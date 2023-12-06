https://sputniknews.com.tr/20231206/almanyada-vatandaslik-icin-israilin-varligini-kabul-etme-sarti-1078142315.html
Almanya’da vatandaşlık için ‘İsrail'in varlığını’ kabul etme şartı
Almanya’da vatandaşlık için ‘İsrail'in varlığını’ kabul etme şartı
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinden vatandaşlık başvurusunda bulunanların ‘İsrail'in var olma hakkı’nı desteklediklerini beyan etmeleri gerektiği... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T14:14+0300
2023-12-06T14:14+0300
2023-12-06T14:14+0300
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almanya
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gazze şeridi
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Eyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi.Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg da yaptığı açıklamada, gönderilen genelgeyle eyalette Alman vatandaşlığı için başvuranların İsrail'in varlığını kabul ettiğini beyan etmeleri gerektiğini ve bunun, vatandaşlık için ön koşul haline getirildiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231127/almanya-israile-kosulsuz-destegini-yineledi-1077817803.html
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almanya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, nazi almanyası
almanya, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, nazi almanyası
Almanya’da vatandaşlık için ‘İsrail'in varlığını’ kabul etme şartı
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinden vatandaşlık başvurusunda bulunanların ‘İsrail'in var olma hakkı’nı desteklediklerini beyan etmeleri gerektiği bildirildi.
Eyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi.
Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg da yaptığı açıklamada, gönderilen genelgeyle eyalette Alman vatandaşlığı için başvuranların İsrail'in varlığını kabul ettiğini beyan etmeleri gerektiğini ve bunun, vatandaşlık için ön koşul haline getirildiğini kaydetti.