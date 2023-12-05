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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/katar-emiri-israil-tarafindan-soykirim-sucu-isleniyor-1078095286.html
Katar Emiri: İsrail tarafından soykırım suçu işleniyor
Katar Emiri: İsrail tarafından soykırım suçu işleniyor
Katar Emiri, Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin açılış konuşmasında İsrail'e birtakım eleştirilerde bulundu. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T13:48+0300
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israil- filistin çatışması
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Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, konseyin açılış konuşmasında İsrail'in tüm siyasi, etik ve insani değerleri ihlal ettiğini altını çizdi.Katar Emiri konuşmasında, "Masum silahsız sivillerin sistematik ve kasıtlı olarak öldürüldüğü bu iğrenç suçun devam etmesine izin vermek uluslararası toplum için bir utançtır" dedi.Emir konuşmasında İsrain'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin, "Bu İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır" yorumunda bulundu.Katar Emiri ayrıca, Filistinlilerin 'haklı davalarına sadık kaldıkları' için takdir edilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi ve tam ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.Emir açıklamalarında, meşru müdafaa ilkesinin İsrail açısından geçerli olmadığını belirterek İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yinelediğini dile getirdi.Temim konuşmasında ayrıca, 'her milletten, dinden ve milletten sivillerin hedef alınmasını kınadığımızı bir kez daha yinelediğini' zikretti.
https://sputniknews.com.tr/20231204/katar-israilin-gazzeye-saldirilari-arabuluculuk-cabalarini-zorlastiriyor-1078043869.html
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Katar Emiri: İsrail tarafından soykırım suçu işleniyor

13:48 05.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZKatar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani,
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Katar Emiri, Doha'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin açılış konuşmasında İsrail'e birtakım eleştirilerde bulundu.
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, konseyin açılış konuşmasında İsrail'in tüm siyasi, etik ve insani değerleri ihlal ettiğini altını çizdi.
Katar Emiri konuşmasında, "Masum silahsız sivillerin sistematik ve kasıtlı olarak öldürüldüğü bu iğrenç suçun devam etmesine izin vermek uluslararası toplum için bir utançtır" dedi.
Emir konuşmasında İsrain'in Gazze'deki eylemlerine ilişkin, "Bu İsrail tarafından işlenen bir soykırımdır" yorumunda bulundu.
Katar Emiri ayrıca, Filistinlilerin 'haklı davalarına sadık kaldıkları' için takdir edilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi ve tam ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.
Emir açıklamalarında, meşru müdafaa ilkesinin İsrail açısından geçerli olmadığını belirterek İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlara ilişkin uluslararası soruşturma çağrısını yinelediğini dile getirdi.
Temim konuşmasında ayrıca, 'her milletten, dinden ve milletten sivillerin hedef alınmasını kınadığımızı bir kez daha yinelediğini' zikretti.
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