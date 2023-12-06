https://sputniknews.com.tr/20231206/cinden-abdye-icislerine-karismama-cagrisi-1078148941.html
Çin'den ABD'ye 'içişlerine karışmama' çağrısı
Çin'den ABD'ye 'içişlerine karışmama' çağrısı
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T17:31+0300
2023-12-06T17:31+0300
2023-12-06T17:51+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
wang yi
abd
antony blinken
tayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077937266_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_8e108efcff86aa425b84475b316ebb49.jpg
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'un Çin'in içişlerine karışmayı bırakması gerektiğini söyledi.Çin medyasında yayımlanan haberde Dışişleri Bakanı Wang'ın mevkidaşına 'Çin'in Tayvan meselesine ilişkin tutumunu bir kez daha vurgulayarak ABD'den Çin'in içişlerine karışmamasını ve Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı güçlerini desteklememesini' hususunda uyarıda bulunduğu belirtildi.Wang Yi aynı zamanda ABD ve Çin liderlerinin mutabakatını gerçekleştirmek için ikili ilişkilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca 'Çin-ABD ilişkilerindeki istikrar eğilimini pekiştirmek' gerektiğini de sözlerine ekledi.15 Kasım'da Biden ve Şi, San Francisco'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi çerçevesinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231028/cin-disisleri-bakani-abdde-ikili-iliskilerdeki-en-buyuk-zorluk-tayvanin-bagimsizligi-konusu-1076813728.html
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1e/1077937266_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_2a51b16d7136362c8f2a3db429557069.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, wang yi, abd, antony blinken, tayvan
çin, çin halk cumhuriyeti, wang yi, abd, antony blinken, tayvan
Çin'den ABD'ye 'içişlerine karışmama' çağrısı
17:31 06.12.2023 (güncellendi: 17:51 06.12.2023)
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'un Çin'in içişlerine karışmayı bırakması gerektiğini söyledi.
Çin medyasında yayımlanan haberde Dışişleri Bakanı Wang'ın mevkidaşına 'Çin'in Tayvan meselesine ilişkin tutumunu bir kez daha vurgulayarak ABD'den Çin'in içişlerine karışmamasını ve Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı güçlerini desteklememesini' hususunda uyarıda bulunduğu belirtildi.
Wang Yi aynı zamanda ABD ve Çin liderlerinin mutabakatını gerçekleştirmek için ikili ilişkilerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca 'Çin-ABD ilişkilerindeki istikrar eğilimini pekiştirmek' gerektiğini de sözlerine ekledi.
15 Kasım'da Biden ve Şi, San Francisco'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi çerçevesinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmişti.