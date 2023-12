https://sputniknews.com.tr/20231205/abdli-gazeteci-ukrayna-teslim-olmazsa-kalan-topraklarini-da-kaybedebilir-1078102498.html

ABD’li gazeteci: Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir

ABD’li gazeteci Clayton Morris, Ukrayna'nın koşulsuz teslim olmayı reddetmesi halinde kalan topraklarını da kaybedeceğini belirtti. 05.12.2023, Sputnik Türkiye

Youtube kanalı Redacted’e konuşan Morris, Ukrayna'nın Rusya’ya koşulsuz teslim olmayı reddetmesi halinde, denizle bağlantısının kopabileceğini ve ülkenin batısının Polonya’nın eline geçebileceğini ileri sürdü.Morris, “Ukrayna için her şey daha da kötüye gidebilir. Ukraynalıların koşulsuz teslim olmaması halinde, Rusya’nın ne kadar ilerleyebileceğini ve daha ne kadar toprağı kontrol altına alabileceğini düşünebiyor musunuz? Ukrayna çok yakında tamamen çökebilir ve denize erişimini kaybedebilir. Peki Polonya istediği toprakları almaya karar verdiğinde ülkenin batı kesiminde ne olacak? Ukrayna’nın ülke olarak varlığı sona erecek” dedi.Ukrayna liderliğinin Minsk anlaşmalarından vazgeçerek büyük bir hata yaptığını vurgulayan gazeteci, çatışma uzadıkça Ukrayna için her şeyin daha da kötüleşeceğini ve her şeyi kaybedebileceğini kaydetti.

