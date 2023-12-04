https://sputniknews.com.tr/20231204/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynanin-6-saldirisi-puskurtuldu-1078060848.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 6 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 6 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, son 24 saatte Ukrayna’nın 805 askerinin etkisiz hale getirildiğini ve 30 insansız hava... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T18:00+0300
2023-12-04T18:00+0300
2023-12-04T18:00+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 35 asker, üç zırhlı savaş aracı, dört kamyonet ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının beş saldırısı püskürttü. Yaklaşık 280 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken beş zırhlı savaş aracı ve üç otomobil yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 300 askerini, iki zırhlı savaş aracını, üç otomobilini kaybetti.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 100 asker, dört zırhlı savaş aracı ve iki otomobil olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, bir saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun mevzileri de vuruldu. Yaklaşık 40 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu ve hava desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 50 askerini, üç otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve Gvozdika obüsü kaybetti.Son 24 saatte ayrıca Ukrayna ordusuna ait 30 insansız hava aracı vuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231203/stoltenberg-ukraynadan-gelecek-kotu-haberlere-hazirolmaliyiz-1078029509.html
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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, lugansk, herson, zaporojye
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, lugansk, herson, zaporojye
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’nın 6 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, son 24 saatte Ukrayna’nın 805 askerinin etkisiz hale getirildiğini ve 30 insansız hava aracının vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 35 asker, üç zırhlı savaş aracı, dört kamyonet ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının beş saldırısı püskürttü. Yaklaşık 280 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken beş zırhlı savaş aracı ve üç otomobil yok edildi.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 300 askerini, iki zırhlı savaş aracını, üç otomobilini kaybetti.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 100 asker, dört zırhlı savaş aracı ve iki otomobil olarak gerçekleşti.
Zaporojye istikametinde, bir saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun mevzileri de vuruldu. Yaklaşık 40 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken, iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil yok edildi.
Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu ve hava desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 50 askerini, üç otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi ve Gvozdika obüsü kaybetti.
Son 24 saatte ayrıca Ukrayna ordusuna ait 30 insansız hava aracı vuruldu.