından Nasser Hastanesi'nin üzerinde yükselen dumanlar görülüyor. Ambulansların yaralıları tedavi için hastaneye götürdüğü de görüntülerde kaydedildi.
han yunus
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078130240_683:0:2966:1712_1920x0_80_0_0_4d5cc642e57603523966436312ffbe15.png
İsrail Gazze‘nin Han Yunus kentini hedef aldı
İsrail Gazze‘nin Han Yunus kentini hedef aldı
2023-12-06T10:57+0300
true
PT0M58S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, han yunus, israil-filistin, israil, füze saldırısı, füze, видео
video, han yunus, israil-filistin, israil, füze saldırısı, füze, видео
İsrail Gazze‘nin Han Yunus kentini hedef aldı
Gazze'nin Han Yunus şehrinde İsrail ve Filistin arasında çatışmaların yaşandığı belirtildi. Görüntülerde bölgede bulunan Nasser Hastanesi'nin yakınında dumanların yükseldiği ve şiddetli patlamaların duyulduğu kaydedildi.
İsrail ile Filistin arasında bir hafta süren ateşkesin sona ermesinin ardından geçen Pazartesi günü kaydedilen görüntülerde Gazze'nin Han Yunus kentinde patlama sesleri duyulurken, gece şehrin silüetini aydınlatan roketler görüldü.
Bölgeye yapılan yoğun roket saldırılarının ardından Nasser Hastanesi'nin üzerinde yükselen dumanlar görülüyor. Ambulansların yaralıları tedavi için hastaneye götürdüğü de görüntülerde kaydedildi.