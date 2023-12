https://sputniknews.com.tr/20231205/pisa-2022-turkiye-sonuclari-yayimlandi-1078103755.html

PISA 2022 Türkiye sonuçları yayımlandı

PISA 2022 Türkiye sonuçları yayımlandı

81 ülke ve bölgede, 15 yaşındaki gençlerin okuma, matematik ve fen (bilim) seviyelerinin değerlendirildiği 2022 PISA araştırması yayımlandı. 05.12.2023

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 araştırmasıyla ilgili sonuçları paylaştı.Üç yılda bir yapılan uluslararası araştırma programında, okuldaki 15 yaşındaki çocuklar matematik, okuma ve bilimsel okuryazarlık becerileri açısından sıraladı.Okuma kategorisiOkuma kategorisinde Singapur ilk sırada yer alırken Singapur'u takip eden ülkeler; İrlanda, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Estonya, Makao, Kanada, ABD ve Yeni Zelanda oldu.Türkiye okuma sıralamasında 36. sırada yer aldı.2018'e göre bir sıra önde olan İngiltere 13. sırada. Çoğu Avrupa ülkesi ise orta sıralarda bulunuyor. Latin Amerika ülkeleri arasında en üst sırada yer alan Şili ise 37. sırada. Son üç sırada Fas, Özbekistan ve Kamboçya bulunuyor.Okuma kategorisiMatematik sıralamasında Singapur'un ardından ikinci sırada yer alan Macau'yu Tayvan, Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Estonya, İsviçre, Kanada ve Yeni Zelanda izledi.Sonraki 10 sırayı (10. ila 20. sıralar arası) Avrupa ülkeleri alırken Türkiye 39. sırada yer alıyor.Okuma kategorisiFende Singapur'u sırayla Japonya, Makao, Tayvan, Güney Kore, Estonya, Hong Kong, Kanada, Finlandiya ve Avustralya izledi.İngiltere ve ABD 15'inci ve 16'ncı sırada yer alırken, çoğu Avrupa ülkesi yine orta sıralarda yer aldı.Teste katılanlarHer ülke veya bölgede sınava girecek öğrenci sayısı nüfusun büyüklüğüne göre değişiyor. 2022 değerlendirmesine yaklaşık 700 bin öğrenci katıldı.Tunus yıllardır teste katılan tek Afrika ülkesiydi. Ancak 2018'den beri değerlendirmede yer almıyor.Çin'in Şangay şehri ilk olarak 2009'da PISA'ya katıldı. Bu kenti 2015'te Pekin, Jiangsu ve Guangdong izledi. 2018'de Guangdong'un yerini Zhejiang aldı. Çin bir önceki testte her üç kategoride de en iyi performansı sergileyen ülke oldu ancak son tura katılmadı.Cinsiyet ayrımıPISA, 2022'de erkeklerin matematikte kızlardan 9 puan daha iyi performans gösterdiğini ancak OECD ülkeleri genelinde kızların okumada erkekleri ortalama 24 puan geride bıraktığını açıkladı.Matematik performansındaki cinsiyet farkının, çoğu ülkede 2018 ile 2022 arasında değimediği zira her iki cinsiyetin performansının da düştüğü belirtildi.Türkiye'nin tüm ülkeler ile OECD ülkeleri sıralamasındaki yeriPISA 2022 araştırmasına katılan ülke sayısı 79'dan 81'e yükselirken Türkiye her üç alanda ülke sıralamasında daha üst sıralarda yer aldı.Matematik alanında, 2018'de 79 ülke arasında 42. sırada yer alan Türkiye, PISA 2022'de 81 ülke arasında 39. sırada yer aldı. Benzer şekilde 2018'de 37 OECD ülkesi arasında 33. sırada bulunan Türkiye, 2022'de 32. sıraya yerleşti.Türkiye fen alanında PISA 2018'de 79 ülke arasında 39. sırada yer alırken PISA 2022'de 81 ülke arasında 34. sıraya yükseldi. Benzer şekilde 2018'de 37 OECD ülkesi arasında 30. sıradaki Türkiye, 2022'de 29. sırada yer aldı.Türkiye okuma becerileri alanında PISA 2018'de 79 ülke arasında 40. sırada yer alırken PISA 2022'de 81 ülke arasında 36. sıraya yükseldi. Benzer şekilde 2018'de 37 OECD ülkesi arasında 31. sırada bulunan Türkiye, 2022'de 30. sırada yer aldı.Raporda, "Türkiye her üç alanda tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer alırken OECD ülkeleriyle arasındaki farkı hızlıca azaltmaktadır. Ayrıca PISA'da fiziksel ve sosyal öğrenme ortamlarına ilişkin anketlerden elde edilen veriler, Türkiye'deki fiziki ve sosyal öğrenme ortalamalarının OECD'den daha iyi olduğunu gösterdi. Bu da 2003 yılından itibaren eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımların olumlu sonuç verdiğinin bir göstergesidir" değerlendirmesi yapıldı.Milli Eğitim Bakanı Tekin, PISA 2022 Türkiye sonuçlarını değerlendirdiMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2022 PISA araştırmasından elde edilen veriler ışığında 2003 yılından günümüze dek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan uygulamaların olumlu neticelerinin olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.Tekin, sosyal medya hesabından 'PISA 2022' ve 'Eğitimin Yüzyılı' etiketiyle yaptığı paylaşımda, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2022 Türkiye sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakanlık olarak etkili ve sürdürülebilir eğitim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olan ve veriye dayalı yönetim anlayışlarını şekillendiren ulusal ve uluslararası çalışmaları desteklediklerini vurgulayan Tekin, bu kapsamda 2003 yılından itibaren 3 yıllık döngüler halinde yapılan PISA araştırmalarına katıldıklarını belirtti.Bakan Tekin, PISA sonuçlarına ilişkin,"2022 PISA araştırmasından elde edilen veriler ışığında 2003 yılından günümüze dek eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan uygulamaların olumlu neticelerinin olduğu anlaşılmaktadır" dedi.Araştırma sonuçlarından hareketle eğitim süreçlerini daha ilerilere taşımaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Tekin, PISA 2022 uygulamasına destek veren ve raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Pandemi sebebiyle yaşanan düşüşEkonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Kovid-19 salgını döneminde, dünya genelinde matematik ve okuma alanında gerileme olduğunu gösterdi.OECD, 37 üye ülke ve 44 ortak ülke kapsamında düzenlenen PISA testine ilişkin sonuç raporunu yayımladı. Söz konusu sonuçlar, Kovid-19 salgınında dünya genelinde eğitimde bir gerileme olduğunu ortaya koydu.Rapora göre, Almanya, Hollanda ve İzlanda'da, 2018'te yapılan teste kıyasla, matematikte yaklaşık 25 puanlık bir düşüş görülürken, dünya genelinde ise 15 puanlık bir düşüş kaydedildi.Matematik alanında 69 puanla en büyük düşüşü gösteren Arnavutluk'u, 39 puanla Ürdün'ün takip etti.Okuma konusunda ise dünya genelinde ortalama 10 puanlık düşüş görüldü.Genellikle her 3 yılda bir yapılan söz konusu test, salgın nedeniyle gecikerek, 2022'de 15 yaş grubuna uygulanmıştı.OECD tarafından 2000'den bu yana uygulanan test, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen alanlarındaki becerilerini ölçüyor.

türkiye

