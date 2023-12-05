Kremlin: Rusya, Ukrayna müzakerelerine önceden olduğu gibi hazır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da beklenen en erken deprem 2045'te
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Parkinson hastalığının bilinmeyen bulguları
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
‘Stratejik yönetimde, rakipleri çok iyi tanımak gerekiyor’
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
18:09
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Hollanda’da seçimin galibi: ‘Kiev’e silah vermemeliyiz’
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor’
18:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
19:27
1 dk
SESLİ HABER
İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
19:36
1 dk
SESLİ HABER
NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fico: ‘Kiev'e askeri yardım sunmayacağız’
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/kremlin-rusya-ukrayna-muzakerelerine-onceden-oldugu-gibi-hazir-1078100690.html
Kremlin: Rusya, Ukrayna müzakerelerine önceden olduğu gibi hazır
Kremlin: Rusya, Ukrayna müzakerelerine önceden olduğu gibi hazır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki müzakerelere önceden olduğu gibi hazır olduğunu belirterek Moskova'nın çözüm için siyasi ve... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T16:18+0300
2023-12-05T16:18+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
barış
abd
ingiltere
kiev
moskova
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076164936_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_b4bc11ffdcb2920ba2388cd62642187b.jpg
Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Peskov, Moskova'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere bakışını bir kez daha anlattı.Kremlin Sözcüsü, "Devlet Başkanı Putin, bizim için en önemli hususun hedeflerimize ulaşmak olduğunu defaatle söyledi. Elbette biz, bunu siyasi ve diplomatik araçlarla yapmayı tercih ederdik. Bu nedenle de müzakerelere önceden olduğu gibi hazırız" dedi.Mart 2022'de Ukrayna'yla yürütülen müzakerelerin Kiev'in tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını da anımsatan Peskov, "Onlar, bunun İngiltere'nin, İngilizlerin emriyle yapıldığını bizzat itiraf ettiler. Bundan dolayı durum tamamen aşikar" ifadelerini kullandı.Putin'in Brezilya'daki G20 zirvesine nasıl katılacağı belli değilGün içerisinde gazetecilere konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek yıl Brezilya’da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne nasıl katılacağının belli olmadığını bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Putin’in Brezilya’da 2024 sonbaharında yapılacak G20 zirvesine nasıl katılacağının belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruyu cevaplayan Peskov, “Henüz iş o noktaya gelmedi” ifadesini kullandı.Peskov, her halükarda öyle ya da böyle Rusya’nın forumda yer almaya devam edeceğini vurguladı.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını tanımasına rağmen gelecek yıl Rio de Janiro’da yapılacak G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet edeceğini açıklamıştı.Lula da Silva, daha sonra Putin’in zirveye katılması halinde tutuklanmasının hükümetinin değil, yargının yetkisinde olduğunu ifade etmişti.Rus lider Putin, kasım ayında Hindistan’da düzenlenen çevrim içi G20 liderler zirvesine katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/medinskiy-rusyanin-istanbul-baris-muzakerelerindeki-talepleri-hakkinda-konustu-1077899537.html
rusya
ukrayna
ingiltere
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076164936_46:0:978:699_1920x0_80_0_0_863ecb96c239f2061babf4c1bdc6aa95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, barış, abd, ingiltere, kiev, moskova, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, barış, abd, ingiltere, kiev, moskova, dmitriy peskov

Kremlin: Rusya, Ukrayna müzakerelerine önceden olduğu gibi hazır

16:18 05.12.2023
© SputnikKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© Sputnik
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki müzakerelere önceden olduğu gibi hazır olduğunu belirterek Moskova'nın çözüm için siyasi ve diplomatik araçları tercih ettiğinin altını çizdi.
Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Peskov, Moskova'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere bakışını bir kez daha anlattı.
Kremlin Sözcüsü, "Devlet Başkanı Putin, bizim için en önemli hususun hedeflerimize ulaşmak olduğunu defaatle söyledi. Elbette biz, bunu siyasi ve diplomatik araçlarla yapmayı tercih ederdik. Bu nedenle de müzakerelere önceden olduğu gibi hazırız" dedi.
Mart 2022'de Ukrayna'yla yürütülen müzakerelerin Kiev'in tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını da anımsatan Peskov, "Onlar, bunun İngiltere'nin, İngilizlerin emriyle yapıldığını bizzat itiraf ettiler. Bundan dolayı durum tamamen aşikar" ifadelerini kullandı.

Putin'in Brezilya'daki G20 zirvesine nasıl katılacağı belli değil

Gün içerisinde gazetecilere konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek yıl Brezilya’da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne nasıl katılacağının belli olmadığını bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Brezilya’da 2024 sonbaharında yapılacak G20 zirvesine nasıl katılacağının belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruyu cevaplayan Peskov, “Henüz iş o noktaya gelmedi” ifadesini kullandı.
Peskov, her halükarda öyle ya da böyle Rusya’nın forumda yer almaya devam edeceğini vurguladı.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını tanımasına rağmen gelecek yıl Rio de Janiro’da yapılacak G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet edeceğini açıklamıştı.
Lula da Silva, daha sonra Putin’in zirveye katılması halinde tutuklanmasının hükümetinin değil, yargının yetkisinde olduğunu ifade etmişti.
Rus lider Putin, kasım ayında Hindistan’da düzenlenen çevrim içi G20 liderler zirvesine katılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
Ukrayna krizi
Kremlin'den, Rusya’nın İstanbul barış müzakerelerindeki talepleri hakkında açıklama
29 Kasım, 10:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала