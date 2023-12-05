https://sputniknews.com.tr/20231205/ahmet-hakan-oyunu-kime-verecegini-acikladi-1078081734.html
Ahmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladı
Ahmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladı
ahmet Hakan, dünkü depremin yerel seçimlerdeki kararında etkili olacağını söyledi ve "İstanbul’u depreme karşı kim dayanaklı hale getirme potansiyeline sahipse... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T09:36+0300
2023-12-05T09:36+0300
2023-12-05T09:36+0300
politika
ahmet hakan
ak parti
chp
ekrem imamoğlu
yerel seçim
deprem
istanbul
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul’u da etkileyen Mudanya merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün kaleme aldığı yazısında aldığı bir kararı duyurdu.Hakan, “İstanbul’u depreme karşı kim dayanaklı hale getirme potansiyeline sahipse, Kimin bu konuda verdiği sözlere güvenilirse, kim geçmişte bu konuda önemli işler yapmışsa, kim en radikal kararları alıp hızlıca uygulama yeteneği sergileyecekse ben oyumu ona vereceğim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231126/ak-partiden-istanbul-buyuksehir-belediye-baskanligi-icin-6-aday-adayi-basvurdu-1077797065.html
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ahmet hakan, ak parti, chp, ekrem imamoğlu, yerel seçim, deprem, istanbul
ahmet hakan, ak parti, chp, ekrem imamoğlu, yerel seçim, deprem, istanbul
Ahmet Hakan oyunu kime vereceğini açıkladı
ahmet Hakan, dünkü depremin yerel seçimlerdeki kararında etkili olacağını söyledi ve "İstanbul’u depreme karşı kim dayanaklı hale getirme potansiyeline sahipse ona oy vereceğim" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan
, İstanbul’u da etkileyen Mudanya merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün kaleme aldığı yazısında
aldığı bir kararı duyurdu.
Hakan, “İstanbul’u depreme karşı kim dayanaklı hale getirme potansiyeline sahipse, Kimin bu konuda verdiği sözlere güvenilirse, kim geçmişte bu konuda önemli işler yapmışsa, kim en radikal kararları alıp hızlıca uygulama yeteneği sergileyecekse ben oyumu ona vereceğim” dedi.