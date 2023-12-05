https://sputniknews.com.tr/20231205/erdal-aksunger-kimdir-1078083812.html

Erdal Aksünger kimdir?

Erdal Aksünger kimdir?

İzmir Bayraklı Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan CHP’li Erdal Aksünger kimdir? 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T10:00+0300

2023-12-05T10:00+0300

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politika

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1968 yılında dünyaya gelen Erdal Aksünger Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.Aksünger, Hollanda Kophke Tedarik Firmasının Türkiye Mümessilliğinin kurucusu ve ortağı oldu. Yabancılara gayrimenkul danışmanlığı yapan gayrimenkul yatırım şirketini, Genel Müdürü olduğu Gama Bilgisayar Ticaret Ltd. Şirketini ve İstanbul'da Multitec AŞ'yi kurdu. Aidata Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin ortağı oldu.Aksünger, profesyonel olarak futbol da oynadı.İzmir’de hangi odalarda görev yaptı?İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilim ve Sanat Eğitim Vakfı (BİLSES) Başkanlığı görevlerinde bulundu. Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2011-2015 yılları arasında TBMM 24. Dönem CHP İzmir milletvekilliği yaptı.Milletvekili olduğu dönemde hangi komisyonlarda görev aldı?Milletvekilliği boyunca Mecliste; Dilekçe Komisyonu, Meclis Başkanlığı Kültür Komisyonu, Sanayi, Ticaret ve Teknoloji Komisyonu gibi ihtisas komisyonlarında, Türkiye ve Dünyanın bilişim teknolojilerindeki yeri, sporda doping ve dinleme (basının tabiriyle; böcek komisyonu) gibi araştırma komisyonlarında görev yaptı. Kamuoyunda 17/25 Aralık tan sonra mecliste kurulan komisyonda “Soruşturma Komisyonu Üyeliği” yaptı. 2014’de Genel Başkan başdanışmanlığı görevinde bulundu.Aksünger'in CHP'deki görevi ne?CHP'nin 35. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçildi. Parti politikalarının uygulamasında en üst parti organı olarak çalışan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine getirilerek, Genel Başkan Yardımcısı oldu. Aksünger nereli?Evli ve iki çocuk babası olan Aksünger Erzincan Çayırlı nüfusuna kayıtlı.

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