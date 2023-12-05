https://sputniknews.com.tr/20231205/macron-ukraynanin-ab-uyeligini-orbanla-konusmak-orban-ise-konunun-otelenmesini-istiyor-1078103606.html

Macron Ukrayna'nın AB üyeliğini Orban'la konuşmak, Orban ise konunun ötelenmesini istiyor

Macron Ukrayna'nın AB üyeliğini Orban'la konuşmak, Orban ise konunun ötelenmesini istiyor

ABD merkezli Politico gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Ukrayna'nın AB üyeliğinde uzlaşma sağlamak üzere... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T17:31+0300

2023-12-05T17:31+0300

2023-12-05T17:31+0300

ukrayna krizi

fransa

avrupa birliği

macaristan

viktor orban

emmanuel macron

ukrayna

kiev

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ABD merkezli Politico gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Ukrayna'nın AB üyeliğinde uzlaşma sağlamak üzere Paris'e davet ettiğini yazdı. Orban da, AB yönetiminden üyelikle ilgili istişarelerin ötelenmesini talep etti.Politico'nun Fransız bürokratlara dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın AB üyeliğinde uzlaşma sağlamak isteyen Macron, Orban'ı Paris'e davet etti.Fransız bürokratlar, Macar lideri Kiev'in üyeliğini desteklemesi için ikna etmeyi hala mümkün gördüklerini söylerken bir kaynak, Orban'ın AB'den daha fazla finansman almak için el yükselttiğini savundu.Kaynak, "Bu tamamen bir taktik meselesi. Bu nedenle, anlaşmaya varabileceğimiz konusunda belirli bir iyimserlik mevcut" dedi.'Müzakerelerin başlamasıyla ilgili beklentiler yersiz'Bu arada Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e bir mektup yazarak Kiev'in mevcut siyasi hazırlık durumu dikkate alındığında üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair karara ilişkin beklentilerin yersiz olduğunun altını çizdi.AB ülkeleri arasında açık bir şekilde fikir birliği olmadığı için konuyu tartışmaya yönelik bir girişimin kaçınılmaz olarak başarısız sonuçlanacağı uyarısında bulunan Orban, 14-15 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin gündeminden bu konunun çıkarılmasını istedi.Orban, müzakerelerin başlaması halinde AB'nin obejktif ve liyakate dayalı genişleme politikasının sona ereceğini vurguladı.

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fransa, avrupa birliği, macaristan, viktor orban, emmanuel macron, ukrayna, kiev