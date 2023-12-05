https://sputniknews.com.tr/20231205/yeni-bir-gafa-imza-atan-biden-sosyal-medyanin-diline-dustu-1078094654.html
Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal medyanın diline düştü
Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal medyanın diline düştü
Newsweek dergisi, Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri töreninde yaptığı konuşma sırasında yeni bir gafa imza atan ABD Başkanı Joe Biden’ın... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T13:33+0300
2023-12-05T13:33+0300
2023-12-05T13:33+0300
dünya
abd
joe biden
şaka
gaf
washington
emmy ödülleri
uluslararası emmy ödülleri
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ABD’de yayınlanan Newsweek dergisinin haberine göre, ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz günlerde Emmy Ödülleri töreninde yaptığı yeni bir gaf nedeniyle bir kez daha sosyal ağlarda şakalaşmalara neden oldu.Makalede belirtildiği üzere Biden, törende yaptığı konuşma sırasında ‘Emmy’ sözcüğünü yanlış telaffuz etti ve ‘düşman’ anlamına gelen ‘enemy’ sözcüğünü kullandı.Daha sonra hatasını fark eden Biden, aynı kelimeyi bir kez daha tekrar ederek, “Bu benim” dedi.Biden’in bu eğlenceli dil sürçmesi sonrasında sosyal ağlarda ABD Başkanıyla ilgili çeşitli şakalar yayılmaya başladı.Yazıda aynı zamanda, Biden'ı destekleyici nitelikte olan ve eski ABD Başkanı Donald Trump'la yaşanan benzer durumları hatırlatanların da olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231024/bidendan-yeni-gaf-konusma-oncesi-verilen-talimatlari-unuttu-1076659668.html
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abd, joe biden, şaka, gaf, washington, emmy ödülleri, uluslararası emmy ödülleri
abd, joe biden, şaka, gaf, washington, emmy ödülleri, uluslararası emmy ödülleri
Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal medyanın diline düştü
Newsweek dergisi, Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri töreninde yaptığı konuşma sırasında yeni bir gafa imza atan ABD Başkanı Joe Biden’ın sosyal ağlarda çeşitli şakalaşmalara neden olduğunu yazdı.
ABD’de yayınlanan Newsweek dergisinin haberine göre, ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz günlerde Emmy Ödülleri töreninde yaptığı yeni bir gaf nedeniyle bir kez daha sosyal ağlarda şakalaşmalara neden oldu.
Makalede belirtildiği üzere Biden, törende yaptığı konuşma sırasında ‘Emmy’ sözcüğünü yanlış telaffuz etti ve ‘düşman’ anlamına gelen ‘enemy’ sözcüğünü kullandı.
Daha sonra hatasını fark eden Biden, aynı kelimeyi bir kez daha tekrar ederek, “Bu benim” dedi.
Biden’in bu eğlenceli dil sürçmesi sonrasında sosyal ağlarda ABD Başkanıyla ilgili çeşitli şakalar yayılmaya başladı.
Yazıda aynı zamanda, Biden'ı destekleyici nitelikte olan ve eski ABD Başkanı Donald Trump'la yaşanan benzer durumları hatırlatanların da olduğu belirtildi.