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Türk futbolunda hakem krizi: 'Sahaya çıkmayalım 3-0 hükmen yazsınlar'
Türk futbolunda hakem krizi: 'Sahaya çıkmayalım 3-0 hükmen yazsınlar'
Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karagöl, "Türk futbolu için kara bir gece... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T08:44+0300
2023-12-05T08:44+0300
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Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparız bilemiyorum. Türk futbolu adına kara bir gece bu gece. Maalesef açık seçik bir penaltımız verilmedi, 1-0'dı. 2-1'lik skoru yakaladıktan sonra oyununun üstünlüğünü aldık. Ceza sahası içinde defans oyuncumuza yapılan bir faul sonrası 3. golü yedik. Biz şunu merak ediyoruz, VAR'daki hakemler var mı yok mu, VAR'ın ismini yok diye değiştirelim 'YOK' yapalım" açıklamasını yaptı.Karagöl, "Bu pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar, anlamadık. Sondaki pozisyonda hakemin ofsaytı görmeyip penaltı çalması bile çok manidar. Biz ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Ekonomik anlamda takımların arasında uçurum olduğu yerde elimizden geleni yapıyoruz ama bu tip maçların sonuçları önceden mi organize ediliyor, başka bir şey mi oluyor? Biz buna karar veremedik, anlamadık. Konuşuruz, ediyoruz, ne yapalım diye. Çıkıp oynuyoruz. Futbolun paydaşları üzerlerine düşeni yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.Karagöl, "VAR'daki hakemler oradalar mı, geldiler mi, varlar mı çok merak ediyoruz. Takımımızın gösterdiği performanstan memnunuz. 1-0 geriye düştük ama hoca penaltıyı verse daha farklı olacaktı. 2-0'dan 2-1'e getirdik, top hep bizdeydi. Ondan sonra hakem devreye girdi. Oyunu tekrar çevirdi. Bizim oynamamıza gerek kalmadı. Bu pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar, anlamadık. Sondaki pozisyonda hakemin ofsaytı görmeyip penaltı çalması bile çok manidar. Biz ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Ekonomik anlamda takımların arasında uçurum olduğu yerde elimizden geleni yapıyoruz ama bu tip maçların sonuçları önceden mi organize ediliyor, başka bir şey mi oluyor? Biz buna karar veremedik, anlamadık. Konuşuruz, ediyoruz, ne yapalım diye. Çıkıp oynuyoruz. Futbolun paydaşları üzerlerine düşeni yapmıyorlar" dedi ve ekledi:'Türk Futbolu için kara bir gece''Ligde 2 tane takım mı var sadece?'Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Osmanpaşar, Gökhan Karagöl'ün açıklamaların hemen sonra konuştu. Caner, "Ligde 2 tane takım mı var sadece? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman biz oynamayalım. Sadece bize olan bir şey de değil. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz? Her hafta bir pozisyon. Dün Pendik'e aynısı yapılıyor. Bizim ekmek paramız yok mu? Mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım. 3-0 hükmen mağlup yazsınlar" dedi.
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Türk futbolunda hakem krizi: 'Sahaya çıkmayalım 3-0 hükmen yazsınlar'

08:44 05.12.2023
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AA
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Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karagöl, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Osmanpaşa da maçın hakemine isyan etti.
Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.
Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Bu maçla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparız bilemiyorum. Türk futbolu adına kara bir gece bu gece. Maalesef açık seçik bir penaltımız verilmedi, 1-0'dı. 2-1'lik skoru yakaladıktan sonra oyununun üstünlüğünü aldık. Ceza sahası içinde defans oyuncumuza yapılan bir faul sonrası 3. golü yedik. Biz şunu merak ediyoruz, VAR'daki hakemler var mı yok mu, VAR'ın ismini yok diye değiştirelim 'YOK' yapalım" açıklamasını yaptı.
Karagöl, "Bu pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar, anlamadık. Sondaki pozisyonda hakemin ofsaytı görmeyip penaltı çalması bile çok manidar. Biz ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Ekonomik anlamda takımların arasında uçurum olduğu yerde elimizden geleni yapıyoruz ama bu tip maçların sonuçları önceden mi organize ediliyor, başka bir şey mi oluyor? Biz buna karar veremedik, anlamadık. Konuşuruz, ediyoruz, ne yapalım diye. Çıkıp oynuyoruz. Futbolun paydaşları üzerlerine düşeni yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.
Karagöl, "VAR'daki hakemler oradalar mı, geldiler mi, varlar mı çok merak ediyoruz. Takımımızın gösterdiği performanstan memnunuz. 1-0 geriye düştük ama hoca penaltıyı verse daha farklı olacaktı. 2-0'dan 2-1'e getirdik, top hep bizdeydi. Ondan sonra hakem devreye girdi. Oyunu tekrar çevirdi. Bizim oynamamıza gerek kalmadı. Bu pozisyonları nasıl değerlendiriyorlar, anlamadık. Sondaki pozisyonda hakemin ofsaytı görmeyip penaltı çalması bile çok manidar. Biz ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Ekonomik anlamda takımların arasında uçurum olduğu yerde elimizden geleni yapıyoruz ama bu tip maçların sonuçları önceden mi organize ediliyor, başka bir şey mi oluyor? Biz buna karar veremedik, anlamadık. Konuşuruz, ediyoruz, ne yapalım diye. Çıkıp oynuyoruz. Futbolun paydaşları üzerlerine düşeni yapmıyorlar" dedi ve ekledi:

'Türk Futbolu için kara bir gece'

"VAR'daki hakemler oradalar mı, geldiler mi, varlar mı çok merak ediyoruz. Takımımızın gösterdiği performanstan memnunuz. 1-0 geriye düştük ama hoca penaltıyı verse daha farklı olacaktı. 2-0'dan 2-1'e getirdik, top hep bizdeydi. Ondan sonra hakem devreye girdi. Oyunu tekrar çevirdi. Bizim oynamamıza gerek kalmadı. Bütün ikili mücadelelerde kesinlikle takdir haklarını bizim aleyhimize kullandı. Maçı tek bir standartta yönetmedi. Ne yapabiliriz, hiçbir şey yapamayız. Biz geliriz öyle oynar oynar gideriz. Yapacak, söyleyecek bir şey yok. Sivasspor adına üzülüyoruz. Türk futbolu adına üzülüyoruz. Bundan sonraki haftalarda eleştirsek de düzen böyle devam edecek. VAR demiyorum 'YOK' artık her hafta konuşulacak. VAR'ı konuşamıyoruz 'yok'u konuşacağız artık."

'Ligde 2 tane takım mı var sadece?'

Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Caner Osmanpaşar, Gökhan Karagöl'ün açıklamaların hemen sonra konuştu. Caner, "Ligde 2 tane takım mı var sadece? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman biz oynamayalım. Sadece bize olan bir şey de değil. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz? Her hafta bir pozisyon. Dün Pendik'e aynısı yapılıyor. Bizim ekmek paramız yok mu? Mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım. 3-0 hükmen mağlup yazsınlar" dedi.
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