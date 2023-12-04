https://sputniknews.com.tr/20231204/sosyal-medya-fenomeninin-guzellik-merkezlerinden-biri-daha-kursunlandi-1078068059.html
Sosyal medya fenomeninin güzellik merkezlerinden biri daha kurşunlandı
Sosyal medya fenomeninin güzellik merkezlerinden biri daha kurşunlandı
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine düzenlenen saldırının ardından bugün de Kadıköy’de bulunan güzellik merkezi... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T18:35+0300
2023-12-04T18:35+0300
2023-12-04T18:35+0300
ece ronay
türkiye
güzellik merkezi
sosyal medya fenomeni
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Sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde Ece Ronay’a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Camdaki kurşun izlerini fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güzellik merkezine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kurşunlanan güzellik merkezinde olay yeri çalışması yaptı. Ronay’ın, olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231203/ece-ronaya-ait-guzellik-merkezi-kursunlandi-1078030519.html
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ece ronay kimdir,ece ronay güzellik merkezi,ece ronay güzellik merkezi saldırı
ece ronay kimdir,ece ronay güzellik merkezi,ece ronay güzellik merkezi saldırı
Sosyal medya fenomeninin güzellik merkezlerinden biri daha kurşunlandı
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezine düzenlenen saldırının ardından bugün de Kadıköy’de bulunan güzellik merkezi kurşunlandı.
Sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde Ece Ronay’a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.
Camdaki kurşun izlerini fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güzellik merkezine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kurşunlanan güzellik merkezinde olay yeri çalışması yaptı.
Ronay’ın, olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiği öğrenildi.