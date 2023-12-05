https://sputniknews.com.tr/20231205/18-il-icin-meteorolojik-uyari-bu-gece-basliyor-yarina-dikkat-1078104408.html
18 il için meteorolojik uyarı: Bu gece başlıyor, yarına dikkat
18 il için meteorolojik uyarı: Bu gece başlıyor, yarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın oluşabilecek olumsuz hava koşulları için 18 il valiliğine uyarı gönderdi. Bu gece saatlerinde etkisini gösterecek yağışların... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T18:03+0300
2023-12-05T18:03+0300
2023-12-05T18:03+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sosyal medya üzerinden ayrıntılı olarak yayınladığı hava raporlarında toplam 18 il için uyarıda bulundu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile kıyı Ege kesimlerine yönelik meteorolojik uyarılarda sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.Doğu kesimlere sağanak ve kar uyarısıDoğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın beklenen yağışlarla ilgili Meteoroloji şu bilgilendirmede bulundu:Söz konusu yağışların gece 03.00 sıralarında başlamak üzere yarına akşam 21.00'e kadar etkili olacağı belirtildi.Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için de kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını, Erzurum çevrelerinde ise yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiğini duyurdu. Yağışlı havanın bölgede bu gece yarısından itibaren etkisini göstermesi beklenirken, yağışların yarın akşam 21.00'e kadar süreceği bildirildi.Yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışKıyı Ege içinse İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. yapılan uyarıya göre ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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hava durumu,meteorolojik uyarı, sarı kodlu uyarı, yarına dikkat, yarın hava nasıl olacak,sağanak yağış varmı
hava durumu,meteorolojik uyarı, sarı kodlu uyarı, yarına dikkat, yarın hava nasıl olacak,sağanak yağış varmı
18 il için meteorolojik uyarı: Bu gece başlıyor, yarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın oluşabilecek olumsuz hava koşulları için 18 il valiliğine uyarı gönderdi. Bu gece saatlerinde etkisini gösterecek yağışların yarın akşama kadar süreceği belirtilen meteorolojik uyarıda kar yağışı beklenen bölgeler için ulaşımla ilgili de dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sosyal medya üzerinden ayrıntılı olarak yayınladığı hava raporlarında toplam 18 il için uyarıda bulundu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile kıyı Ege kesimlerine yönelik meteorolojik uyarılarda sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
Doğu kesimlere sağanak ve kar uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın beklenen yağışlarla ilgili Meteoroloji şu bilgilendirmede bulundu:
"Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yarın (06.12.2023 Çarşamba) beklenen yağışların Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) yağmur ve sağanak, Van'ın güneyinin, Hakkari'nin kuzeyinin Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yüksek ve dağlık kesimlerde don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
Söz konusu yağışların gece 03.00 sıralarında başlamak üzere yarına akşam 21.00'e kadar etkili olacağı belirtildi.
Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri için de kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını, Erzurum çevrelerinde ise yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiğini duyurdu. Yağışlı havanın bölgede bu gece yarısından itibaren etkisini göstermesi beklenirken, yağışların yarın akşam 21.00'e kadar süreceği bildirildi.
Yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış
Kıyı Ege içinse İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. yapılan uyarıya göre ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.