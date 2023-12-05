https://sputniknews.com.tr/20231205/bakan-isikhan-deprem-bolgesi-icin-duyurdu-sure-uzatildi-1078082084.html
Bakan Işıkhan deprem bölgesi için duyurdu: 'Süre uzatıldı'
Bakan Işıkhan deprem bölgesi için duyurdu: 'Süre uzatıldı'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T09:49+0300
2023-12-05T09:49+0300
2023-12-05T10:10+0300
türkiye
vedat ışıkhan
deprem
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından deprem bölgesine ilişkin sağlık hizmetleri süresinin uzatılacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231106/bakan-isikhan-emeklilerin-yuzunu-guldurecegiz-1077120565.html
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vedat ışıkhan, deprem
Bakan Işıkhan deprem bölgesi için duyurdu: 'Süre uzatıldı'
09:49 05.12.2023 (güncellendi: 10:10 05.12.2023)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından deprem bölgesine ilişkin sağlık hizmetleri süresinin uzatılacağını duyurdu.
"6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, yaşamlarını daha kolay hale getirmek bizim en önemli gündem maddemiz. İnsanlarımız rahata kavuşana, şehirlerimiz tamamen imar olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde: Kurumla sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacaktır. Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulaması kaldırılmıştır."