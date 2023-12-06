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500 milyon değerindeki 500 otomobil çürümeye terk edildi
500 milyon değerindeki 500 otomobil çürümeye terk edildi
Elazığ’da trafikten men edilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye mahkum edildi. Paylaşılan... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T12:18+0300
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araba
araba mezarlığı
elazığ
yediemin otoparkı
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Elazığ'da bulunan yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle trafikten çekilen yüzlerce araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor.Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 500 milyon değerinde 500 araç ve ayrıca ortalama 300 motosiklet bulunuyor.Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan otoparkta 15 yıldır duran araçların da olduğunu söyledi. Her geçen gün sayının arttığını vurgulayan Ertan, 10 dönümlük alanın ful dolduğunu ve yeni yer arayışına girdiklerini ifade etti.
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500 milyon değerindeki 500 otomobil çürümeye terk edildi
500 milyon değerindeki 500 otomobil çürümeye terk edildi
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video, araba, araba mezarlığı, elazığ, yediemin otoparkı, видео
video, araba, araba mezarlığı, elazığ, yediemin otoparkı, видео

500 milyon değerindeki 500 otomobil çürümeye terk edildi

12:18 06.12.2023
© İHA
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Elazığ’da trafikten men edilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye mahkum edildi. Paylaşılan görüntülerde araç mezarlığını benzetilirken araçlar arasında lüks otomobillerin de bulunması dikkat çekti.
Elazığ'da bulunan yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle trafikten çekilen yüzlerce araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor.
Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor.

Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 500 milyon değerinde 500 araç ve ayrıca ortalama 300 motosiklet bulunuyor.

Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan otoparkta 15 yıldır duran araçların da olduğunu söyledi. Her geçen gün sayının arttığını vurgulayan Ertan, 10 dönümlük alanın ful dolduğunu ve yeni yer arayışına girdiklerini ifade etti.
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