https://sputniknews.com.tr/20231205/alman-girisimci-dotcom-rusyanin-ukraynadaki-zaferinin-ardindan-nato-ve-ab-dagilacak-1078100301.html
Alman girişimci Dotcom: Rusya'nın Ukrayna’daki zaferinin ardından NATO ve AB dağılacak
Alman girişimci Dotcom: Rusya'nın Ukrayna’daki zaferinin ardından NATO ve AB dağılacak
Alman girişimci Kim Dotcom, Rusya'nın Ukrayna’daki zaferinin ardından NATO ve AB’nin dağılacağını öne sürdü. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T17:30+0300
2023-12-05T17:30+0300
2023-12-05T17:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
nato
avrupa birliği
abd hegemonyası
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Megaupload dosya paylaşım sitesinin kurucusu Kim Dotcom, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki zaferinin ardından Kuzey Atlantik İttifakı ve Avrupa Birliği’nin dağılmaya başlayacağını belirtti.Dotcom, “Rusya'nın kaçınılmaz zaferinin ardından AB ve NATO parçalanacak" ifadesini kullandı.NATO ve AB’nin kendi hedeflerine ulaşmak için Ukrayna’yı feda ettiğine vurgu yapan Dotcom, “Ukraynalılar, geleceği olmayan eskimiş tek kutuplu sistemi korumak adına yüz binlerce Ukraynalının kullanılması ve öldürülmesinden sonra, AB'ye ve NATO'ya katılmanın mantıklı olup olmadığını kendilerine sormalılar” ifadelerine yer verdi.Daha önce, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı kazanması durumunda önümüzdeki 10-15 yıl içinde ABD ve Rusya arasında savaş riskinin artacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231113/elon-musk-avrupa-ic-savasa-gidiyor-gibi-gorunuyor--1077353533.html
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ukrayna, rusya, nato, avrupa birliği, abd hegemonyası
ukrayna, rusya, nato, avrupa birliği, abd hegemonyası
Alman girişimci Dotcom: Rusya'nın Ukrayna’daki zaferinin ardından NATO ve AB dağılacak
Alman girişimci Kim Dotcom, Rusya'nın Ukrayna’daki zaferinin ardından NATO ve AB’nin dağılacağını öne sürdü.
Megaupload dosya paylaşım sitesinin kurucusu Kim Dotcom, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki zaferinin ardından Kuzey Atlantik İttifakı ve Avrupa Birliği’nin dağılmaya başlayacağını belirtti.
Dotcom, “Rusya'nın kaçınılmaz zaferinin ardından AB ve NATO parçalanacak" ifadesini kullandı.
NATO ve AB’nin kendi hedeflerine ulaşmak için Ukrayna’yı feda ettiğine vurgu yapan Dotcom, “Ukraynalılar, geleceği olmayan eskimiş tek kutuplu sistemi korumak adına yüz binlerce Ukraynalının kullanılması ve öldürülmesinden sonra, AB'ye ve NATO'ya katılmanın mantıklı olup olmadığını kendilerine sormalılar” ifadelerine yer verdi.
Daha önce, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı kazanması durumunda önümüzdeki 10-15 yıl içinde ABD ve Rusya arasında savaş riskinin artacağını belirtmişti.