Alman gazeteci: Ukrayna’nın karşı saldırısı ABD'nin son yıllardaki en büyük başarısızlığı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Hollanda’da seçimin galibi: ‘Kiev’e silah vermemeliyiz’
18:50
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor’
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
19:33
1 dk
SESLİ HABER
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
19:42
1 dk
SESLİ HABER
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fico: ‘Kiev'e askeri yardım sunmayacağız’
20:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşi 27 yıl önce bugün doğdu
13:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/alman-gazeteci-ukraynanin-karsi-saldirisi-abdnin-son-yillardaki-en-buyuk-basarisizligi-1078118172.html
Alman gazeteci: Ukrayna’nın karşı saldırısı ABD'nin son yıllardaki en büyük başarısızlığı
Alman gazeteci: Ukrayna’nın karşı saldırısı ABD'nin son yıllardaki en büyük başarısızlığı
Alman gazeteci Repke, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusuna yönelik karşı saldırısını ABD'nin son yıllardaki en büyük başarısızlığı olarak nitelendirdi. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T00:24+0300
2023-12-06T00:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya
abd
abd
joe biden
julian repke
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/01/1075927740_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_f8c249fced29a56c07d2a5987e1aa600.jpg
Alman gazeteci Julian Repke sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, ABD hükümetinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başarılı olacağı sözünü vererek hem Ukrayna'yı hem de tüm dünyayı kandırdığını belirtti.Repke, “Biden yönetimi, tüm gerçeği idrak edinceye kadar altı ay boyunca hem Ukrayna'yı hem dünyayı hem de kendini kandırdı” ifadesini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yaz aylarında başlattığı karşı harekatın Amerikalı müttefikleri açısından tam bir çöküşe yol açtığına vurgu yapan Repke, “Ukrayna'nın 2023'teki karşı saldırısı, ABD yönetiminin son yıllardaki en büyük stratejik yanlış hesaplamalarından biriydi” diye ekledi.Daha önce Washington Post, Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkelerinden 30'dan fazla üst düzey yetkiliye atıfta bulunarak, Ukrayna ordusunun karşı saldırı sırasındaki başarısızlığının Kiev ve Washington'un karşılıklı hatalar ve yanlış hesaplamalar nedeniyle birbirlerini suçlamaya başladığına yol açtığını yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-ukraynaya-destegimiz-ayni-sekilde-devam-edecek-1078117023.html
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/01/1075927740_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_22b1304951f5bd09f468ea23b042d5cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, abd, abd, joe biden, julian repke
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, abd, abd, joe biden, julian repke

Alman gazeteci: Ukrayna’nın karşı saldırısı ABD'nin son yıllardaki en büyük başarısızlığı

00:24 06.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников / Multimedya arşivine gidinRusya - Ukrayna askeri operasyonu
Rusya - Ukrayna askeri operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Alman gazeteci Repke, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ordusuna yönelik karşı saldırısını ABD'nin son yıllardaki en büyük başarısızlığı olarak nitelendirdi.
Alman gazeteci Julian Repke sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, ABD hükümetinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırısının başarılı olacağı sözünü vererek hem Ukrayna'yı hem de tüm dünyayı kandırdığını belirtti.
Repke, “Biden yönetimi, tüm gerçeği idrak edinceye kadar altı ay boyunca hem Ukrayna'yı hem dünyayı hem de kendini kandırdı” ifadesini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yaz aylarında başlattığı karşı harekatın Amerikalı müttefikleri açısından tam bir çöküşe yol açtığına vurgu yapan Repke, “Ukrayna'nın 2023'teki karşı saldırısı, ABD yönetiminin son yıllardaki en büyük stratejik yanlış hesaplamalarından biriydi” diye ekledi.
Daha önce Washington Post, Ukrayna, ABD ve Avrupa ülkelerinden 30'dan fazla üst düzey yetkiliye atıfta bulunarak, Ukrayna ordusunun karşı saldırı sırasındaki başarısızlığının Kiev ve Washington'un karşılıklı hatalar ve yanlış hesaplamalar nedeniyle birbirlerini suçlamaya başladığına yol açtığını yazmıştı.
İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı David Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
Ukrayna krizi
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron: Ukrayna’ya desteğimiz aynı şekilde devam edecek
Dün, 23:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала