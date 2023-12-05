https://sputniknews.com.tr/20231205/macron-ukraynanin-ab-uyeligini-orbanla-konusmak-orban-ise-konunun-otelenmesini-istiyor-1078103606.html
Macron Ukrayna'nın AB üyeliğini Orban'la konuşmak, Orban ise konunun ötelenmesini istiyor
Macron Ukrayna'nın AB üyeliğini Orban'la konuşmak, Orban ise konunun ötelenmesini istiyor
ABD merkezli Politico gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Ukrayna'nın AB üyeliğinde uzlaşma sağlamak üzere... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T17:31+0300
2023-12-05T17:31+0300
2023-12-05T17:31+0300
ukrayna krizi
fransa
avrupa birliği
macaristan
viktor orban
emmanuel macron
ukrayna
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ABD merkezli Politico gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Ukrayna'nın AB üyeliğinde uzlaşma sağlamak üzere Paris'e davet ettiğini yazdı. Orban da, AB yönetiminden üyelikle ilgili istişarelerin ötelenmesini talep etti.Politico'nun Fransız bürokratlara dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın AB üyeliğinde uzlaşma sağlamak isteyen Macron, Orban'ı Paris'e davet etti.Fransız bürokratlar, Macar lideri Kiev'in üyeliğini desteklemesi için ikna etmeyi hala mümkün gördüklerini söylerken bir kaynak, Orban'ın AB'den daha fazla finansman almak için el yükselttiğini savundu.Kaynak, "Bu tamamen bir taktik meselesi. Bu nedenle, anlaşmaya varabileceğimiz konusunda belirli bir iyimserlik mevcut" dedi.'Müzakerelerin başlamasıyla ilgili beklentiler yersiz'Bu arada Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e bir mektup yazarak Kiev'in mevcut siyasi hazırlık durumu dikkate alındığında üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair karara ilişkin beklentilerin yersiz olduğunun altını çizdi.AB ülkeleri arasında açık bir şekilde fikir birliği olmadığı için konuyu tartışmaya yönelik bir girişimin kaçınılmaz olarak başarısız sonuçlanacağı uyarısında bulunan Orban, 14-15 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin gündeminden bu konunun çıkarılmasını istedi.Orban, müzakerelerin başlaması halinde AB'nin obejktif ve liyakate dayalı genişleme politikasının sona ereceğini vurguladı.
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fransa, avrupa birliği, macaristan, viktor orban, emmanuel macron, ukrayna, kiev
fransa, avrupa birliği, macaristan, viktor orban, emmanuel macron, ukrayna, kiev
Macron Ukrayna'nın AB üyeliğini Orban'la konuşmak, Orban ise konunun ötelenmesini istiyor
ABD merkezli Politico gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Ukrayna'nın AB üyeliğinde uzlaşma sağlamak üzere Paris'e davet ettiğini yazdı. Orban da, AB yönetiminden üyelikle ilgili istişarelerin ötelenmesini talep etti.
ABD merkezli Politico gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Ukrayna'nın AB üyeliğinde uzlaşma sağlamak üzere Paris'e davet ettiğini yazdı. Orban da, AB yönetiminden üyelikle ilgili istişarelerin ötelenmesini talep etti.
Politico'nun Fransız bürokratlara dayandırdığı haberine göre Ukrayna'nın AB üyeliğinde uzlaşma sağlamak isteyen Macron, Orban'ı Paris'e davet etti.
Fransız bürokratlar, Macar lideri Kiev'in üyeliğini desteklemesi için ikna etmeyi hala mümkün gördüklerini söylerken bir kaynak, Orban'ın AB'den daha fazla finansman almak için el yükselttiğini savundu.
Kaynak, "Bu tamamen bir taktik meselesi. Bu nedenle, anlaşmaya varabileceğimiz konusunda belirli bir iyimserlik mevcut" dedi.
'Müzakerelerin başlamasıyla ilgili beklentiler yersiz'
Bu arada Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e bir mektup yazarak Kiev'in mevcut siyasi hazırlık durumu dikkate alındığında üyelik müzakerelerinin başlatılmasına dair karara ilişkin beklentilerin yersiz olduğunun altını çizdi.
AB ülkeleri arasında açık bir şekilde fikir birliği olmadığı için konuyu tartışmaya yönelik bir girişimin kaçınılmaz olarak başarısız sonuçlanacağı uyarısında bulunan Orban, 14-15 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nin gündeminden bu konunun çıkarılmasını istedi.
Orban, müzakerelerin başlaması halinde AB'nin obejktif ve liyakate dayalı genişleme politikasının sona ereceğini vurguladı.