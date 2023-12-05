https://sputniknews.com.tr/20231205/abdnin-eski-bolivya-buyukelcisi-kuba-icin-casusluk-suclamasiyla-gozaltina-alindi-1078046355.html
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 'Küba için casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 'Küba için casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha casusluk suçlamasıyla Miami'de tutuklandı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T15:05+0300
2023-12-05T15:05+0300
2023-12-05T15:04+0300
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Victor Manuel Rocha, uzun süredir devam eden FBI karşı istihbarat soruşturmasının ardından Cuma günü tutuklandı. 2000-2002 yılları arasında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yapan Rocha, 1994-1995 yılları arasında da Ulusal Güvenlik Konseyi'nde çalışmıştı. Birden fazla federal suç işlemekle suçlanıyor. Başsavcı, yabancı ajanlar tarafından ABD hükümetine 'en geniş kapsamlı ve en uzun süreli sızmalardan birinin' yapıldığını iddia etti.Rocha'nın, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, 'Küba'nın çıkarlarına hizmet etmekle' suçlandığı aktarıldı.Başsavcı Merrick Garland, "Bu dava, yabancı bir ajan tarafından Birleşik Devletler hükümetine yapılan en geniş kapsamlı ve en uzun süreli sızmalardan birini ortaya çıkarıyor" dedi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.Rocha'nın 25 yıllık diplomatik kariyeri hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler altında geçtiği belirtilirken bunun büyük bir kısmının Soğuk savaş sırasında Latin Amerika'da geçti açıklandı. Rocha'nın diplomatik görevleri arasında, Fidel Castro'nun komünist hükümetiyle tam diplomatik ilişkilerinin olmadığı bir dönemde Küba'daki ABD çıkarları bölümünde görev yapmak da vardı.Hükümet, Rocha'nın 1981'den itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda gizli bilgiler de dahil olmak üzere kamuya açık olmayan bilgilere erişim ve ABD dış politikasını etkileme olanağı sağlayan pozisyonlar aldığını iddia etti.Rocha'nın geçen yıl ve bu yılki toplantılarda gizli bir FBI ajanına casus olduğunu itiraf ettiği belirtilirken gizli bir Küba İstihbarat Genel Müdürlüğü temsilcisi gibi davranan bir ABD casususun, Rocha'nın Küba için 'onlarca yıl' çalıştığını itiraf ettiğini duyduğu iddia edildi.ABD hükümetinin açıklamasına göre Rocha'nın ABD'den 'düşman' olarak bahsettiği, kendisini ve Küba'yı tanımlamak için 'biz' kelimesini kullandığı, Fidel Castro'yu 'Komutan' olarak adlandırdığı ve Küba istihbaratındaki bağlantılarından 'Yoldaşlar' diye bahsettiği belirtildi.Rocha'nın ABD'ye yanıltıcı bilgiler vermesinin yanı sıra, Kübalı istihbarat görevlileri ile buluşmak için sık sık ABD'den ayrıldığını ve seyahat belgeleri almak için yalan söylediğini de iddialar arasında yer aldı.Rocha ayrıca İtalya, Honduras, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nde görev yapmış ve ulusal güvenlik konseyinde Latin Amerika uzmanı olarak da çalıştığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231204/diplomatik-kaynak-erdogan-gazzedeki-diplomatik-cabalarini-bu-hafta-da-surdurecek-1078045975.html
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abd, bolivya, küba, abd adalet bakanlığı, casus, gözaltı
abd, bolivya, küba, abd adalet bakanlığı, casus, gözaltı
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 'Küba için casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha casusluk suçlamasıyla Miami'de tutuklandı.
Victor Manuel Rocha, uzun süredir devam eden FBI karşı istihbarat soruşturmasının ardından Cuma günü tutuklandı. 2000-2002 yılları arasında ABD'nin Bolivya Büyükelçisi olarak görev yapan Rocha, 1994-1995 yılları arasında da Ulusal Güvenlik Konseyi'nde çalışmıştı. Birden fazla federal suç işlemekle suçlanıyor. Başsavcı, yabancı ajanlar tarafından ABD hükümetine 'en geniş kapsamlı ve en uzun süreli sızmalardan birinin' yapıldığını iddia etti.
Rocha'nın, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, 'Küba'nın çıkarlarına hizmet etmekle' suçlandığı aktarıldı.
Başsavcı Merrick Garland, "Bu dava, yabancı bir ajan tarafından Birleşik Devletler hükümetine yapılan en geniş kapsamlı ve en uzun süreli sızmalardan birini ortaya çıkarıyor" dedi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.
Victor Manuel Rocha'nın 40 yılı aşkın bir süre boyunca Küba hükümetinin bir ajanı olarak hizmet verdiğini ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti içinde kendisine kamuya açık olmayan bilgilere erişim ve ABD dış politikasını etkileme olanağı sağlayacak pozisyonlar aradığını ve elde ettiğini iddia ediyoruz.
Rocha'nın 25 yıllık diplomatik kariyeri hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler altında geçtiği belirtilirken bunun büyük bir kısmının Soğuk savaş sırasında Latin Amerika'da geçti açıklandı. Rocha'nın diplomatik görevleri arasında, Fidel Castro'nun komünist hükümetiyle tam diplomatik ilişkilerinin olmadığı bir dönemde Küba'daki ABD çıkarları bölümünde görev yapmak da vardı.
Hükümet, Rocha'nın 1981'den itibaren Dışişleri Bakanlığı'nda gizli bilgiler de dahil olmak üzere kamuya açık olmayan bilgilere erişim ve ABD dış politikasını etkileme olanağı sağlayan pozisyonlar aldığını iddia etti.
Rocha'nın geçen yıl ve bu yılki toplantılarda gizli bir FBI ajanına casus olduğunu itiraf ettiği belirtilirken gizli bir Küba İstihbarat Genel Müdürlüğü temsilcisi gibi davranan bir ABD casususun, Rocha'nın Küba için 'onlarca yıl' çalıştığını itiraf ettiğini duyduğu iddia edildi.
ABD hükümetinin açıklamasına göre Rocha'nın ABD'den 'düşman' olarak bahsettiği, kendisini ve Küba'yı tanımlamak için 'biz' kelimesini kullandığı, Fidel Castro'yu 'Komutan' olarak adlandırdığı ve Küba istihbaratındaki bağlantılarından 'Yoldaşlar' diye bahsettiği belirtildi.
Rocha'nın ABD'ye yanıltıcı bilgiler vermesinin yanı sıra, Kübalı istihbarat görevlileri ile buluşmak için sık sık ABD'den ayrıldığını ve seyahat belgeleri almak için yalan söylediğini de iddialar arasında yer aldı.
Rocha ayrıca İtalya, Honduras, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nde görev yapmış ve ulusal güvenlik konseyinde Latin Amerika uzmanı olarak da çalıştığı belirtildi.