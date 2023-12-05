https://sputniknews.com.tr/20231205/merkez-bankasindan-enflasyon-degerlendirmesinde-dogalgaz-vurgusu-1078087156.html

Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesinde 'doğalgaz' vurgusu

Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesinde 'doğalgaz' vurgusu

Merkez Bankası Kasım ayı enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T11:37+0300

2023-12-05T11:37+0300

2023-12-05T11:37+0300

ekonomi

merkez bankası

doğalgaz

fiyat

fahiş fiyat

fiyat artışı

fiyat artırımı

enflasyon

fatura

e-fatura

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Merkez Bankası dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. TÜİK'e göre kasımda aylık enflasyon yüzde 3.28, yıllık enflasyon yüzde 61.98 oldu.TCMB, enflasyon değerlendirmesinde doğalgaz faturalarının etkisine vurgu yaptı. Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırının (ilk 25 metreküp) aşıldığını belirten TCMB doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkinin tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1.01 puan olduğunu ifade etti.Merkez'in enflasyon raporunda öne çıkan bölümler şöyle:

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merkez bankası, doğalgaz, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, enflasyon, fatura, e-fatura