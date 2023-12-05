https://sputniknews.com.tr/20231205/alman-girisimci-dotcom-rusyanin-ukraynadaki-zaferinin-ardindan-nato-ve-ab-dagilacak-1078100301.html

Alman girişimci Dotcom: Rusya'nın Ukrayna’daki zaferinin ardından NATO ve AB dağılacak

Alman girişimci Dotcom: Rusya'nın Ukrayna’daki zaferinin ardından NATO ve AB dağılacak

Alman girişimci Kim Dotcom, Rusya'nın Ukrayna’daki zaferinin ardından NATO ve AB’nin dağılacağını öne sürdü. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T17:30+0300

2023-12-05T17:30+0300

2023-12-05T17:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

nato

avrupa birliği

abd hegemonyası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078100144_0:139:3060:1860_1920x0_80_0_0_0824c539d31ce7f2fe462f10bb022c9d.jpg

Megaupload dosya paylaşım sitesinin kurucusu Kim Dotcom, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki zaferinin ardından Kuzey Atlantik İttifakı ve Avrupa Birliği’nin dağılmaya başlayacağını belirtti.Dotcom, “Rusya'nın kaçınılmaz zaferinin ardından AB ve NATO parçalanacak" ifadesini kullandı.NATO ve AB’nin kendi hedeflerine ulaşmak için Ukrayna’yı feda ettiğine vurgu yapan Dotcom, “Ukraynalılar, geleceği olmayan eskimiş tek kutuplu sistemi korumak adına yüz binlerce Ukraynalının kullanılması ve öldürülmesinden sonra, AB'ye ve NATO'ya katılmanın mantıklı olup olmadığını kendilerine sormalılar” ifadelerine yer verdi.Daha önce, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı kazanması durumunda önümüzdeki 10-15 yıl içinde ABD ve Rusya arasında savaş riskinin artacağını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231113/elon-musk-avrupa-ic-savasa-gidiyor-gibi-gorunuyor--1077353533.html

ukrayna

rusya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, nato, avrupa birliği, abd hegemonyası