https://sputniknews.com.tr/20231204/sosyal-medya-fenomeninin-guzellik-merkezlerinden-biri-daha-kursunlandi-1078068059.html

Sosyal medya fenomeninin güzellik merkezlerinden biri daha kurşunlandı

Sosyal medya fenomeninin güzellik merkezlerinden biri daha kurşunlandı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine düzenlenen saldırının ardından bugün de Kadıköy’de bulunan güzellik merkezi... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T18:35+0300

2023-12-04T18:35+0300

2023-12-04T18:35+0300

ece ronay

türkiye

güzellik merkezi

sosyal medya fenomeni

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Sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde Ece Ronay’a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Camdaki kurşun izlerini fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güzellik merkezine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kurşunlanan güzellik merkezinde olay yeri çalışması yaptı. Ronay’ın, olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231203/ece-ronaya-ait-guzellik-merkezi-kursunlandi-1078030519.html

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