Ağızlıksız pitbull, köpeğini gezdiren kadına saldırdı: 'Yanımıza koşan insanlar kurtardı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da beklenen en erken deprem 2045'te
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
‘Stratejik yönetimde, rakipleri çok iyi tanımak gerekiyor’
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
5 Aralık Dünya Kadınlar Günü
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
ÖZEL HABER
Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
13:45
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231205/agizliksiz-pitbull-kopegini-gezdiren-kadina-saldirdi-yanimiza-kosan-insanlar-kurtardi-1078089500.html
Ağızlıksız pitbull, köpeğini gezdiren kadına saldırdı: 'Yanımıza koşan insanlar kurtardı'
Ağızlıksız pitbull, köpeğini gezdiren kadına saldırdı: 'Yanımıza koşan insanlar kurtardı'
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde köpeğiyle dışarıya çıkan bir kadın, ağızlıksız ve tasmalı bir pitbullun saldırısına uğradı. Kadın köpeğiyle yaralanırken, o... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T11:58+0300
2023-12-05T11:58+0300
türkiye
pitbull
köpek
kadın
sokak köpeği
hayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078089034_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_ee69ce0df48cfa2235403664ac15ae6c.jpg
Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkan Ayda İncekulak, bir anda tasmalı ve ağızlıksız bir pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Israrlı bir şekilde kadına ve kucağındaki köpeğine saldıran pitbull, bir süre kadının kolu ve köpeğe asılı kaldı. Büyük korku yaşayan Ayda İncekulak’ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar kısa sürede pitbull köpeği uzaklaştırılırken, köpek saldırısına uğrayan kadın kucağındaki köpeğiyle yaralandı. Büyük panik geçiren Ayda İncekulak, kısa sürede polise başvurarak oradan hastaneye gitti. Hastanede ilk tedavisini yaptıran Ayda İncekulak, gazetecilere o anları anlattı. O anlar çevredeki bir büfenin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.Önce ona, sonra köpeğine saldırdıAyda İncekulak yaptığı açıklamada, “Köpeğimi dışarıya çıkardım. Dönüşte şurada o köpeği görünce ben köpeğimi aldım. Saldırmaya başladı, önce benim kolumu yakaladı. Sonra bir şekilde benden vazgeçip köpeğime saldırdı. O sırada insanlar gelmeye başlamıştı. Gelen insanlar önce köpeğe vurarak benim kolumu kurtardı. Ondan sonra büfeden insanlar çıkarak bizi kurtardı” dedi.'Çok kötü oldum'Büfede bir süre beklediklerini dile getiren Ayda İncekulak, "Köpek saldırmak için etrafımızda tur atıyordu. Kolum yaralı hastaneye gittim, müdahale edildi. Aşılar yapılıyor, yarın da bulaşıcı hastalıklara götürüleceğim. Avukatım da geldi şikayette de bulundum. Aslında hiçbir şekilde sahipsiz bir hayvanın sokakta olmasını istemiyoruz ama başıboş bir hayvanlar var. Beni en çok üzen ise sahibi olduğu halde bu şekilde ortaya bırakılan köpekler. Kaldı ki pitbull cinsi bir köpek ve bunların ağızlıksız çıkmaması lazım. Tasması vardı. Onun için sahipsiz diyemiyorum. Mutlaka birinin köpeği ama sahipsiz bir biçimde dolanıyor. Bana saldırdı, bir başkasına da saldırmasın istiyorum. Köpeklere alışkın olduğum için çok fazla etkilenmedim diyorum ama yine de çok kötü oldum. Kolumun ağrısı halen çok fena şekilde. Bir şekilde önlem alınmalı. Bu hayvanlar sahipsiz bir şekilde sokaklarda dolaşmamalı" diye konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078089034_145:0:600:341_1920x0_80_0_0_fa2a1908e7cfa4a705ec51248a4dff76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pitbull, köpek, kadın, sokak köpeği, hayvan
pitbull, köpek, kadın, sokak köpeği, hayvan

Ağızlıksız pitbull, köpeğini gezdiren kadına saldırdı: 'Yanımıza koşan insanlar kurtardı'

11:58 05.12.2023
© İHA / -AW091524Ağızlıksız pitbull köpeğini gezdiren kadına saldırdı: 'Yanımıza koşan insanlar kurtardı'
Ağızlıksız pitbull köpeğini gezdiren kadına saldırdı: 'Yanımıza koşan insanlar kurtardı' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA / -AW091524
Abone ol
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde köpeğiyle dışarıya çıkan bir kadın, ağızlıksız ve tasmalı bir pitbullun saldırısına uğradı. Kadın köpeğiyle yaralanırken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.
Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkan Ayda İncekulak, bir anda tasmalı ve ağızlıksız bir pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Israrlı bir şekilde kadına ve kucağındaki köpeğine saldıran pitbull, bir süre kadının kolu ve köpeğe asılı kaldı. Büyük korku yaşayan Ayda İncekulak’ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar kısa sürede pitbull köpeği uzaklaştırılırken, köpek saldırısına uğrayan kadın kucağındaki köpeğiyle yaralandı. Büyük panik geçiren Ayda İncekulak, kısa sürede polise başvurarak oradan hastaneye gitti. Hastanede ilk tedavisini yaptıran Ayda İncekulak, gazetecilere o anları anlattı. O anlar çevredeki bir büfenin güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Önce ona, sonra köpeğine saldırdı

Ayda İncekulak yaptığı açıklamada, “Köpeğimi dışarıya çıkardım. Dönüşte şurada o köpeği görünce ben köpeğimi aldım. Saldırmaya başladı, önce benim kolumu yakaladı. Sonra bir şekilde benden vazgeçip köpeğime saldırdı. O sırada insanlar gelmeye başlamıştı. Gelen insanlar önce köpeğe vurarak benim kolumu kurtardı. Ondan sonra büfeden insanlar çıkarak bizi kurtardı” dedi.

'Çok kötü oldum'

Büfede bir süre beklediklerini dile getiren Ayda İncekulak, "Köpek saldırmak için etrafımızda tur atıyordu. Kolum yaralı hastaneye gittim, müdahale edildi. Aşılar yapılıyor, yarın da bulaşıcı hastalıklara götürüleceğim. Avukatım da geldi şikayette de bulundum. Aslında hiçbir şekilde sahipsiz bir hayvanın sokakta olmasını istemiyoruz ama başıboş bir hayvanlar var. Beni en çok üzen ise sahibi olduğu halde bu şekilde ortaya bırakılan köpekler. Kaldı ki pitbull cinsi bir köpek ve bunların ağızlıksız çıkmaması lazım. Tasması vardı. Onun için sahipsiz diyemiyorum. Mutlaka birinin köpeği ama sahipsiz bir biçimde dolanıyor. Bana saldırdı, bir başkasına da saldırmasın istiyorum. Köpeklere alışkın olduğum için çok fazla etkilenmedim diyorum ama yine de çok kötü oldum. Kolumun ağrısı halen çok fena şekilde. Bir şekilde önlem alınmalı. Bu hayvanlar sahipsiz bir şekilde sokaklarda dolaşmamalı" diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала