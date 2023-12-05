Özhaseki İstanbul'da çok riskli yapı sayısını açıkladı: 'Bir an önce değişmesi dönüşmesi gerekiyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da beklenen en erken deprem 2045'te
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Parkinson hastalığının bilinmeyen bulguları
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
‘Stratejik yönetimde, rakipleri çok iyi tanımak gerekiyor’
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Hollanda’da seçimin galibi: ‘Kiev’e silah vermemeliyiz’
18:50
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor’
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
19:33
1 dk
SESLİ HABER
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
19:42
1 dk
SESLİ HABER
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fico: ‘Kiev'e askeri yardım sunmayacağız’
20:11
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231205/ozhaseki-istanbulda-cok-riskli-yapi-sayisini-acikladi-bir-an-once-degismesi-donusmesi-gerekiyor-1078114955.html
Özhaseki İstanbul'da çok riskli yapı sayısını açıkladı: 'Bir an önce değişmesi dönüşmesi gerekiyor'
Özhaseki İstanbul'da çok riskli yapı sayısını açıkladı: 'Bir an önce değişmesi dönüşmesi gerekiyor'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1.5 milyon civarında da iş yeri bulunduğunu belirterek... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T22:59+0300
2023-12-05T22:59+0300
türkiye
mehmet özhaseki
deprem
konut
istanbul
riskli yapı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075366580_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_19339f73a03ec7b901c12d009fd25240.jpg
Bakan Özhaseki, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yapımı süren deprem konutları alanında TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.Türkiye bir deprem ülkesi olduğunu anlatan Özhaseki, fay hatlarına yakın konutların yapılmaması gerektiğini söyledi.Ülkede depremlerin yıllardır olduğunu ve devam edebileceğini dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:Bugün Malatya'daki çalışmaları incelemek adına kente geldiklerini ifade eden Özhaseki, çalışmaları takip etmenin önemli olduğunu belirtti.'Yerinde dönüşüme 250 bin civarında müracaat var'Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özhaseki, şunları söyledi:Köy evleri yapım çalışmalarının da sürdüğüne işaret eden Özhaseki, 100 bin köy evi yapacaklarını kaydetti.İnşaatta kullanılan malzemeleri de yerinde incelediğini anlatan Özhaseki, yapıları kontrol etmenin önemli olduğunu söyledi.'Bu yıl başına kadar 46 bin konutu veriyoruz'Deprem konutları ihalesini alan müteahhitlerin konutları 1 yıl içinde teslim etmesi üzerine anlaştıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:Bölgede yapılan deprem konutlarının yeni yılda yapımının süreceğini anlatan Özhaseki, teslimlerin de yeni yılda devam edeceğini belirtti.'Öncelik deprem konutları'Özhaseki, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20231205/son-depremler-sonrasi-naci-gorur-icinden-fay-hatti-gecen-18-ili-acikladi-1078074675.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075366580_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_c01a1a8a2774b2832d373f9533a06c02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet özhaseki, deprem, konut, istanbul, riskli yapı
mehmet özhaseki, deprem, konut, istanbul, riskli yapı

Özhaseki İstanbul'da çok riskli yapı sayısını açıkladı: 'Bir an önce değişmesi dönüşmesi gerekiyor'

22:59 05.12.2023
© İHA / İHA-AW027427Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA / İHA-AW027427
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1.5 milyon civarında da iş yeri bulunduğunu belirterek, yaklaşık 600 bin konutun çok riskli olduğunu söyledi.
Bakan Özhaseki, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yapımı süren deprem konutları alanında TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.
Türkiye bir deprem ülkesi olduğunu anlatan Özhaseki, fay hatlarına yakın konutların yapılmaması gerektiğini söyledi.
Ülkede depremlerin yıllardır olduğunu ve devam edebileceğini dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:
"(Fay hatları) Aşağıda müthiş bir güç var. Bu güç hepimizin gücünün çok üstünde onunla savaşamayız. Onu bilmek, ona uygun şekilde hareket etmek ve ona uyum içinde hayatımızı sürdürmek. Bugün tespitlere göre İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yerimiz var. Bunun içinde 600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey, kentsel dönüşüm. Şu ana kadar dünyada kentsel dönüşüm dışında başka bir formül bulunamamış. Bunun içinde bir kaç aydır büyük çaba içindeyiz."
Bugün Malatya'daki çalışmaları incelemek adına kente geldiklerini ifade eden Özhaseki, çalışmaları takip etmenin önemli olduğunu belirtti.

