https://sputniknews.com.tr/20231205/kremlin-putin-bae-ve-suudi-arabistan-liderleri-ile-ortadogu-ihtilafini-gorusecek-1078102719.html
Kremlin: Putin, BAE ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafını görüşecek
Kremlin: Putin, BAE ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafını görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T17:10+0300
2023-12-05T17:10+0300
2023-12-05T17:10+0300
dünya
rusya
vladimir putin
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
ortadoğu
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Gazetecilere Rusya lideri Putin’in Çarşamba günü gerçekleştireceği BAE ve Suudi Arabistan ziyaretine ve ertesi gün gerçekleşecek olan İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyaretine ilişkin bilgi veren Uşakov, Putin’in BAE ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafının yanı sıra diğer uluslararası ve bölgesel meseleleri ele alacağını söyledi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Perşembe günü Rusya'ya ziyarette bulunacağını da anımsatan Uşakov, Putin’in hem BAE ve Suudi Arabistan liderleri, hem de Moskova’da İran lideri ile bu ülkelerin BRICS’e dahil olmaları ile ilgili konuları da ele alacağını ifade etti.‘Rusya, Filistin-İsrail çatışmasında uzun vadeli ateşkes istiyor’Rusya’nın Filistin-İsrail ihtilafında uzun vadeli ateşkesten, ayrıca tüm tutukluların teslim edileceği kapsamlı takastan yana olduğuna dikkat çeken Uşakov, şöyle konuştu:‘BAE, Suudi Arabistan ve İran liderleri ile görüşmelerde operasyon konusu gündeme getirilecek’Putin’in BAE, Suudi Arabistan ve İran liderleri ile yapacağı görüşmelerde Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin konuların da gündeme getirileceğini söyleyen Uşakov, “Meslektaşlarımızın Vladimir Vladimiroviç Putin'in gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini dinlemesinin elbette önemli olacağından hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da bu ay içinde Moskova ziyaretinin planlandığı bilgisini veren Uşakov, ancak kesin tarihin önümüzdeki günlerde teyit edileceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/kremlin-putin-birlesik-arap-emirlikleri-ve-suudi-arabistani-ziyaret-edecek-1078091441.html
rusya
israil
gazze
gazze şeridi
birleşik arap emirlikleri (bae)
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rusya, vladimir putin, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, ortadoğu
rusya, vladimir putin, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, ortadoğu
Kremlin: Putin, BAE ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafını görüşecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, Rus liderin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafını ve bölgesel meseleleri görüşeceğini belirtti.
Gazetecilere Rusya lideri Putin’in Çarşamba günü gerçekleştireceği BAE ve Suudi Arabistan ziyaretine ve ertesi gün gerçekleşecek olan İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Moskova ziyaretine ilişkin bilgi veren Uşakov, Putin’in BAE ve Suudi Arabistan liderleri ile Ortadoğu ihtilafının yanı sıra diğer uluslararası ve bölgesel meseleleri ele alacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin
Perşembe günü Rusya'ya ziyarette bulunacağını da anımsatan Uşakov, Putin’in hem BAE ve Suudi Arabistan liderleri, hem de Moskova’da İran lideri ile bu ülkelerin BRICS’e dahil olmaları ile ilgili konuları da ele alacağını ifade etti.
‘Rusya, Filistin-İsrail çatışmasında uzun vadeli ateşkes istiyor’
Rusya’nın Filistin-İsrail ihtilafında uzun vadeli ateşkesten, ayrıca tüm tutukluların teslim edileceği kapsamlı takastan yana olduğuna dikkat çeken Uşakov, şöyle konuştu:
“Şimdi asıl önemli olan şey uzun vadeli bir ateşkes sağlamaktır, zira kısa süreli aralar elbette faydalı olsa da biz uzun vadeli bir ateşkese varılmasını, tüm tutukluların teslim edileceği kapsamlı bir takasın gerçekleşmesini ve akabinde oluşacak daha sakin havada bu anlaşmazlığı çözmeye yönelik çalışmaların olmasını istiyoruz.”
‘BAE, Suudi Arabistan ve İran liderleri ile görüşmelerde operasyon konusu gündeme getirilecek’
Putin’in BAE, Suudi Arabistan ve İran liderleri ile yapacağı görüşmelerde Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin konuların da gündeme getirileceğini söyleyen Uşakov, “Meslektaşlarımızın Vladimir Vladimiroviç Putin'in gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini dinlemesinin elbette önemli olacağından hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da bu ay içinde Moskova ziyaretinin planlandığı bilgisini veren Uşakov, ancak kesin tarihin önümüzdeki günlerde teyit edileceğini vurguladı.