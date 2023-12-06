5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 89 yaşında

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Kamu-Sen Genel Başkanı: Memur ve emekliye yüzde 58 olan yeniden değerleme oranında zam yapılmalı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Gördüğüm Amerikan yönetimi yani Biden-Blinken-Sullivan üçlüsü, üç avanaklar gibi’
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Hollanda’da seçimin galibi: ‘Kiev’e silah vermemeliyiz’
18:50
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor’
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
19:33
1 dk
SESLİ HABER
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
19:42
1 dk
SESLİ HABER
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fico: ‘Kiev'e askeri yardım sunmayacağız’
20:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Abdülaziz, ünlü besteci Wagner'in saf ırk görüşlerinden etkileniyor'
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İYİ Parti'nin iş birliği kararı çözülmeye sebep olur mu?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Direksiyon sınavlarında aksayan yönler
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşi 27 yıl önce bugün doğdu
13:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve İran dışişleri bakanları “yaptırımlarla mücadele” belgesini imzaladı
17:43
1 dk
SESLİ HABER
Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal ağlarda yine türlü şakalara yol açtı
17:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir’
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Doğalgaz dağıtım merkezi, Türk ekonomisine katkı sağlayacak’
18:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Batı, Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak uzatmaya çalışıyor’
19:13
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231206/5-aralik-dunya-kadin-haklari-gunu-89-yasinda-1078084649.html
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 89 yaşında
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 89 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı veren yasanın 5 Aralık 1934’te kabulüyle 5 Aralık... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T16:57+0300
2023-12-06T16:57+0300
türkiye
kadın hakları
5 aralık kadın hakları günü
kadın hakları günü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078091234_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_0765ac7c588d4ec0265c3c90dba16b92.png
Türkiye Cumhuriyeti kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce tanıdı. Ülkede ilk adım, 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılımına yeşil ışık yakılarak seçme ve seçilme hakkı tanınarak başladı. Ardından 1933 yılında bu kez kadınlara muhtar olma ve köy heyetini seçme hakkı doğdu.1934 yılında ise kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştu. İlk kadın muhtar, ilk kadın belediye başkanı, ilk kadın il belediye başkanı, ilk kadın milletvekilleri, ilk kadın başbakanTürkiye'de ilk kadın belediye başkanı 1930 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinde seçildi. Belediye Başkanı olan Sadiye Hanım iki yıl boyunca belediye başkanlığı yaptı.Türkiye'nin ilk kadın muhtarı, 1933 yılında Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Demirdere Köyü’nde seçildi. Muhtar olan Gül Esin Hanım 2 yıl süreyle muhtarlık görevini icra etti. Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan oldu. Müfide İlhan 1950 yılında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı.Türkiye'de 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmışken Belçika'da 1949, İsviçre'de ise 1971 yılında tanındı1936 yılında TBMM'de bulunan ilk kadın milletvekilleri isimleri şöyle: Esma Nayman, Ferruh Güpgüp, Meliha Ulaş, Huriye Öniz, Hatice Sabiha Görkey, Mihri İffet Pektaş, Satı Çırpanoğlu, Fakihe Öymen, Nakiye Elgün, Mebrure Gönenç, Seniha Hızal, Şekibe İnsel, Bahire Bediz Morova, Benal Nevzad Arıman, Fatma Memik, Sabiha Erbay, Türkan Örs, Hatice Özgener,1993 yılında ise Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller oldu. Tarihsel sıralamayla ülkelerin kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığı yıllar:Yeni Zelanda (1893)Norveç (1913)Danirmarka (1915)Sovyetler Birliği (1917)Avusturya (12 Kasım 1918)Almanya (30 Kasım 1918)Hollanda (9 Mayıs 1919)İsveç (2 Mayıs 1919)ABD (1920)İngiltere (1928)İspanya (1931)Türkiye 1930Brezilya (1932)Endonezya (1941)Fransa (1944)İtalya (1945)Japonya (1946)Meksika (1947)Belçika (1949)Güney Kore (1948)Yunanistan (1952)Çin (1953)Irak (1958)Kanada (1960)Avustralya (1962)İran (1963)Afganistan (1964)İsviçre (1971)Portekiz (1975)Güney Afrika (1994)Katar (1999)Birleşik Arap Emirlikleri (2006)Suudi Arabistan (2015)
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
Kerimcan Malaz
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078091234_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_b17d45eae184b24ae7f18d9ff030e07f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın hakları, 5 aralık kadın hakları günü, kadın hakları günü
kadın hakları, 5 aralık kadın hakları günü, kadın hakları günü

