https://sputniknews.com.tr/20231205/buyuksen-cifti-cinayeti-davasinda-istinaf-mahkemesi-karari-1078111387.html

Büyükşen çifti cinayeti davasında İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı

Büyükşen çifti cinayeti davasında İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanıkla ilgili kurulan hükmü, İstinaf Mahkemesi hukuka uygun... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T20:17+0300

2023-12-05T20:17+0300

2023-12-05T20:35+0300

necla büyükşen

metin büyükşen

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Konya'daki Büyükşen çifti cinayeti davasında sanıklara verilen ceza hukuka uygun bulundu.Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a, Metin ile Necla Büyükşen çiftine yönelik eylemleri nedeniyle verilen 2'şer kez müebbet hapis ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan verilen 4'er yıl hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.1. Ceza Dairesi ayrıca, saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için Ertuğrul Çelik'e verilen 9 ay hapis cezası ile yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya O'nun beraatinin de hukuka uygun olduğuna hükmetti.Olayın geçmişiMerkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 55 yaşındaki Metin ile eşi 54 yaşındaki Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.Olaya ilişkin Esra Taş, Abdullah Başdemir, Mustafa Okşen, Ertuğrul Çelik, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, A.U. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20210817/buyuksen-cifti-cinayetinde-tutuklanan-mustafa-oksen-hayatini-kaybetti--1048111555.html

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