Çıldır Gölü atlı kızakla gezintiye hazırlanıyor

© İHA / IŞIK ÇAPANOĞLU - SERKAN ERKOÇ Turistik Doğu Ekspresi ile 11 Aralık’ta Kars’a gelecek olan misafirlerin kısmen donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapmaları için bütün hazırlıklar tamamlandı.