ABD'li Cumhuriyetçi vekil Massie: Ukrayna, Kiev'i artık kontrolü altına alamaz

Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul ve Ankara adayları kim olacak?
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Gördüğüm Amerikan yönetimi yani Biden-Blinken-Sullivan üçlüsü, üç avanaklar gibi’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Hollanda’da seçimin galibi: ‘Kiev’e silah vermemeliyiz’
18:50
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor’
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
19:33
1 dk
SESLİ HABER
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
19:42
1 dk
SESLİ HABER
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fico: ‘Kiev'e askeri yardım sunmayacağız’
20:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Abdülaziz, ünlü besteci Wagner'in saf ırk görüşlerinden etkileniyor'
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İYİ Parti'nin iş birliği kararı çözülmeye sebep olur mu?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Direksiyon sınavlarında aksayan yönler
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşi 27 yıl önce bugün doğdu
13:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/abdli-cumhuriyetci-vekil-massie-ukrayna-kievi-artik-kontrolu-altina-alamaz-1078133189.html
ABD'li Cumhuriyetçi vekil Massie: Ukrayna, Kiev'i artık kontrolü altına alamaz
ABD'li Cumhuriyetçi vekil Massie: Ukrayna, Kiev'i artık kontrolü altına alamaz
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Kentucky vekili Thomas Massie, Ukrayna'nın Kırım yarımadasını yeniden kontrolü altına... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T11:43+0300
2023-12-06T11:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
abd kongresi
abd temsilciler meclisi
kiev
kırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078133032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c9ba162e5af73557f3fdbb6dc6adb5c.jpg
ABD'li televizyon sunucusu Tucker Carlson'a demeç veren Massie, "Kiev'in asla kazanamayacağını, hedeflerden biri olduğunu söylesek de Kırım'ı geri alamayacağını bilerek Ukraynalıların canlarını feda edip Rusya'yı yenebileceğimizi, Rus ordusunun rezervlerini tüketebileceğimizi söylemek ve bunu finanse etmek, ahlaki açıdan kınanması gereken bir eylemdir" dedi.'ABD, Ukrayna'daki darbede yer aldı'Bu arada Massie, 2014 yılında ABD'nin Ukrayna'daki seçilmiş hükümetin devrilmesine yardım ettiğini anlattı.Massie, "2014'te Kiev'deki seçilmiş hükümetin devrilmesine yardımcı olduk. Rusya'ya karşı silah salladık. Ben bu yaptırımların, silah sallamanın, kararların sonuçları olacağını söyledim ve onların sonuçları oldu" ifadelerini kullandı.Ukrayna'ya yeni finansman sağlanması lehinde oy kullanmayı planlamadığını belirten Massie, uzun mutabakat süreçlerinden sonra Kiev'e yönelik yeni yardım paketinin kabul edileceğini düşündüğünü de kaydetti.'Yardım paketi tartışmalarında Kiev'in Rusya mı yoksa Ukrayna şehri mi olduğuna dair bir karar alınacak'ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardım tartışmalarıyla ilgili bir diğer açıklama Demokrat Parti Connecticut Senatörü Chris Murphy'den geldi.Defense News'e demeç veren Murphy, Ukrayna'ya yardım meselesini tartışan ABD'li senatörlerin aslında Kiev'in Rusya mı yoksa Ukrayna şehri mi olduğuna dair bir karar aldığını söyledi."Şu anda biz, Kiev'in Rusya mı yoksa Ukrayna şehri mi olduğuna dair bir karar alıyoruz" diyen Murphy, Cumhuriyetçi Parti'deki meslektaşlarının bu durumu yeterince ciddiye almamasından yakındı.Murphy, yakında 'Ukrayna 12 ay sonra var olacak mı, yoksa Rusya'nın parçası haline mi gelecek?' sorusunun gündeme gelmeye başlayabileceği uyarısında da bulundu.Kongre’deki Ukrayna’ya yardım tartışmaları hararetleniyorABD medyası, Kongre’deki gizli toplantıda yetkililerin Ukrayna’ya yardımla ilgili sürdürdüğü tartışmaların büyük gerilime sahne olduğunu duyurdu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'e ek yardım için fon tahsis edilmesi konusunda düzenlenen kapalı brifingde ABD'li senatörlerle video konferans aracılığıyla konuşmayı son anda reddederken, bu son dakika haberi, ilerideki yardımlar için Kiev’den bir plan göndermesini beklediklerini vurgulayan Demokrat çoğunluğun lideri Chuck Schumer’dan geldi.The Hill gazetesi, Kongre’deki tartışmaların gerilimli geçtiğini doğrularken, haberinde, “Tartışmalar o kadar hararetliydi ki, bazı Cumhuriyetçi senatörler yetkililere bağırarak soru sormaya başladı. Senato’daki Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell'i Ukrayna'nın karşı saldırı potansiyelinin analizine izin vermemekle suçladı” diye yazdı.Washington Post gazetesi, en az bir düzine Cumhuriyetçi üyenin kendileri için hazırlanan sunumu görmezden gelerek brifingi terk ettiğini yazarken, New York Times gazetesi ise, Ukrayna’ya yardımın görüşüldüğü kapalı toplantının iki partinin temsilcileri arasında tartışmaya dönüştüğünü bildirdi.Gazete, haberinde, “Fiyasko, yalnızca ödenek oylamasının başarısız olacağını açıkça ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda yakın zamanda herhangi bir iki partili anlaşma olasılığını da zorlaştırdı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/biden-kieve-yardimlara-son-vermeyi-mutlak-delilik-olarak--nitelendirdi-1078126078.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078133032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef720f91bff95814d7547631d62e4183.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, abd, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, kiev, kırım
ukrayna, abd, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, kiev, kırım

