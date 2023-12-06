https://sputniknews.com.tr/20231206/eski-milli-futbolcu-oktay-derelioglu-trafikte-yol-verme-kavgasinda-yaralandi-1078141191.html

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu trafikte yol verme kavgasında yaralandı

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu trafikte yol verme kavgasında yaralandı

İstanbul'da trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu yaralandı. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T13:50+0300

2023-12-06T13:50+0300

2023-12-06T13:50+0300

yaşam

oktay derelioğlu

teknik direktör

futbol

trafik

kavga

yol

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Alınan bilgiye göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga ihbarı üzerine Erenköy Mahallesi Dr. Mithat Süer Sokak'a gitti.Ekipler, yaptıkları çalışmada otomobiliyle seyir halinde olan teknik direktör Oktay Derelioğlu ile başka bir aracın sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasının kavgaya dönüştüğünü tespit etti.Olayda, darbedilen Derelioğlu'nun kolunun çıktığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.Derelioğlu ile yanında bulunan Başak Derelioğlu hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatılırken diğer araçtaki Z.K. ve N.K. ise "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.Bu arada, olay anı da güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir kişinin araçtan inerek Derelioğlu'nun otomobilinin yanına gelmesi, kapıyı açmaya yönelirken Derelioğlu'nun araçtan inmesi ve taraflar arasında yaşanan kavga yer aldı. Yine, Başak Derelioğlu'nun araya girmesi, çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı tarafların birbirlerine tekmelerle saldırmaları ve yere yuvarlanmaları da görüntülendi.Oktay Derelioğlu kimdir, hangi takımlarda oynadı?Derelioğlu'nun futbol kariyeri, 1985 yılında Fatih Karagümrük altyapısında futbolla başladı. 14 yaşında Karagümrük'ün A takımını yükselme başarısını gösterdi. 1991-92 sezonunda ise Karagümrükspor'da daha fazla forma şansı bulmaya başladı. 13 Eylül 1991'de Gaziosmanpaşa'ya attığı penaltı golü ilk golü oldu. 10 Nisan 1992 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. 7 Haziran 1993'te Beşiktaş, genç futbolcuyu 1 milyar Türk lirası karşılığında Trabzonspor'dan transfer etti. Beşiktaş'tan ayrılan Oktay Derelioğlu, Fadıl Akgündüz tarafından Eylül 1999'da 3.5 milyon dolar karşılığında 2. Lig ekibi Siirt Jetpaspor'a transfer edildi.Kasım 1999'da Oktay, Gaziantepspor'a kiralandı ve 1. Lig'e geri döndü. Aralık ayından itibaren takımın ilk 11 oyuncularından biri oldu. 2000 yılında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'a transfer oldu.Las Palmas sonrası Oktay'ın adı Fenerbahçe, Kocaelispor ve Eintracht Frankfurt ile anılsa da, Oktay ile anlaşan eski takımı Trabzonspor oldu. Uzun uğraşlar sonucu Temmuz 2001'de Oktay Derelioğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. 2004 yılı Ekim ayında kulüpsüz kalan futbolcu, devre arasında eski teknik direktörü Rasim Kara'nın çalıştırdığı Azerbaycan takımı Hazar Lenkeran'a transfer oldu.Derelioğlu, 2008-09 sezonundan itibaren spor hayatını Teknik Direktör olarak sürdüreceğini açıkladı. Futbol kariyerinden sonra Hazar Lankeran'in Genel menajeri olarak göreve başlamıştır. Bir dönem A Spor kanalında futbol yorumculuğu yaptı. 15 Ekim 2017 tarihinde Darıca Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine getirildi.

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