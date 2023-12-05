https://sputniknews.com.tr/20231205/beyaz-saray-yakininda-siddetli-patlama-1078085711.html
Beyaz Saray yakınında şiddetli patlama
Beyaz Saray yakınında şiddetli patlama
Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin Arlington kentinde polisin arama yapmak için hazırlandığı sırada bir şüphelinin işaret fişeği atması sonucu... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T11:21+0300
2023-12-05T11:21+0300
2023-12-05T11:54+0300
dünya
virginia
beyaz saray
abd
patlama
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Virginia eyaletinin Arlington kentinde polisin bir arama emrini uygulamaya çalıştığı sırada bir evde patlama meydana geldiği aktarıldı. CBS News'nin aktardığı habere göre, Arlington County polis sözcüsünün gazetecilere verdiği demeçte, komşuların saat 16.45 civarında ateş edildiğini bildirdiğini ve polis memurlarının bir işaret fişeği tabancasının ateşlendiğini tespit ettiğini ifade etti.Arlington County polis sözcüsü Ashley Savage, arama izni aldıktan sonra polis memurlarının saat 20:25'ten kısa bir süre önce eve yaklaştığını ve şüphelinin evin içinden 'birkaç el ateş ettiğini' ve ardından patlamanın meydana geldiğini söyledi.Atılan mermilerin işaret fişeği tabancasından mı yoksa başka bir silahtan mı atıldığı hemen anlaşılamadı, ancak polis daha sonra mermilerin 'ateşli silah olduğu düşünülen bir silahtan' atıldığını söyledi.Savage, kimliği hemen belirlenemeyen şüphelinin patlama sırasında evin içinde olduğunu söyledi. Savage, polisin dubleks olan evin içinde başka kimsenin olduğunu bilmediğini, ancak içeride başkalarının olma ihtimalini de göz ardı edemeyeceklerini söyledi. Yetkililer eve giremedi ve henüz bir ölü ve ya yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.Sosyal medyada yayınlanan videoda büyük bir alev topu ve patlama sırasında havaya fırlayan çatı ve diğer enkaz parçaları görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/israil-hamasin-tunelleri-icin-yeni-yontem-buldu-su-pompasi-1078080788.html
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virginia, beyaz saray, abd, patlama
virginia, beyaz saray, abd, patlama
Beyaz Saray yakınında şiddetli patlama
11:21 05.12.2023 (güncellendi: 11:54 05.12.2023)
Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinin Arlington kentinde polisin arama yapmak için hazırlandığı sırada bir şüphelinin işaret fişeği atması sonucu bir evde şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerindeki memurlar hafif yaralandı. Patlamanın Beyaz Saray'a 15 dakikalık bir mesafede bulunduğu aktarıldı.
Virginia eyaletinin Arlington kentinde polisin bir arama emrini uygulamaya çalıştığı sırada bir evde patlama meydana geldiği aktarıldı. CBS News'nin aktardığı habere göre, Arlington County polis sözcüsünün gazetecilere verdiği demeçte, komşuların saat 16.45 civarında ateş edildiğini bildirdiğini ve polis memurlarının bir işaret fişeği tabancasının ateşlendiğini tespit ettiğini ifade etti.
Arlington County polis sözcüsü Ashley Savage, arama izni aldıktan sonra polis memurlarının saat 20:25'ten kısa bir süre önce eve yaklaştığını ve şüphelinin evin içinden 'birkaç el ateş ettiğini' ve ardından patlamanın meydana geldiğini söyledi.
Atılan mermilerin işaret fişeği tabancasından mı yoksa başka bir silahtan mı atıldığı hemen anlaşılamadı, ancak polis daha sonra mermilerin 'ateşli silah olduğu düşünülen bir silahtan' atıldığını söyledi.
Savage, kimliği hemen belirlenemeyen şüphelinin patlama sırasında evin içinde olduğunu söyledi. Savage, polisin dubleks olan evin içinde başka kimsenin olduğunu bilmediğini, ancak içeride başkalarının olma ihtimalini de göz ardı edemeyeceklerini söyledi. Yetkililer eve giremedi ve henüz bir ölü ve ya yaralı olup olmadığı da bilinmiyor.
Sosyal medyada yayınlanan videoda büyük bir alev topu ve patlama sırasında havaya fırlayan çatı ve diğer enkaz parçaları görülüyor.