ABD'li Cumhuriyetçi vekil Massie: Ukrayna, Kiev'i artık kontrolü altına alamaz

11:43 06.12.2023 (güncellendi: 11:45 06.12.2023)
© AFP 2023 / TOM BRENNERABD Kongre Washington
ABD Kongre Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / TOM BRENNER
Abone ol
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Kentucky vekili Thomas Massie, Ukrayna'nın Kırım yarımadasını yeniden kontrolü altına alamayacağını söyledi.
ABD'li televizyon sunucusu Tucker Carlson'a demeç veren Massie, "Kiev'in asla kazanamayacağını, hedeflerden biri olduğunu söylesek de Kırım'ı geri alamayacağını bilerek Ukraynalıların canlarını feda edip Rusya'yı yenebileceğimizi, Rus ordusunun rezervlerini tüketebileceğimizi söylemek ve bunu finanse etmek, ahlaki açıdan kınanması gereken bir eylemdir" dedi.

'ABD, Ukrayna'daki darbede yer aldı'

Bu arada Massie, 2014 yılında ABD'nin Ukrayna'daki seçilmiş hükümetin devrilmesine yardım ettiğini anlattı.
Massie, "2014'te Kiev'deki seçilmiş hükümetin devrilmesine yardımcı olduk. Rusya'ya karşı silah salladık. Ben bu yaptırımların, silah sallamanın, kararların sonuçları olacağını söyledim ve onların sonuçları oldu" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'ya yeni finansman sağlanması lehinde oy kullanmayı planlamadığını belirten Massie, uzun mutabakat süreçlerinden sonra Kiev'e yönelik yeni yardım paketinin kabul edileceğini düşündüğünü de kaydetti.

'Yardım paketi tartışmalarında Kiev'in Rusya mı yoksa Ukrayna şehri mi olduğuna dair bir karar alınacak'

ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardım tartışmalarıyla ilgili bir diğer açıklama Demokrat Parti Connecticut Senatörü Chris Murphy'den geldi.
Defense News'e demeç veren Murphy, Ukrayna'ya yardım meselesini tartışan ABD'li senatörlerin aslında Kiev'in Rusya mı yoksa Ukrayna şehri mi olduğuna dair bir karar aldığını söyledi.
"Şu anda biz, Kiev'in Rusya mı yoksa Ukrayna şehri mi olduğuna dair bir karar alıyoruz" diyen Murphy, Cumhuriyetçi Parti'deki meslektaşlarının bu durumu yeterince ciddiye almamasından yakındı.
Murphy, yakında 'Ukrayna 12 ay sonra var olacak mı, yoksa Rusya'nın parçası haline mi gelecek?' sorusunun gündeme gelmeye başlayabileceği uyarısında da bulundu.

Kongre’deki Ukrayna’ya yardım tartışmaları hararetleniyor

ABD medyası, Kongre’deki gizli toplantıda yetkililerin Ukrayna’ya yardımla ilgili sürdürdüğü tartışmaların büyük gerilime sahne olduğunu duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'e ek yardım için fon tahsis edilmesi konusunda düzenlenen kapalı brifingde ABD'li senatörlerle video konferans aracılığıyla konuşmayı son anda reddederken, bu son dakika haberi, ilerideki yardımlar için Kiev’den bir plan göndermesini beklediklerini vurgulayan Demokrat çoğunluğun lideri Chuck Schumer’dan geldi.
The Hill gazetesi, Kongre’deki tartışmaların gerilimli geçtiğini doğrularken, haberinde, “Tartışmalar o kadar hararetliydi ki, bazı Cumhuriyetçi senatörler yetkililere bağırarak soru sormaya başladı. Senato’daki Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell'i Ukrayna'nın karşı saldırı potansiyelinin analizine izin vermemekle suçladı” diye yazdı.
Washington Post gazetesi, en az bir düzine Cumhuriyetçi üyenin kendileri için hazırlanan sunumu görmezden gelerek brifingi terk ettiğini yazarken, New York Times gazetesi ise, Ukrayna’ya yardımın görüşüldüğü kapalı toplantının iki partinin temsilcileri arasında tartışmaya dönüştüğünü bildirdi.
Gazete, haberinde, “Fiyasko, yalnızca ödenek oylamasının başarısız olacağını açıkça ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda yakın zamanda herhangi bir iki partili anlaşma olasılığını da zorlaştırdı” diye ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
Ukrayna krizi
Biden, Kiev'e yardımlara son vermeyi ‘mutlak delilik’ olarak nitelendirdi
09:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала