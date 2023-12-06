https://sputniknews.com.tr/20231206/cinden-abdye-icislerine-karismama-cagrisi-1078148941.html

Çin'den ABD'ye 'içişlerine karışmama' çağrısı

Çin'den ABD'ye 'içişlerine karışmama' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T17:31+0300

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wang yi

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'un Çin'in içişlerine karışmayı bırakması gerektiğini söyledi.Çin medyasında yayımlanan haberde Dışişleri Bakanı Wang'ın mevkidaşına 'Çin'in Tayvan meselesine ilişkin tutumunu bir kez daha vurgulayarak ABD'den Çin'in içişlerine karışmamasını ve Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı güçlerini desteklememesini' hususunda uyarıda bulunduğu belirtildi.Wang Yi aynı zamanda ABD ve Çin liderlerinin mutabakatını gerçekleştirmek için ikili ilişkilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca 'Çin-ABD ilişkilerindeki istikrar eğilimini pekiştirmek' gerektiğini de sözlerine ekledi.15 Kasım'da Biden ve Şi, San Francisco'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi çerçevesinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231028/cin-disisleri-bakani-abdde-ikili-iliskilerdeki-en-buyuk-zorluk-tayvanin-bagimsizligi-konusu-1076813728.html

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