https://sputniknews.com.tr/20231205/nazli-ilicak-yeniden-cezaevinde-1078074977.html
Nazlı Ilıcak yeniden cezaevinde
Nazlı Ilıcak yeniden cezaevinde
Yazdığı bir yazı nedeniyle 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Nazlı Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T01:03+0300
2023-12-05T01:03+0300
2023-12-05T01:03+0300
türkiye
nazlı ilıcak
cezaevi
tahliye
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Gazeteci Nazlı Ilıcak, 16 Haziran 2016'da yazdığı 'Hanefi Avcı'nın Operasyon Beklentisi' başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme Ilıcak'ı 'iftira' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. Daha önce İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 'casusluk' davasından denetimli serbestliği devam eden Ilıcak’ın 'iftira' davasından aldığı ceza kesinleşince ikisi birleştirildi. Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.
https://sputniknews.com.tr/20191105/nazli-ilicak-ile-ahmet-altan-cezaevinden-tahliye-edildi-1040553173.html
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nazlı ılıcak kimdir, nazlı ılıcak tahliye, nazlı ılıcak öldü mü, nazlı ılıcak tekrar cezaevinde
nazlı ılıcak kimdir, nazlı ılıcak tahliye, nazlı ılıcak öldü mü, nazlı ılıcak tekrar cezaevinde
Nazlı Ilıcak yeniden cezaevinde
Yazdığı bir yazı nedeniyle 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Nazlı Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.
Gazeteci Nazlı Ilıcak, 16 Haziran 2016'da yazdığı 'Hanefi Avcı'nın Operasyon Beklentisi' başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme Ilıcak'ı 'iftira' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. Daha önce İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 'casusluk' davasından denetimli serbestliği devam eden Ilıcak’ın 'iftira' davasından aldığı ceza kesinleşince ikisi birleştirildi. Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.