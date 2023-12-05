https://sputniknews.com.tr/20231205/ahmet-hakan-oyunu-kime-verecegini-acikladi-1078081734.html

Ahmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladı

Ahmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladı

ahmet Hakan, dünkü depremin yerel seçimlerdeki kararında etkili olacağını söyledi ve "İstanbul’u depreme karşı kim dayanaklı hale getirme potansiyeline sahipse... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T09:36+0300

2023-12-05T09:36+0300

2023-12-05T09:36+0300

politika

ahmet hakan

ak parti

chp

ekrem imamoğlu

yerel seçim

deprem

istanbul

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul’u da etkileyen Mudanya merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün kaleme aldığı yazısında aldığı bir kararı duyurdu.Hakan, “İstanbul’u depreme karşı kim dayanaklı hale getirme potansiyeline sahipse, Kimin bu konuda verdiği sözlere güvenilirse, kim geçmişte bu konuda önemli işler yapmışsa, kim en radikal kararları alıp hızlıca uygulama yeteneği sergileyecekse ben oyumu ona vereceğim” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231126/ak-partiden-istanbul-buyuksehir-belediye-baskanligi-icin-6-aday-adayi-basvurdu-1077797065.html

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ahmet hakan, ak parti, chp, ekrem imamoğlu, yerel seçim, deprem, istanbul