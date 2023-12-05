https://sputniknews.com.tr/20231205/kenyadaki-sellerde-can-kaybi-artiyor-1078103050.html

Kenya'daki sellerde can kaybı artıyor

Kenya'daki sellerde can kaybı artıyor

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 154'e, komşu Somali'de ise 110'a ulaştı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T17:18+0300

2023-12-05T17:18+0300

2023-12-05T17:18+0300

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Afrika ülkesi Kenya, Kasım ayından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 154'ye yükseldiğini duyurdu. Sözcü Mwaura, büyük yıkıma yol açan selin çok sayıda yolu kullanılamaz hale getirdiğini belirterek, "Su seviyesine ve erişilebilirliğe bağlı olarak selden etkilenen bölgelerdeki yollarda onarım çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Mwaura ayrıca, ülke genelinde 11 Aralık'a kadar şiddetli yağışlar ve fırtınanın etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu. Sellerin kolera ve diğer hastalıklara yol açtığı bilgisini paylaşan Mwaura, Lamu bölgesinde 103 kolera vakasının tespit edildiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Mwaura, hükümetin yardım çalışmalarında ise önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.Kenya'yı vuran selden 37 bölgenin etkilendiği, 460 binden fazla kişinin ise evini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı.Somali'de can kaybı 110'a yükseldiBirleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada ise komşu Somali'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a ulaştığı, selden 2.4 milyon kişinin etkilendiği bildirildi. Ülkedeki mevcut açlık krizini daha da kötüleştiren seller nedeniyle en az 36 bölgede 1 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu aktarıldı.Ekim ayında başlayan sel felaketleri ülke genelinde altyapı ve gıda tedarik hizmetleri ile eğitim ve ticareti de aksattı. Hirshabelle ve Galmudug bölgelerinde şüpheli akut ishal/kolera vakalarının tespit edildiği, su kaynaklı hastalıkların yayılma ihtimaline ilişkin endişelerin arttığı vurgulandı.

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afrika, kenya, sel felaketi, doğal afet, sel, yağmur, somali