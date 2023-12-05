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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/beyaz-saraydan-kongreye-kieve-yardima-karsi-cikanlar-putinin-stratejik-konumunu-guclendiriyor-1078094434.html
Beyaz Saray'dan Kongre'ye: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor
Beyaz Saray'dan Kongre'ye: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'ya yönelik yardım paketleriyle ilgili tasarılara 'hayır' oyu veren vekil ve senatörleri Rusya Devlet... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T14:40+0300
2023-12-05T14:40+0300
ukrayna krizi
abd
beyaz saray
washington
joe biden
ukrayna
israil
askeri yardım
abd kongresi
senato
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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato'da Ukrayna'ya yardım gönderilmesine karşı çıkan vekil ve senatörlerin sayısındaki artış, Beyaz Saray'daki endişeyi giderek artırıyor. Nitekim tasarıların kabulü için ikna yöntemlerini değiştirdiği görülen Beyaz Saray yetkilileri, kaynakların ABD içinde kullanılmasını isteyerek 'hayır' oyu verenleri 'Putin'i destekmekle' suçlamaya başladı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya kaynak aktarılmasına destek vermeyi reddeden vekil ve senatörlerin Rus lider Putin'in stratejik konumunu güçlendirdiğini öne sürdü.Sullivan, "Ukrayna'ya finansman sağlanmasını desteklemeyen her Kongre üyesinin, Putin'in zaferini kolaylaştıracak bir sonuca oy verdiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın desteklenmesi aleyhinde verilen bir oy, Putin'in stratejik konumunun iyileşmesine verilen bir oydur" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Sullivan, ABD yönetiminin Ukrayna'ya destek vermek için parasının bitmek üzere olduğunu ve zamanının da neredeyse bittiğini vurguladı.ABD yönetimi daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş ancak destek görmemişti.Son olarak NBC News, Senato'daki Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a ek destek talebi üzerinde anlaşmaya varılmasını sağlayacak yasa tasarısı müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetmişti.Başkan Biden’ın koşulsuz desteğini tekrarladığı İsrail için önerdiği yardım paketine ‘Ukrayna’ya yardımları’ da eklemesi tepki toplamış, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi şu ana kadar bu talebi ortaklaşa değerlendirmeyi reddetmiş, Kiev'e yardım ve diğer bazı bütçe tahsislerinin farklı şekilde tartışılması amacıyla yardımın ayrılmasını önermişti.Biden, Kongre'nin tasarıyı belgeyi onaylaması halinde Ukrayna olmadan yalnızca İsrail'e yardım tahsis eden bir yasaya imza atmayacağını bildirirken, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler ise Kiev'e destek konusunda ayrı bir görüşme yapılması konusunda ısrar ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/abd-senatosunda-ukraynaya-ek-mali-destek-muzakereleri-basarisizlikla-sonuclandi-1078083169.html
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abd, beyaz saray, washington, joe biden, ukrayna, israil, askeri yardım, abd kongresi, senato
abd, beyaz saray, washington, joe biden, ukrayna, israil, askeri yardım, abd kongresi, senato

Beyaz Saray'dan Kongre'ye: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor

14:40 05.12.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL METZELRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / MIKHAIL METZEL
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'ya yönelik yardım paketleriyle ilgili tasarılara 'hayır' oyu veren vekil ve senatörleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemekle suçladı.
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato'da Ukrayna'ya yardım gönderilmesine karşı çıkan vekil ve senatörlerin sayısındaki artış, Beyaz Saray'daki endişeyi giderek artırıyor.
Nitekim tasarıların kabulü için ikna yöntemlerini değiştirdiği görülen Beyaz Saray yetkilileri, kaynakların ABD içinde kullanılmasını isteyerek 'hayır' oyu verenleri 'Putin'i destekmekle' suçlamaya başladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya kaynak aktarılmasına destek vermeyi reddeden vekil ve senatörlerin Rus lider Putin'in stratejik konumunu güçlendirdiğini öne sürdü.
Sullivan, "Ukrayna'ya finansman sağlanmasını desteklemeyen her Kongre üyesinin, Putin'in zaferini kolaylaştıracak bir sonuca oy verdiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın desteklenmesi aleyhinde verilen bir oy, Putin'in stratejik konumunun iyileşmesine verilen bir oydur" ifadelerini kullandı.
Bununla beraber Sullivan, ABD yönetiminin Ukrayna'ya destek vermek için parasının bitmek üzere olduğunu ve zamanının da neredeyse bittiğini vurguladı.
ABD yönetimi daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş ancak destek görmemişti.
Son olarak NBC News, Senato'daki Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a ek destek talebi üzerinde anlaşmaya varılmasını sağlayacak yasa tasarısı müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetmişti.
Başkan Biden’ın koşulsuz desteğini tekrarladığı İsrail için önerdiği yardım paketine ‘Ukrayna’ya yardımları’ da eklemesi tepki toplamış, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi şu ana kadar bu talebi ortaklaşa değerlendirmeyi reddetmiş, Kiev'e yardım ve diğer bazı bütçe tahsislerinin farklı şekilde tartışılması amacıyla yardımın ayrılmasını önermişti.
Biden, Kongre'nin tasarıyı belgeyi onaylaması halinde Ukrayna olmadan yalnızca İsrail'e yardım tahsis eden bir yasaya imza atmayacağını bildirirken, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler ise Kiev'e destek konusunda ayrı bir görüşme yapılması konusunda ısrar ediyor.
Capitol building in Washington ABD Senato - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
Ukrayna krizi
ABD Senatosu'nda Ukrayna’ya mali destek müzakereleri başarısızlıkla sonuçlandı
10:16
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