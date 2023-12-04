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Valilik açıkladı: Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yarın itibariyle yasaklandı
Valilik açıkladı: Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yarın itibariyle yasaklandı
Van Valiliği, eylem ve saldırı olaylarının önüne geçmek için kentte 3 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
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Van'da valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.'Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı' bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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van valiliği açıklama,van gösteri yasak,hangi ilde gösteri ve toplantı yasaklandı
van valiliği açıklama,van gösteri yasak,hangi ilde gösteri ve toplantı yasaklandı

Valilik açıkladı: Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yarın itibariyle yasaklandı

22:14 04.12.2023 (güncellendi: 22:21 04.12.2023)
© AAVan Valiliği
Van Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AA
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Van Valiliği, eylem ve saldırı olaylarının önüne geçmek için kentte 3 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu.
Van'da valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.
'Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı' bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Van ili coğrafi sınırları içinde 5 Aralık 2023'ten geçerli 7 Aralık 2023 de dahil olmak üzere 3 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden, yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştı
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