https://sputniknews.com.tr/20231205/katar-emiri-israil-tarafindan-soykirim-sucu-isleniyor-1078095286.html
Katar Emiri: İsrail tarafından soykırım suçu işleniyor
Katar Emiri: İsrail tarafından soykırım suçu işleniyor
Katar Emiri, Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin açılış konuşmasında İsrail'e birtakım eleştirilerde bulundu. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T13:48+0300
2023-12-05T13:48+0300
2023-12-05T13:48+0300
israil- filistin çatışması
katar
katar emiri şeyh temim
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
soykırım
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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, konseyin açılış konuşmasında İsrail'in tüm siyasi, etik ve insani değerleri ihlal ettiğini altını çizdi.Katar Emiri konuşmasında, "Masum silahsız sivillerin sistematik ve kasıtlı olarak öldürüldüğü bu iğrenç suçun devam etmesine izin vermek uluslararası toplum için bir utançtır" dedi.Emir konuşmasında İsrain'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin, "Bu İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır" yorumunda bulundu.Katar Emiri ayrıca, Filistinlilerin 'haklı davalarına sadık kaldıkları' için takdir edilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi ve tam ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.Emir açıklamalarında, meşru müdafaa ilkesinin İsrail açısından geçerli olmadığını belirterek İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yinelediğini dile getirdi.Temim konuşmasında ayrıca, 'her milletten, dinden ve milletten sivillerin hedef alınmasını kınadığımızı bir kez daha yinelediğini' zikretti.
https://sputniknews.com.tr/20231204/katar-israilin-gazzeye-saldirilari-arabuluculuk-cabalarini-zorlastiriyor-1078043869.html
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katar, katar emiri şeyh temim, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım
katar, katar emiri şeyh temim, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, soykırım
Katar Emiri: İsrail tarafından soykırım suçu işleniyor
Katar Emiri, Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin açılış konuşmasında İsrail'e birtakım eleştirilerde bulundu.
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, konseyin açılış konuşmasında İsrail'in tüm siyasi, etik ve insani değerleri ihlal ettiğini altını çizdi.
Katar Emiri konuşmasında, "Masum silahsız sivillerin sistematik ve kasıtlı olarak öldürüldüğü bu iğrenç suçun devam etmesine izin vermek uluslararası toplum için bir utançtır" dedi.
Emir konuşmasında İsrain'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin, "Bu İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır" yorumunda bulundu.
Katar Emiri ayrıca, Filistinlilerin 'haklı davalarına sadık kaldıkları' için takdir edilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi ve tam ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.
Emir açıklamalarında, meşru müdafaa ilkesinin İsrail açısından geçerli olmadığını belirterek İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yinelediğini dile getirdi.
Temim konuşmasında ayrıca, 'her milletten, dinden ve milletten sivillerin hedef alınmasını kınadığımızı bir kez daha yinelediğini' zikretti.