https://sputniknews.com.tr/20231205/beyaz-saraydan-kongreye-kieve-yardima-karsi-cikanlar-putinin-stratejik-konumunu-guclendiriyor-1078094434.html

Beyaz Saray'dan Kongre'ye: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor

Beyaz Saray'dan Kongre'ye: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'ya yönelik yardım paketleriyle ilgili tasarılara 'hayır' oyu veren vekil ve senatörleri Rusya Devlet... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T14:40+0300

2023-12-05T14:40+0300

2023-12-05T14:40+0300

ukrayna krizi

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joe biden

ukrayna

israil

askeri yardım

abd kongresi

senato

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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato'da Ukrayna'ya yardım gönderilmesine karşı çıkan vekil ve senatörlerin sayısındaki artış, Beyaz Saray'daki endişeyi giderek artırıyor. Nitekim tasarıların kabulü için ikna yöntemlerini değiştirdiği görülen Beyaz Saray yetkilileri, kaynakların ABD içinde kullanılmasını isteyerek 'hayır' oyu verenleri 'Putin'i destekmekle' suçlamaya başladı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya kaynak aktarılmasına destek vermeyi reddeden vekil ve senatörlerin Rus lider Putin'in stratejik konumunu güçlendirdiğini öne sürdü.Sullivan, "Ukrayna'ya finansman sağlanmasını desteklemeyen her Kongre üyesinin, Putin'in zaferini kolaylaştıracak bir sonuca oy verdiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın desteklenmesi aleyhinde verilen bir oy, Putin'in stratejik konumunun iyileşmesine verilen bir oydur" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Sullivan, ABD yönetiminin Ukrayna'ya destek vermek için parasının bitmek üzere olduğunu ve zamanının da neredeyse bittiğini vurguladı.ABD yönetimi daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş ancak destek görmemişti.Son olarak NBC News, Senato'daki Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a ek destek talebi üzerinde anlaşmaya varılmasını sağlayacak yasa tasarısı müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetmişti.Başkan Biden’ın koşulsuz desteğini tekrarladığı İsrail için önerdiği yardım paketine ‘Ukrayna’ya yardımları’ da eklemesi tepki toplamış, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi şu ana kadar bu talebi ortaklaşa değerlendirmeyi reddetmiş, Kiev'e yardım ve diğer bazı bütçe tahsislerinin farklı şekilde tartışılması amacıyla yardımın ayrılmasını önermişti.Biden, Kongre'nin tasarıyı belgeyi onaylaması halinde Ukrayna olmadan yalnızca İsrail'e yardım tahsis eden bir yasaya imza atmayacağını bildirirken, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler ise Kiev'e destek konusunda ayrı bir görüşme yapılması konusunda ısrar ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231205/abd-senatosunda-ukraynaya-ek-mali-destek-muzakereleri-basarisizlikla-sonuclandi-1078083169.html

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