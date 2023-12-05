https://sputniknews.com.tr/20231205/almanya-disisleri-bakani-baerbock-ab-30dan-fazla-uyeli-gelecege-hazirlanmali-1078111112.html
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: AB, 30'dan fazla üyeli geleceğe hazırlanmalı
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: AB, 30'dan fazla üyeli geleceğe hazırlanmalı
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin (AB) 30'dan fazla üyeli bir geleceğe hazırlanması gerektiğini söyledi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T20:00+0300
2023-12-05T20:00+0300
2023-12-05T20:00+0300
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Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da mevkidaşı Tanja Fajon ile ortak basın toplantısı düzenledi.Ortadoğu'da yaşananlara işaret eden Baerbock, "Ortadoğu'daki çatışmalarda ancak bir tarafın acısı dinince diğer tarafın da acısı dinebilir" dedi.Baerbock, "AB, reformlar yoluyla 30'dan fazla üyeli bir geleceğe hazırlanmalı" değerlendirmesinde bulundu.Fajon da AB'nin genişlemesini "jeostratejik gereklilik" şeklinde nitelendirerek, AB'nin yaz sonuna kadar Batı Balkanlar'a genişleme konusunda önemli sinyaller vermesini temenni ettiğini belirtti. Fajon, yaz aylarında Baerbock ile Bosna Hersek'e bir ziyaret planladıklarını da duyurdu.Fajon, "Slovenya her zaman Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması için çağrıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.İki bakan ayrıca, "Küresel kriz zamanlarında AB'nin genişlemesi" konulu yuvarlak masa toplantısına da katıldı.Fajon ile Roje'deki Ulusal Lojistik Merkezini ziyaret eden Baerbock burada, su baskınından korunma ekipmanlarını inceledi ve AB'nin sivil koruma mekanizmasının bir parçası olan yüksek hacimli pompalama ünitesinin çalışması hakkında bilgi aldı.Baerbock, Slovenya'daki temasları kapsamında Başbakan Robert Golob ile de görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20231202/ab-uyum-komisyonu-uyesi-ozboyaci-ab-turkiyenin-cikar-ve-kaygilarina-saygi-duymali-1078004276.html
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annalena baerbock, avrupa, almanya, avrupa birliği, avrupa birliği
annalena baerbock, avrupa, almanya, avrupa birliği, avrupa birliği
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: AB, 30'dan fazla üyeli geleceğe hazırlanmalı
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin (AB) 30'dan fazla üyeli bir geleceğe hazırlanması gerektiğini söyledi.
Baerbock, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da mevkidaşı Tanja Fajon ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Ortadoğu'da yaşananlara işaret eden Baerbock, "Ortadoğu'daki çatışmalarda ancak bir tarafın acısı dinince diğer tarafın da acısı dinebilir" dedi.
Baerbock, "AB, reformlar yoluyla 30'dan fazla üyeli bir geleceğe hazırlanmalı" değerlendirmesinde bulundu.
Fajon da AB'nin genişlemesini "jeostratejik gereklilik" şeklinde nitelendirerek, AB'nin yaz sonuna kadar Batı Balkanlar'a genişleme konusunda önemli sinyaller vermesini temenni ettiğini belirtti. Fajon, yaz aylarında Baerbock ile Bosna Hersek'e bir ziyaret planladıklarını da duyurdu.
Fajon, "Slovenya her zaman Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması için çağrıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.
İki bakan ayrıca, "Küresel kriz zamanlarında AB'nin genişlemesi" konulu yuvarlak masa toplantısına da katıldı.
Fajon ile Roje'deki Ulusal Lojistik Merkezini ziyaret eden Baerbock burada, su baskınından korunma ekipmanlarını inceledi ve AB'nin sivil koruma mekanizmasının bir parçası olan yüksek hacimli pompalama ünitesinin çalışması hakkında bilgi aldı.
Baerbock, Slovenya'daki temasları kapsamında Başbakan Robert Golob ile de görüşecek.