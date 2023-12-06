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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı: Seyirci olacak mı?
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı: Seyirci olacak mı?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı: Seyirci olacak mı?
Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde İl Spor Güvenlik Kurulu sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girebileceğini... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi maçta, sarı-lacivertli taraftar da tribünde yer alabilecek.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20231103/derbi-oncesi-fenerbahcede-6-eksik-1077023988.html
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beşiktaş, fenerbahçe

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı: Seyirci olacak mı?

14:55 06.12.2023 (güncellendi: 15:24 06.12.2023)
© Flickrseyirci, futbol, maç
seyirci, futbol, maç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
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Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde İl Spor Güvenlik Kurulu sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girebileceğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi maçta, sarı-lacivertli taraftar da tribünde yer alabilecek.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.
Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.
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