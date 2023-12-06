https://sputniknews.com.tr/20231206/500-milyon-degerindeki-500-otomobil-curumeye-terk-edildi-1078132759.html

500 milyon değerindeki 500 otomobil çürümeye terk edildi

500 milyon değerindeki 500 otomobil çürümeye terk edildi

Elazığ’da trafikten men edilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye mahkum edildi. Paylaşılan... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T12:18+0300

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video

yaşam

araba

araba mezarlığı

elazığ

yediemin otoparkı

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Elazığ'da bulunan yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle trafikten çekilen yüzlerce araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor.Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 500 milyon değerinde 500 araç ve ayrıca ortalama 300 motosiklet bulunuyor.Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan otoparkta 15 yıldır duran araçların da olduğunu söyledi. Her geçen gün sayının arttığını vurgulayan Ertan, 10 dönümlük alanın ful dolduğunu ve yeni yer arayışına girdiklerini ifade etti.

elazığ

yediemin otoparkı

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500 milyon değerindeki 500 otomobil çürümeye terk edildi 500 milyon değerindeki 500 otomobil çürümeye terk edildi 2023-12-06T12:18+0300 true PT0M36S

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video, araba, araba mezarlığı, elazığ, yediemin otoparkı, видео