https://sputniknews.com.tr/20231205/kremlin-putin-bae-ve-suudi-arabistan-liderleri-ile-ortadogu-ihtilafini-gorusecek-1078102719.html

Kremlin: Putin, BAE ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafını görüşecek

Kremlin: Putin, BAE ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafını görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T17:10+0300

2023-12-05T17:10+0300

2023-12-05T17:10+0300

dünya

rusya

vladimir putin

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

ortadoğu

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Gazetecilere Rusya lideri Putin’in Çarşamba günü gerçekleştireceği BAE ve Suudi Arabistan ziyaretine ve ertesi gün gerçekleşecek olan İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyaretine ilişkin bilgi veren Uşakov, Putin’in BAE ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafının yanı sıra diğer uluslararası ve bölgesel meseleleri ele alacağını söyledi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Perşembe günü Rusya'ya ziyarette bulunacağını da anımsatan Uşakov, Putin’in hem BAE ve Suudi Arabistan liderleri, hem de Moskova’da İran lideri ile bu ülkelerin BRICS’e dahil olmaları ile ilgili konuları da ele alacağını ifade etti.‘Rusya, Filistin-İsrail çatışmasında uzun vadeli ateşkes istiyor’Rusya’nın Filistin-İsrail ihtilafında uzun vadeli ateşkesten, ayrıca tüm tutukluların teslim edileceği kapsamlı takastan yana olduğuna dikkat çeken Uşakov, şöyle konuştu:‘BAE, Suudi Arabistan ve İran liderleri ile görüşmelerde operasyon konusu gündeme getirilecek’Putin’in BAE, Suudi Arabistan ve İran liderleri ile yapacağı görüşmelerde Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin konuların da gündeme getirileceğini söyleyen Uşakov, “Meslektaşlarımızın Vladimir Vladimiroviç Putin'in gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini dinlemesinin elbette önemli olacağından hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da bu ay içinde Moskova ziyaretinin planlandığı bilgisini veren Uşakov, ancak kesin tarihin önümüzdeki günlerde teyit edileceğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231205/kremlin-putin-birlesik-arap-emirlikleri-ve-suudi-arabistani-ziyaret-edecek-1078091441.html

rusya

israil

gazze

gazze şeridi

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

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rusya, vladimir putin, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, ortadoğu