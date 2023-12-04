https://sputniknews.com.tr/20231204/sosyal-medyada-evini-atese-verdi-tum-izleyenlere-benden-gelsin-1078074449.html

Sosyal medyada evini ateşe verdi: 'Tüm izleyenlere benden gelsin'

Sosyal medyada evini ateşe verdi: 'Tüm izleyenlere benden gelsin'

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir şahıs, sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Çıkan yangında kendisinin ve komşusunun evi kullanılamaz hale... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T23:47+0300

2023-12-04T23:47+0300

2023-12-05T00:18+0300

türkiye

canlı yayın

sosyal medya

yangın

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llgaz ilçesi Onaç köyünde yaşayan M.U. isimli şahıs, sosyal medya platformunda canlı yayını açarak evini ateşe verdi.Kısa sürede büyüyen yangın komşusu K.K.'nin evine de sıçradı. Yangını gören köydekiler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında M.U.’nun evi ve komşusu K.K.'nin evi kullanılmaz hale geldi.Sosyal medyadaki canlı yayın sırasında şahsın evin farklı noktalarında ateş yaktığı görülüyor. Şahıs canlı yayında, “Şu an evi yakıyorum. Tüm izleyenlere benden gelsin. Cayır cayır yanıyor. Evin her yerinde ateşi yaktım. Onaç köyünde üzerime şike oynanıyor, ben de Onaç köyündeki evimi yakıyorum” ifadelerini kullanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231204/sosyal-medya-fenomeninin-guzellik-merkezlerinden-biri-daha-kursunlandi-1078068059.html

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