https://sputniknews.com.tr/20231206/almanyada-vatandaslik-icin-israilin-varligini-kabul-etme-sarti-1078142315.html

Almanya’da vatandaşlık için ‘İsrail'in varlığını’ kabul etme şartı

Almanya’da vatandaşlık için ‘İsrail'in varlığını’ kabul etme şartı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinden vatandaşlık başvurusunda bulunanların ‘İsrail'in var olma hakkı’nı desteklediklerini beyan etmeleri gerektiği... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T14:14+0300

2023-12-06T14:14+0300

2023-12-06T14:14+0300

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israil-filistin

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gazze şeridi

nazi almanyası

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Eyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi.Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg da yaptığı açıklamada, gönderilen genelgeyle eyalette Alman vatandaşlığı için başvuranların İsrail'in varlığını kabul ettiğini beyan etmeleri gerektiğini ve bunun, vatandaşlık için ön koşul haline getirildiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231127/almanya-israile-kosulsuz-destegini-yineledi-1077817803.html

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israil

gazze

gazze şeridi

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almanya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, nazi almanyası