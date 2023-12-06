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Tahran'da hava kirliliği
Tahran'da hava kirliliği
İran'ın başkenti Tahran’da hava kirliliği tüm gruplar için sağlıksız seviyede seyrediyor. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
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Tahran'da cumartesiden beri okul öncesi eğitim kurumları tatil edilirken ilk, orta ve lise seviyesi okullar ile üniversiteler için çevrim içi eğitim uygulamasına geçilmişti. İran'da hafta sonu olan perşembe gününe kadar başkentte eğitime bu şekilde devam edileceği açıklanmıştı.
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фото, tahran, iran, hava, hava kirliliği, kirli hava, hava kalitesi, fotoğraf
фото, tahran, iran, hava, hava kirliliği, kirli hava, hava kalitesi, fotoğraf

Tahran'da hava kirliliği

02:37 06.12.2023
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İran'ın başkenti Tahran’da hava kirliliği tüm gruplar için sağlıksız seviyede seyrediyor.
© AA / Fatemeh Bahrami

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 160 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun tüm toplum kesimleri için riskli olduğu açıklandı.

İran&#x27;ın başkenti Tahran&#x27;da hava kirliliğinin 160 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun tüm toplum kesimleri için riskli olduğu açıklandı. - Sputnik Türkiye
1/11
© AA / Fatemeh Bahrami

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 160 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun tüm toplum kesimleri için riskli olduğu açıklandı.

© AA / Fatemeh Bahrami

Kentte hava kalitesi endeksi ölçümü yapan Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre, başkentteki hava kirliliği kırmızı-riskli seviyede.

Kentte hava kalitesi endeksi ölçümü yapan Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre, başkentteki hava kirliliği kırmızı-riskli seviyede. - Sputnik Türkiye
2/11
© AA / Fatemeh Bahrami

Kentte hava kalitesi endeksi ölçümü yapan Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre, başkentteki hava kirliliği kırmızı-riskli seviyede.

© AA / Fatemeh Bahrami

Tahran’da son 24 saat içinde hava kalitesi endeksinin ortalama 164 mikrogram/metreküp seviyesinde seyrettiği belirtildi.

Tahran’da son 24 saat içinde hava kalitesi endeksinin ortalama 164 mikrogram/metreküp seviyesinde seyrettiği belirtildi. - Sputnik Türkiye
3/11
© AA / Fatemeh Bahrami

Tahran’da son 24 saat içinde hava kalitesi endeksinin ortalama 164 mikrogram/metreküp seviyesinde seyrettiği belirtildi.

© AA / Fatemeh Bahrami

Tüm yaş grupları için tehlike sınırının üstünde seyreden hava kirliliği çıplak gözle de görülebiliyor.

Tüm yaş grupları için tehlike sınırının üstünde seyreden hava kirliliği çıplak gözle de görülebiliyor. - Sputnik Türkiye
4/11
© AA / Fatemeh Bahrami

Tüm yaş grupları için tehlike sınırının üstünde seyreden hava kirliliği çıplak gözle de görülebiliyor.

© AA / Fatemeh Bahrami

Şehrin sembol yapılarından Milad Kulesi yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanık bir siluete büründü.

Şehrin sembol yapılarından Milad Kulesi yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanık bir siluete büründü. - Sputnik Türkiye
5/11
© AA / Fatemeh Bahrami

Şehrin sembol yapılarından Milad Kulesi yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanık bir siluete büründü.

© AA / Fatemeh Bahrami

Hava kirliliğinin alarm vermesi nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı.

Hava kirliliğinin alarm vermesi nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. - Sputnik Türkiye
6/11
© AA / Fatemeh Bahrami

Hava kirliliğinin alarm vermesi nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı.

© AA / Fatemeh Bahrami

Dışarı çıkan vatandaşların ise yetkililerin uyarılarını dikkate alarak maske taktığı görüldü.

Dışarı çıkan vatandaşların ise yetkililerin uyarılarını dikkate alarak maske taktığı görüldü. - Sputnik Türkiye
7/11
© AA / Fatemeh Bahrami

Dışarı çıkan vatandaşların ise yetkililerin uyarılarını dikkate alarak maske taktığı görüldü.

© AA / Fatemeh Bahrami

Şehir merkezindeki kalabalığın azaldığı gözlemlenirken tek ve çift plaka uygulaması nedeniyle araç trafiğinde de görece bir sakinlik oldu.

Şehir merkezindeki kalabalığın azaldığı gözlemlenirken tek ve çift plaka uygulaması nedeniyle araç trafiğinde de görece bir sakinlik oldu. - Sputnik Türkiye
8/11
© AA / Fatemeh Bahrami

Şehir merkezindeki kalabalığın azaldığı gözlemlenirken tek ve çift plaka uygulaması nedeniyle araç trafiğinde de görece bir sakinlik oldu.

© AA / Fatemeh Bahrami

Yetkililerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı ile Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirilen bölgelere giriş bileti satmaması bunda etkili oldu.

Yetkililerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı ile Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirilen bölgelere giriş bileti satmaması bunda etkili oldu. - Sputnik Türkiye
9/11
© AA / Fatemeh Bahrami

Yetkililerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı ile Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirilen bölgelere giriş bileti satmaması bunda etkili oldu.

© AA / Fatemeh Bahrami

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: - Sputnik Türkiye
10/11
© AA / Fatemeh Bahrami

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

© AA / Fatemeh Bahrami

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi). - Sputnik Türkiye
11/11
© AA / Fatemeh Bahrami

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

Tahran'da cumartesiden beri okul öncesi eğitim kurumları tatil edilirken ilk, orta ve lise seviyesi okullar ile üniversiteler için çevrim içi eğitim uygulamasına geçilmişti. İran'da hafta sonu olan perşembe gününe kadar başkentte eğitime bu şekilde devam edileceği açıklanmıştı.
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