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 89 yaşında

16:57 06.12.2023
Kadın hakları
Kadın hakları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Kerimcan Malaz
Tüm yazılar
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı veren yasanın 5 Aralık 1934’te kabulüyle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün 89.yıldönümü kutlanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce tanıdı.

Ülkede ilk adım, 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılımına yeşil ışık yakılarak seçme ve seçilme hakkı tanınarak başladı.

Ardından 1933 yılında bu kez kadınlara muhtar olma ve köy heyetini seçme hakkı doğdu.
1934 yılında ise kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştu.

İlk kadın muhtar, ilk kadın belediye başkanı, ilk kadın il belediye başkanı, ilk kadın milletvekilleri, ilk kadın başbakan


Türkiye'de ilk kadın belediye başkanı 1930 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinde seçildi. Belediye Başkanı olan Sadiye Hanım iki yıl boyunca belediye başkanlığı yaptı.

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı, 1933 yılında Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Demirdere Köyü’nde seçildi. Muhtar olan Gül Esin Hanım 2 yıl süreyle muhtarlık görevini icra etti.

Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan oldu. Müfide İlhan 1950 yılında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı.

Türkiye'de 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmışken Belçika'da 1949, İsviçre'de ise 1971 yılında tanındı

1936 yılında TBMM'de bulunan ilk kadın milletvekilleri isimleri şöyle:
Esma Nayman, Ferruh Güpgüp, Meliha Ulaş, Huriye Öniz, Hatice Sabiha Görkey, Mihri İffet Pektaş, Satı Çırpanoğlu, Fakihe Öymen, Nakiye Elgün, Mebrure Gönenç, Seniha Hızal, Şekibe İnsel, Bahire Bediz Morova, Benal Nevzad Arıman, Fatma Memik, Sabiha Erbay, Türkan Örs, Hatice Özgener,
1993 yılında ise Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller oldu.
© Sputnik / Kerimcan MalazDünyada kadınların seçme ve seçilme hakkı elde ettiği yıllar
Dünyada kadınların seçme ve seçilme hakkı elde ettiği yıllar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
Dünyada kadınların seçme ve seçilme hakkı elde ettiği yıllar
© Sputnik / Kerimcan Malaz


Tarihsel sıralamayla ülkelerin kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığı yıllar:

Yeni Zelanda (1893)
Norveç (1913)
Danirmarka (1915)
Sovyetler Birliği (1917)
Avusturya (12 Kasım 1918)
Almanya (30 Kasım 1918)
Hollanda (9 Mayıs 1919)
İsveç (2 Mayıs 1919)
ABD (1920)
İngiltere (1928)
İspanya (1931)
Türkiye 1930
Brezilya (1932)
Endonezya (1941)
Fransa (1944)
İtalya (1945)
Japonya (1946)
Meksika (1947)
Belçika (1949)
Güney Kore (1948)
Yunanistan (1952)
Çin (1953)
Irak (1958)
Kanada (1960)
Avustralya (1962)
İran (1963)
Afganistan (1964)
İsviçre (1971)
Portekiz (1975)
Güney Afrika (1994)
Katar (1999)
Birleşik Arap Emirlikleri (2006)
Suudi Arabistan (2015)
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала