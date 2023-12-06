https://sputniknews.com.tr/20231206/besiktas-fenerbahce-derbisinde-deplasman-tribunu-karari-1078142422.html

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı: Seyirci olacak mı?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde deplasman tribünü kararı: Seyirci olacak mı?

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde İl Spor Güvenlik Kurulu sarı-lacivertli taraftarların deplasman tribününe girebileceğini... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T14:55+0300

2023-12-06T14:55+0300

2023-12-06T15:24+0300

spor

beşiktaş

fenerbahçe

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbi maçta, sarı-lacivertli taraftar da tribünde yer alabilecek.İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi.Deplasman takım seyircisi, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231103/derbi-oncesi-fenerbahcede-6-eksik-1077023988.html

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beşiktaş, fenerbahçe