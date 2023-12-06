https://sputniknews.com.tr/20231206/iran-yeni-bir-biyokapsulu-basariyla-uzaya-firlatti-1078152437.html
İran, yeni bir biyokapsülü başarıyla uzaya fırlattı
İran, yeni bir biyokapsülü başarıyla uzaya fırlattı
Tasnim haber ajansı, İran'ın uzaya yeni bir biyokapsülü başarıyla fırlattığını belirtti. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T20:05+0300
2023-12-06T20:05+0300
2023-12-06T20:05+0300
multimedya
iran
uzay
roket
iran savunma bakanlığı
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078152194_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd27b2cb28ca715c6f7ba95bcd1290cc.jpg
Tasnim'in haberine göre 500 kg ağırlığındaki yeni biyokapsül, 'Salman' adlı roket taşıyıcı yardımıyla 130 km yüksekliğe fırlatıldı. Bu kapsül, insanların uzaya gönderilmesine yönelik yol haritasının uygulanması kapsamında geliştirildi. Proje, İran Savunma Bakanlığı'nın yönetimindeki Havacılık ve Uzay Sanayii Kuruluşu tarafından hayata geçirildi.
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078152194_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d4ea346f421bce39b801e6d8060d076f.jpg
İran, yeni bir biyokapsülü başarıyla uzaya fırlattı
İran, yeni bir biyokapsülü başarıyla uzaya fırlattı
2023-12-06T20:05+0300
true
PT1M16S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, uzay, roket, iran savunma bakanlığı, video, видео
iran, uzay, roket, iran savunma bakanlığı, video, видео
İran, yeni bir biyokapsülü başarıyla uzaya fırlattı
Tasnim haber ajansı, İran'ın uzaya yeni bir biyokapsülü başarıyla fırlattığını belirtti.
Tasnim'in haberine göre 500 kg ağırlığındaki yeni biyokapsül, 'Salman' adlı roket taşıyıcı yardımıyla 130 km yüksekliğe fırlatıldı. Bu kapsül, insanların uzaya gönderilmesine yönelik yol haritasının uygulanması kapsamında geliştirildi. Proje, İran Savunma Bakanlığı'nın yönetimindeki Havacılık ve Uzay Sanayii Kuruluşu tarafından hayata geçirildi.