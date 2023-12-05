https://sputniknews.com.tr/20231205/ataturkun-yati-savaronada-yasakli-madde-1078098769.html

Atatürk'ün yatı Savarona'da yasaklı madde

Atatürk'ün yatı Savarona'da yasaklı madde

Savarona'nın aslına uygun şekilde onarımı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılıyor. Yatın bir iş insanına kiralandığı dönemde yapılan onarımda, yasaklı... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T15:43+0300

2023-12-05T15:43+0300

2023-12-05T15:43+0300

türkiye

atatürk

savarona

savarona yatı

yat

asbest

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Atatürk’ün "manevi mirası" Savarona gemisinin bir iş insanına kiralandığı dönemde gerçekleştirilen onarım çalışmalarında yoğun miktarda asbest kullanıldığı, elektrik kabloları ve boru devrelerinin Türk Loyduna uygun olmayan malzemelerle donatıldığı belirlendi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geminin asbestten arındırılması ve aslına uygun onarımı için çalışmaları İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürdürüyor.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına devredilen Savarona'nın ana onarım kademesi MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı olarak belirlendi.Revizyon ve bakım çalışmaları için eylül ayının ortasında taş havuza alınan gemideki Atatürk'ten miras kalan tarihi malzemeler geçici olarak Deniz Müzesi'nde muhafaza edilirken diğer demirbaşlar Deniz Harp Okulu Komutanlığı deposuna taşındı.Gemide yapılan çalışmalar sonucu, Savarona'nın bir iş insanına kiralandığı dönemdeki onarımlarında kaplama, devre ve izolasyonlarda yoğun miktarda asbest kullanıldığı, elektrik kablolarının ve boru devrelerinin standartlara uygun olmayan malzemelerle donatıldığının saptandığı ifade edildi.Bunun üzerine İstanbul Tersanesi Komutanlığınca, asbest tespit edilen mahallerin arındırma işlemlerine kasım sonunda başlandı.Tüm geminin arındırma işlemlerinin ocak ayında tamamlanması planlanıyor.Topyekûn bakım, onarım çalışmaları geminin orijinal haline sadık kalınarak tersane personeli tarafından sürdürülüyor. Bu kapsamda ana makinaların ve makine kontrol sisteminin bakım sürecine başlanırken onarım faaliyetlerinin 2024 yazında tamamlanması planlanıyor.Atatürk'ün manevi mirasının asbestten arındırılarak aslına uygun onarıldıktan sonra Deniz Harp Okulu öğrencilerinin seyirleri için kullanılması planlanıyor.MSB kaynakları, çalışmaların büyük bir hassasiyetle devam ettiğini belirterek "Aziz Atatürk'ün hatırası Savarona gemisinin aslına uygun olacak ve maksadına uygun olarak kullanılacak şekilde onarılmasına devam edilmekte, bu husus Bakanlığımıza bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından büyük hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

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atatürk, savarona, savarona yatı, yat, asbest