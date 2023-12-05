Çıldır Gölü atlı kızakla gezintiye hazırlanıyor

© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇDoğu Anadolu Bölgesi`nin Van Gölü`nden sonra 2’inci büyük gölü olan Çıldır Gölü`nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
1/6
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Doğu Anadolu Bölgesi`nin Van Gölü`nden sonra 2’inci büyük gölü olan Çıldır Gölü`nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇBuz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine atların çektiği kızaklar çıkarılırken, Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferiyle Kars’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapması planlanıyor.
2/6
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Buz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine atların çektiği kızaklar çıkarılırken, Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferiyle Kars’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapması planlanıyor.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇTuristik Doğu Ekspresi ile 11 Aralık’ta Kars’a gelecek olan misafirlerin kısmen donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapmaları için bütün hazırlıklar tamamlandı.
3/6
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Turistik Doğu Ekspresi ile 11 Aralık’ta Kars’a gelecek olan misafirlerin kısmen donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapmaları için bütün hazırlıklar tamamlandı.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇKızakçılar, masalsı yolculuğun ardından Kars’a gelen misafirlere çıtırdayan ve ayna gibi olan buz üzerinde atlı kızakla kaymaları sağlanacak.
4/6
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Kızakçılar, masalsı yolculuğun ardından Kars’a gelen misafirlere çıtırdayan ve ayna gibi olan buz üzerinde atlı kızakla kaymaları sağlanacak.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇAtlı kızak gezilerinin de geçen yıllara nazaran erken başlayacak.
5/6
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Atlı kızak gezilerinin de geçen yıllara nazaran erken başlayacak.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇYaklaşık 10 santim buz tutan gölün üzerine ilk kez çıkılırken, buz üzerinde gezen kızakçılar dron ile görüntülendi
6/6
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Yaklaşık 10 santim buz tutan gölün üzerine ilk kez çıkılırken, buz üzerinde gezen kızakçılar dron ile görüntülendi