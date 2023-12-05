https://sputniknews.com.tr/20231205/abdli-gazeteci-ukrayna-teslim-olmazsa-kalan-topraklarini-da-kaybedebilir-1078102498.html
ABD’li gazeteci: Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir
ABD’li gazeteci: Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir
ABD’li gazeteci Clayton Morris, Ukrayna'nın koşulsuz teslim olmayı reddetmesi halinde kalan topraklarını da kaybedeceğini belirtti. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T19:09+0300
2023-12-05T19:09+0300
2023-12-05T19:09+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
rusya
rusya savunma bakanlığı
barış
barış görüşmeleri
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076924485_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_59d1a2e1ca62d9093b3d8ad8460f7204.jpg
Youtube kanalı Redacted’e konuşan Morris, Ukrayna'nın Rusya’ya koşulsuz teslim olmayı reddetmesi halinde, denizle bağlantısının kopabileceğini ve ülkenin batısının Polonya’nın eline geçebileceğini ileri sürdü.Morris, “Ukrayna için her şey daha da kötüye gidebilir. Ukraynalıların koşulsuz teslim olmaması halinde, Rusya’nın ne kadar ilerleyebileceğini ve daha ne kadar toprağı kontrol altına alabileceğini düşünebiyor musunuz? Ukrayna çok yakında tamamen çökebilir ve denize erişimini kaybedebilir. Peki Polonya istediği toprakları almaya karar verdiğinde ülkenin batı kesiminde ne olacak? Ukrayna’nın ülke olarak varlığı sona erecek” dedi.Ukrayna liderliğinin Minsk anlaşmalarından vazgeçerek büyük bir hata yaptığını vurgulayan gazeteci, çatışma uzadıkça Ukrayna için her şeyin daha da kötüleşeceğini ve her şeyi kaybedebileceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/medinskiy-rusyanin-istanbul-baris-muzakerelerindeki-talepleri-hakkinda-konustu-1077899537.html
ukrayna
rusya
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076924485_34:0:991:718_1920x0_80_0_0_2731bde2bd541dd787f1d7450ce3e2d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, abd, rusya, rusya savunma bakanlığı, barış, barış görüşmeleri, istanbul
ukrayna, abd, rusya, rusya savunma bakanlığı, barış, barış görüşmeleri, istanbul
ABD’li gazeteci: Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir
ABD’li gazeteci Clayton Morris, Ukrayna'nın koşulsuz teslim olmayı reddetmesi halinde kalan topraklarını da kaybedeceğini belirtti.
Youtube kanalı Redacted’e konuşan Morris, Ukrayna'nın Rusya’ya koşulsuz teslim olmayı reddetmesi halinde, denizle bağlantısının kopabileceğini ve ülkenin batısının Polonya’nın eline geçebileceğini ileri sürdü.
Morris, “Ukrayna için her şey daha da kötüye gidebilir. Ukraynalıların koşulsuz teslim olmaması halinde, Rusya’nın ne kadar ilerleyebileceğini ve daha ne kadar toprağı kontrol altına alabileceğini düşünebiyor musunuz? Ukrayna çok yakında tamamen çökebilir ve denize erişimini kaybedebilir. Peki Polonya istediği toprakları almaya karar verdiğinde ülkenin batı kesiminde ne olacak? Ukrayna’nın ülke olarak varlığı sona erecek” dedi.
Ukrayna liderliğinin Minsk anlaşmalarından vazgeçerek büyük bir hata yaptığını vurgulayan gazeteci, çatışma uzadıkça Ukrayna için her şeyin daha da kötüleşeceğini ve her şeyi kaybedebileceğini kaydetti.