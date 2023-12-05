https://sputniknews.com.tr/20231205/5-aralik-dunya-kadin-haklari-gunu-89-yasinda-1078084649.html

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 89 yaşında

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 89 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı veren yasanın 5 Aralık 1934’te kabulüyle 5 Aralık... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T16:57+0300

2023-12-05T16:57+0300

2023-12-07T10:19+0300

türkiye

kadın hakları

5 aralık kadın hakları günü

kadın hakları günü

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Türkiye Cumhuriyeti kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce tanıdı. Ülkede ilk adım, 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılımına yeşil ışık yakılarak seçme ve seçilme hakkı tanınarak başladı. Ardından 1933 yılında bu kez kadınlara muhtar olma ve köy heyetini seçme hakkı doğdu.1934 yılında ise kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştu. İlk kadın muhtar, ilk kadın belediye başkanı, ilk kadın il belediye başkanı, ilk kadın milletvekilleri, ilk kadın başbakanTürkiye'de ilk kadın belediye başkanı 1930 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinde seçildi. Belediye Başkanı olan Sadiye Hanım iki yıl boyunca belediye başkanlığı yaptı.Türkiye'nin ilk kadın muhtarı, 1933 yılında Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Demirdere Köyü’nde seçildi. Muhtar olan Gül Esin Hanım 2 yıl süreyle muhtarlık görevini icra etti. Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan oldu. Müfide İlhan 1950 yılında Mersin Belediye Başkanlığı yaptı.Türkiye'de 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmışken Belçika'da 1949, İsviçre'de ise 1971 yılında tanındı1936 yılında TBMM'de bulunan ilk kadın milletvekilleri isimleri şöyle: Esma Nayman, Ferruh Güpgüp, Meliha Ulaş, Huriye Öniz, Hatice Sabiha Görkey, Mihri İffet Pektaş, Satı Çırpanoğlu, Fakihe Öymen, Nakiye Elgün, Mebrure Gönenç, Seniha Hızal, Şekibe İnsel, Bahire Bediz Morova, Benal Nevzad Arıman, Fatma Memik, Sabiha Erbay, Türkan Örs, Hatice Özgener,1993 yılında ise Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller oldu. Tarihsel sıralamayla ülkelerin kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığı yıllar:Yeni Zelanda (1893)Norveç (1913)Danirmarka (1915)Sovyetler Birliği (1917)Avusturya (12 Kasım 1918)Almanya (30 Kasım 1918)Hollanda (9 Mayıs 1919)İsveç (2 Mayıs 1919)ABD (1920)İngiltere (1928)İspanya (1931)Türkiye 1930Brezilya (1932)Endonezya (1941)Fransa (1944)İtalya (1945)Japonya (1946)Meksika (1947)Belçika (1949)Güney Kore (1948)Yunanistan (1952)Çin (1953)Irak (1958)Kanada (1960)Avustralya (1962)İran (1963)Afganistan (1964)İsviçre (1971)Portekiz (1975)Güney Afrika (1994)Katar (1999)Birleşik Arap Emirlikleri (2006)Suudi Arabistan (2015)

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2023

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kadın hakları, 5 aralık kadın hakları günü, kadın hakları günü