'Yerinde dönüşüme 250 bin civarında müracaat var'

Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özhaseki, şunları söyledi:

"Yerinde dönüşüme 250 bin civarında müracaat var. Ruhsatları alan, inşaatlara başlayanlar var. Köy evlerine de başlıyoruz. Deprem şurasında hocalarımızın aldığı güzel bir karar var, 'çelikten yapı yapın' dediler. Yığma yapıları bırakın, çelik bir karkas koyun temeli o olsun araları doldurun. Taş yünü dediğimiz bir malzeme var. Şu anda inşaatlar başladı. Aralara taş yünü 10 santimetre, içeri tarafa da alçıpanlar konuyor. Şu anda yeni başladık. 51 bin civarında ihale yapacağız ve 6 ay gibi sürede bütün köylerde teslim edeceğiz. Kış günü bile aynı şekilde vidalanıyor ve oturuma hazır hale geliyor. 100-110 santimetre de su basmanı yapıyoruz evin içine su gelmesin diye. Depremden herhangi bir şekilde etkilenmesi söz konusu olmaz, yıkılması söz konusu olmaz. Bütün köylerimizde bunları yapıp 6 içinde, dışarıda vatandaş bırakmadan teslim edeceğiz."

Köy evleri yapım çalışmalarının da sürdüğüne işaret eden Özhaseki, 100 bin köy evi yapacaklarını kaydetti.
İnşaatta kullanılan malzemeleri de yerinde incelediğini anlatan Özhaseki, yapıları kontrol etmenin önemli olduğunu söyledi.

'Bu yıl başına kadar 46 bin konutu veriyoruz'

Deprem konutları ihalesini alan müteahhitlerin konutları 1 yıl içinde teslim etmesi üzerine anlaştıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinden sonra 3-5 ayda temel atmaya başladık. Her birinin teslim tarihi olarak müteahhitlere '1 yıl sonra bize vereceksiniz' diyoruz. Köy konutlarıyla ilgili de 6 ay süre verdik. 200 bin kadar konuta başlamıştık, 50 binde çelik eve başladık. 250 binin ihalesi yapılmış vaziyette. Bu yıl başına kadar 46 bin konutu veriyoruz. 41 bini konut, 5 bin kadar köy evini teslim edeceğiz."

Bölgede yapılan deprem konutlarının yeni yılda yapımının süreceğini anlatan Özhaseki, teslimlerin de yeni yılda devam edeceğini belirtti.

'Öncelik deprem konutları'

Özhaseki, şöyle konuştu:

"(Deprem konutları) Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde gündem bu. Cumhurbaşkanı'mız, 'Deprem konutlarında işler nasıl gidiyor? Vatandaşlara evleri ne zaman telsim edeceğiz?', bu konuları sürekli soruyor, bunu da tüm Türkiye biliyor. Önümüzdeki günlerde bakanlıkların bütün bütçeleri onaylanacak. 'Hayır bu olmaz' denilerek bizim bütçemizde silinen bir kalem yok. Öncelik deprem konutları. Enflasyon artıyor olabilir, bir taraftan bütçe açıkları çıkarılıp başka türlü zorluklara sebebiyet verebilir ama Cumhurbaşkanı'mız ve Maliye Bakanı'mız da deprem konutları deyince haklarını teslim edelim, hiç itirazlarını görmedim. Böyle bir ortamda bu konutları en sağlıklı biçimde yapıp insanları içine oturtmak gibi bir zorunluluğumuz var."

Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
TÜRKİYE
Naci Görür 18 ili açıkladı: 'Zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur'
00:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала