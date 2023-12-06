https://sputniknews.com.tr/20231206/abdli-cumhuriyetci-vekil-massie-ukrayna-kievi-artik-kontrolu-altina-alamaz-1078133189.html

ABD'li Cumhuriyetçi vekil Massie: Ukrayna, Kiev'i artık kontrolü altına alamaz

ABD'li Cumhuriyetçi vekil Massie: Ukrayna, Kiev'i artık kontrolü altına alamaz

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Kentucky vekili Thomas Massie, Ukrayna'nın Kırım yarımadasını yeniden kontrolü altına... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T11:43+0300

2023-12-06T11:43+0300

2023-12-06T11:45+0300

ukrayna krizi

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kırım

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ABD'li televizyon sunucusu Tucker Carlson'a demeç veren Massie, "Kiev'in asla kazanamayacağını, hedeflerden biri olduğunu söylesek de Kırım'ı geri alamayacağını bilerek Ukraynalıların canlarını feda edip Rusya'yı yenebileceğimizi, Rus ordusunun rezervlerini tüketebileceğimizi söylemek ve bunu finanse etmek, ahlaki açıdan kınanması gereken bir eylemdir" dedi.'ABD, Ukrayna'daki darbede yer aldı'Bu arada Massie, 2014 yılında ABD'nin Ukrayna'daki seçilmiş hükümetin devrilmesine yardım ettiğini anlattı.Massie, "2014'te Kiev'deki seçilmiş hükümetin devrilmesine yardımcı olduk. Rusya'ya karşı silah salladık. Ben bu yaptırımların, silah sallamanın, kararların sonuçları olacağını söyledim ve onların sonuçları oldu" ifadelerini kullandı.Ukrayna'ya yeni finansman sağlanması lehinde oy kullanmayı planlamadığını belirten Massie, uzun mutabakat süreçlerinden sonra Kiev'e yönelik yeni yardım paketinin kabul edileceğini düşündüğünü de kaydetti.'Yardım paketi tartışmalarında Kiev'in Rusya mı yoksa Ukrayna şehri mi olduğuna dair bir karar alınacak'ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardım tartışmalarıyla ilgili bir diğer açıklama Demokrat Parti Connecticut Senatörü Chris Murphy'den geldi.Defense News'e demeç veren Murphy, Ukrayna'ya yardım meselesini tartışan ABD'li senatörlerin aslında Kiev'in Rusya mı yoksa Ukrayna şehri mi olduğuna dair bir karar aldığını söyledi."Şu anda biz, Kiev'in Rusya mı yoksa Ukrayna şehri mi olduğuna dair bir karar alıyoruz" diyen Murphy, Cumhuriyetçi Parti'deki meslektaşlarının bu durumu yeterince ciddiye almamasından yakındı.Murphy, yakında 'Ukrayna 12 ay sonra var olacak mı, yoksa Rusya'nın parçası haline mi gelecek?' sorusunun gündeme gelmeye başlayabileceği uyarısında da bulundu.Kongre’deki Ukrayna’ya yardım tartışmaları hararetleniyorABD medyası, Kongre’deki gizli toplantıda yetkililerin Ukrayna’ya yardımla ilgili sürdürdüğü tartışmaların büyük gerilime sahne olduğunu duyurdu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'e ek yardım için fon tahsis edilmesi konusunda düzenlenen kapalı brifingde ABD'li senatörlerle video konferans aracılığıyla konuşmayı son anda reddederken, bu son dakika haberi, ilerideki yardımlar için Kiev’den bir plan göndermesini beklediklerini vurgulayan Demokrat çoğunluğun lideri Chuck Schumer’dan geldi.The Hill gazetesi, Kongre’deki tartışmaların gerilimli geçtiğini doğrularken, haberinde, “Tartışmalar o kadar hararetliydi ki, bazı Cumhuriyetçi senatörler yetkililere bağırarak soru sormaya başladı. Senato’daki Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell'i Ukrayna'nın karşı saldırı potansiyelinin analizine izin vermemekle suçladı” diye yazdı.Washington Post gazetesi, en az bir düzine Cumhuriyetçi üyenin kendileri için hazırlanan sunumu görmezden gelerek brifingi terk ettiğini yazarken, New York Times gazetesi ise, Ukrayna’ya yardımın görüşüldüğü kapalı toplantının iki partinin temsilcileri arasında tartışmaya dönüştüğünü bildirdi.Gazete, haberinde, “Fiyasko, yalnızca ödenek oylamasının başarısız olacağını açıkça ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda yakın zamanda herhangi bir iki partili anlaşma olasılığını da zorlaştırdı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231206/biden-kieve-yardimlara-son-vermeyi-mutlak-delilik-olarak--nitelendirdi-1078126078.html

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