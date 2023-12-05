https://sputniknews.com.tr/20231205/bati-basini-ukrayna-silahli-kuvvetlerinde-mucadele-ruhu-zayifliyor-1078075080.html
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor
ABD’li Washington Post gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde savaş alanının tüm cephelerinde belirsizlik hakim olduğunu, askerlerin mücadele ruhunun ise... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T01:10+0300
2023-12-05T01:10+0300
2023-12-05T01:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Washington Post'ta yer alan bir makalede, yılın başlarında Batı'daki kararlılığın zirve yaptığı, Ukrayna askerlerinin kendinden emin olduğu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ise tüm cephelerde zafer elde edileceği öngörüsünde bulunduğu ifade edildi.Şu anki durumun ise çok farklı göründüğüne dikkat çekilen yazıda, “Şu anda tüm cephelerde belirsizlik hakim. Ukrayna'da mücadele ruhu zayıflıyor. Uluslararası toplumun ilgisi Ortadoğu'ya kaydı” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna’nın destekçileri arasında bile riskli bir işe daha fazla yatırım yapma konusunda siyasi isteksizliğin arttığını vurgulayan gazete, ayrıca cephenin neredeyse her bölümünde sonuçların Kiev'in beklentilerinden farklı olduğunun altı çizildi.Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Economist dergisi için kaleme aldığı makalede Ukrayna'da yedek ordu birlikleri eğitme imkanlarının kısıtlı olduğunu ve Ukrayna ordusunun çıkmaza girdiğini ifade etmişti. Zalujnıy ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Batı'nın NATO ders kitaplarına göre beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu da itiraf etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231204/ingiltere-ihalarla-mucadele-icin-ukraynaya-yeni-martlet-fuzeleri-teslim-etmis-olabilir-1078074560.html
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ukrayna krizi, ukrayna, vladimir zelenskiy
Batı basını: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor
ABD’li Washington Post gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde savaş alanının tüm cephelerinde belirsizlik hakim olduğunu, askerlerin mücadele ruhunun ise giderek zayıfladığını yazdı.
Washington Post'ta yer alan bir makalede, yılın başlarında Batı'daki kararlılığın zirve yaptığı, Ukrayna askerlerinin kendinden emin olduğu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ise tüm cephelerde zafer elde edileceği öngörüsünde bulunduğu ifade edildi.
Şu anki durumun ise çok farklı göründüğüne dikkat çekilen yazıda, “Şu anda tüm cephelerde belirsizlik hakim. Ukrayna'da mücadele ruhu zayıflıyor. Uluslararası toplumun ilgisi Ortadoğu'ya kaydı” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna’nın destekçileri arasında bile riskli bir işe daha fazla yatırım yapma konusunda siyasi isteksizliğin arttığını vurgulayan gazete, ayrıca cephenin neredeyse her bölümünde sonuçların Kiev'in beklentilerinden farklı olduğunun altı çizildi.
Daha önce Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Economist dergisi için kaleme aldığı makalede Ukrayna'da yedek ordu birlikleri eğitme imkanlarının kısıtlı olduğunu ve Ukrayna ordusunun çıkmaza girdiğini ifade etmişti. Zalujnıy ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Batı'nın NATO ders kitaplarına göre beklediği etkileyici ilerleme hızını göstermede başarısız olduğunu da itiraf etmişti.