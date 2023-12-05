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Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesinde 'doğalgaz' vurgusu
Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesinde 'doğalgaz' vurgusu
Merkez Bankası Kasım ayı enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T11:37+0300
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ekonomi
merkez bankası
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Merkez Bankası dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. TÜİK'e göre kasımda aylık enflasyon yüzde 3.28, yıllık enflasyon yüzde 61.98 oldu.TCMB, enflasyon değerlendirmesinde doğalgaz faturalarının etkisine vurgu yaptı. Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırının (ilk 25 metreküp) aşıldığını belirten TCMB doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkinin tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1.01 puan olduğunu ifade etti.Merkez'in enflasyon raporunda öne çıkan bölümler şöyle:
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merkez bankası, doğalgaz, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, enflasyon, fatura, e-fatura
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Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesinde 'doğalgaz' vurgusu

11:37 05.12.2023
© AAocak, gaz
ocak, gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AA
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Merkez Bankası Kasım ayı enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında gerilerken, enerji başta olmak üzere diğer ana gruplarda yükseldiği belirtildi.
Merkez Bankası dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. TÜİK'e göre kasımda aylık enflasyon yüzde 3.28, yıllık enflasyon yüzde 61.98 oldu.
TCMB, enflasyon değerlendirmesinde doğalgaz faturalarının etkisine vurgu yaptı. Enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğalgazda bedelsiz kullanım sınırının (ilk 25 metreküp) aşıldığını belirten TCMB doğalgaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkinin tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1.01 puan olduğunu ifade etti.
Merkez'in enflasyon raporunda öne çıkan bölümler şöyle:
Doğal gazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağı öngörülmektedir. Doğal gaz etkisi hariç tutulduğunda ise tüketici fiyatları artış oranındaki yavaşlama eğilimi sürmüştür.
Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükselmiştir.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
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