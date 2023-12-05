Özhaseki İstanbul'da çok riskli yapı sayısını açıkladı: 'Bir an önce değişmesi dönüşmesi gerekiyor'

"(Fay hatları) Aşağıda müthiş bir güç var. Bu güç hepimizin gücünün çok üstünde onunla savaşamayız. Onu bilmek, ona uygun şekilde hareket etmek ve ona uyum içinde hayatımızı sürdürmek. Bugün tespitlere göre İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yerimiz var. Bunun içinde 600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey, kentsel dönüşüm. Şu ana kadar dünyada kentsel dönüşüm dışında başka bir formül bulunamamış. Bunun içinde bir kaç aydır büyük çaba içindeyiz."