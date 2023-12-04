https://sputniknews.com.tr/20231204/spotifyda-toplu-isten-cikarmalar-suruyor-1078064433.html
Spotify’da toplu işten çıkarmalar sürüyor
Spotify’da toplu işten çıkarmalar sürüyor
Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, artan maliyetler nedeniyle bir yılda üçüncü kez işçi çıkarmaya hazırlandığını duyurdu. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T17:25+0300
2023-12-04T17:25+0300
2023-12-04T17:25+0300
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Spotify'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Ek'in çalışanlarla paylaştığı mesaj, şirketin internet sitesinde yayımlandı.Mesajda ekonomik büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını ve artan faiz oranlarının finansa erişimi daha pahalı hale getirdiğini belirten Ek, Spotify’in bu gerçeklerden kaçamayacağını vurguladı.Ek, “Çoğu ölçüme göre daha üretkeniz ancak daha az verimliyiz. İkisi de olmalıyız" diyerek, bu kapsamda, çalışanların yaklaşık yüzde 17’si ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.Geçen yılın sonunda, Stockholm merkezli şirketin yaklaşık 8 bin 400 çalışanı vardı.Şirket, bu yıl içinde iki dalgada 800 çalışanın işine son verirken, Ek’in son kararı, yaklaşık bin 500 kişinin daha işten çıkarılacağı anlamına geliyor.Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri, 2023'nin başından bu yana 253 binden fazla çalışanının işine son verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/ucuncu-ceyrek-issizlik-rakamlari-aciklandi-1077486546.html
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spotify, isveç, müzik, stockholm
spotify, isveç, müzik, stockholm
Spotify’da toplu işten çıkarmalar sürüyor
Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, artan maliyetler nedeniyle bir yılda üçüncü kez işçi çıkarmaya hazırlandığını duyurdu.
Spotify'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Ek'in çalışanlarla paylaştığı mesaj, şirketin internet sitesinde yayımlandı.
Mesajda ekonomik büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını ve artan faiz oranlarının finansa erişimi daha pahalı hale getirdiğini belirten Ek, Spotify’in bu gerçeklerden kaçamayacağını vurguladı.
Ek, “Çoğu ölçüme göre daha üretkeniz ancak daha az verimliyiz. İkisi de olmalıyız" diyerek, bu kapsamda, çalışanların yaklaşık yüzde 17’si ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.
Geçen yılın sonunda, Stockholm merkezli şirketin yaklaşık 8 bin 400 çalışanı vardı.
Şirket, bu yıl içinde iki dalgada 800 çalışanın işine son verirken, Ek’in son kararı, yaklaşık bin 500 kişinin daha işten çıkarılacağı anlamına geliyor.
Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri, 2023'nin başından bu yana 253 binden fazla çalışanının işine son verdi.