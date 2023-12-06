https://sputniknews.com.tr/20231206/1078121093.html

Tahran'da hava kirliliği

Tahran'da hava kirliliği

İran'ın başkenti Tahran’da hava kirliliği tüm gruplar için sağlıksız seviyede seyrediyor. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

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multimedya

tahran

iran

hava

hava kirliliği

kirli hava

hava kalitesi

fotoğraf

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Tahran'da cumartesiden beri okul öncesi eğitim kurumları tatil edilirken ilk, orta ve lise seviyesi okullar ile üniversiteler için çevrim içi eğitim uygulamasına geçilmişti. İran'da hafta sonu olan perşembe gününe kadar başkentte eğitime bu şekilde devam edileceği açıklanmıştı.

tahran

iran

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