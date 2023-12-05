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Çıldır Gölü atlı kızakla gezintiye hazırlanıyor
Çıldır Gölü atlı kızakla gezintiye hazırlanıyor
Buz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine atların çektiği kızaklar çıkarıldı. Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferiyle Kars’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
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çıldır gölü, buz, doğu ekspresi, turist, kızak, фото
çıldır gölü, buz, doğu ekspresi, turist, kızak, фото

Çıldır Gölü atlı kızakla gezintiye hazırlanıyor

23:52 05.12.2023
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Buz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine atların çektiği kızaklar çıkarıldı. Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferiyle Kars’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapması planlanıyor.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇDoğu Anadolu Bölgesi`nin Van Gölü`nden sonra 2’inci büyük gölü olan Çıldır Gölü`nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
Doğu Anadolu Bölgesi`nin Van Gölü`nden sonra 2’inci büyük gölü olan Çıldır Gölü`nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen dondu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Doğu Anadolu Bölgesi`nin Van Gölü`nden sonra 2’inci büyük gölü olan Çıldır Gölü`nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇBuz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine atların çektiği kızaklar çıkarılırken, Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferiyle Kars’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapması planlanıyor.
Buz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine atların çektiği kızaklar çıkarılırken, Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferiyle Kars’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapması planlanıyor. - Sputnik Türkiye
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© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Buz tutan Çıldır Gölü’nün üzerine atların çektiği kızaklar çıkarılırken, Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferiyle Kars’a gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapması planlanıyor.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇTuristik Doğu Ekspresi ile 11 Aralık’ta Kars’a gelecek olan misafirlerin kısmen donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapmaları için bütün hazırlıklar tamamlandı.
Turistik Doğu Ekspresi ile 11 Aralık’ta Kars’a gelecek olan misafirlerin kısmen donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapmaları için bütün hazırlıklar tamamlandı. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Turistik Doğu Ekspresi ile 11 Aralık’ta Kars’a gelecek olan misafirlerin kısmen donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapmaları için bütün hazırlıklar tamamlandı.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇKızakçılar, masalsı yolculuğun ardından Kars’a gelen misafirlere çıtırdayan ve ayna gibi olan buz üzerinde atlı kızakla kaymaları sağlanacak.
Kızakçılar, masalsı yolculuğun ardından Kars’a gelen misafirlere çıtırdayan ve ayna gibi olan buz üzerinde atlı kızakla kaymaları sağlanacak. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Kızakçılar, masalsı yolculuğun ardından Kars’a gelen misafirlere çıtırdayan ve ayna gibi olan buz üzerinde atlı kızakla kaymaları sağlanacak.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇAtlı kızak gezilerinin de geçen yıllara nazaran erken başlayacak.
Atlı kızak gezilerinin de geçen yıllara nazaran erken başlayacak. - Sputnik Türkiye
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© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Atlı kızak gezilerinin de geçen yıllara nazaran erken başlayacak.
© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇYaklaşık 10 santim buz tutan gölün üzerine ilk kez çıkılırken, buz üzerinde gezen kızakçılar dron ile görüntülendi
Yaklaşık 10 santim buz tutan gölün üzerine ilk kez çıkılırken, buz üzerinde gezen kızakçılar dron ile görüntülendi - Sputnik Türkiye
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© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ
Yaklaşık 10 santim buz tutan gölün üzerine ilk kez çıkılırken, buz üzerinde gezen kızakçılar dron ile görüntülendi
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