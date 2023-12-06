https://sputniknews.com.tr/20231206/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-dogalgaz-destegi-aciklamasi-1078155161.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan doğalgaz desteği açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan doğalgaz desteği açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T21:50+0300
2023-12-06T21:50+0300
2023-12-06T21:54+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
doğalgaz
destek
recep tayyip erdoğan
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231206/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1078152350.html
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doğalgaz desteği başvuru,doğalgaz desteği ne zaman bitecek, doğalgaz desteği kimler alabilir
doğalgaz desteği başvuru,doğalgaz desteği ne zaman bitecek, doğalgaz desteği kimler alabilir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan doğalgaz desteği açıklaması
21:50 06.12.2023 (güncellendi: 21:54 06.12.2023)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."