https://sputniknews.com.tr/20231206/alman-gazeteci-ukraynanin-karsi-saldirisi-abdnin-son-yillardaki-en-buyuk-basarisizligi-1078118172.html

Alman gazeteci: Ukrayna’nın karşı saldırısı ABD'nin son yıllardaki en büyük başarısızlığı

Alman gazeteci: Ukrayna’nın karşı saldırısı ABD'nin son yıllardaki en büyük başarısızlığı

Alman gazeteci Repke, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusuna yönelik karşı saldırısını ABD'nin son yıllardaki en büyük başarısızlığı olarak nitelendirdi. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T00:24+0300

2023-12-06T00:24+0300

2023-12-06T00:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya

abd

abd

joe biden

julian repke

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Alman gazeteci Julian Repke sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, ABD hükümetinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başarılı olacağı sözünü vererek hem Ukrayna'yı hem de tüm dünyayı kandırdığını belirtti.Repke, “Biden yönetimi, tüm gerçeği idrak edinceye kadar altı ay boyunca hem Ukrayna'yı hem dünyayı hem de kendini kandırdı” ifadesini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yaz aylarında başlattığı karşı harekatın Amerikalı müttefikleri açısından tam bir çöküşe yol açtığına vurgu yapan Repke, “Ukrayna'nın 2023'teki karşı saldırısı, ABD yönetiminin son yıllardaki en büyük stratejik yanlış hesaplamalarından biriydi” diye ekledi.Daha önce Washington Post, Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkelerinden 30'dan fazla üst düzey yetkiliye atıfta bulunarak, Ukrayna ordusunun karşı saldırı sırasındaki başarısızlığının Kiev ve Washington'un karşılıklı hatalar ve yanlış hesaplamalar nedeniyle birbirlerini suçlamaya başladığına yol açtığını yazmıştı.

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