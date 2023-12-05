https://sputniknews.com.tr/20231205/kremlin-rusya-ukrayna-muzakerelerine-onceden-oldugu-gibi-hazir-1078100690.html

Kremlin: Rusya, Ukrayna müzakerelerine önceden olduğu gibi hazır

Kremlin: Rusya, Ukrayna müzakerelerine önceden olduğu gibi hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki müzakerelere önceden olduğu gibi hazır olduğunu belirterek Moskova'nın çözüm için siyasi ve... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T16:18+0300

2023-12-05T16:18+0300

2023-12-05T16:18+0300

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Moskova ve New York merkezli, Rusça yayın yapan RTVI televizyonuna demeç veren Peskov, Moskova'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere bakışını bir kez daha anlattı.Kremlin Sözcüsü, "Devlet Başkanı Putin, bizim için en önemli hususun hedeflerimize ulaşmak olduğunu defaatle söyledi. Elbette biz, bunu siyasi ve diplomatik araçlarla yapmayı tercih ederdik. Bu nedenle de müzakerelere önceden olduğu gibi hazırız" dedi.Mart 2022'de Ukrayna'yla yürütülen müzakerelerin Kiev'in tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını da anımsatan Peskov, "Onlar, bunun İngiltere'nin, İngilizlerin emriyle yapıldığını bizzat itiraf ettiler. Bundan dolayı durum tamamen aşikar" ifadelerini kullandı.Putin'in Brezilya'daki G20 zirvesine nasıl katılacağı belli değilGün içerisinde gazetecilere konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gelecek yıl Brezilya’da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne nasıl katılacağının belli olmadığını bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Putin’in Brezilya’da 2024 sonbaharında yapılacak G20 zirvesine nasıl katılacağının belirlenip belirlenmediğine ilişkin soruyu cevaplayan Peskov, “Henüz iş o noktaya gelmedi” ifadesini kullandı.Peskov, her halükarda öyle ya da böyle Rusya’nın forumda yer almaya devam edeceğini vurguladı.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını tanımasına rağmen gelecek yıl Rio de Janiro’da yapılacak G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet edeceğini açıklamıştı.Lula da Silva, daha sonra Putin’in zirveye katılması halinde tutuklanmasının hükümetinin değil, yargının yetkisinde olduğunu ifade etmişti.Rus lider Putin, kasım ayında Hindistan’da düzenlenen çevrim içi G20 liderler zirvesine katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/medinskiy-rusyanin-istanbul-baris-muzakerelerindeki-talepleri-hakkinda-konustu-1077899537.html

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