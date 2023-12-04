https://sputniknews.com.tr/20231204/rus-ordusu-aleyhine-faaliyet-yuruten-ukraynali-casus-rusyanin-yeni-bolgesi-luganskta-yakalandi-1078062626.html
Rus ordusu aleyhine faaliyet yürüten Ukraynalı casus, Rusya'nın yeni bölgesi Lugansk'ta yakalandı
Rus ordusu aleyhine faaliyet yürüten Ukraynalı casus, Rusya'nın yeni bölgesi Lugansk'ta yakalandı
us askeri birliklerinin konuşlanma noktaları hakkında bilgi toplayıp Kiev'e aktaran bir Ukrayna vatandaşı, Rusya'nın yeni bölgesi Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T18:30+0300
2023-12-04T18:30+0300
2023-12-04T18:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
lugans halk cumhuriyeti
casus
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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre LHC sakini olan Ukraynalı casus, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla Rus askerlerinin ve askeri teçhizatının konuşlanma yerlerine dair askeri nitelikte bilgiler topladı.Casusluk faaliyetleri sırasında Kiev tarafından sağlanan teknik araçları da kullanan zanlı, topladığı bilgileri Ukrayna ordusuna vererek Rus askerlerine karşı kullanılmasını sağlamaya çalıştı.Düzenlenen operasyonla yakalanan Ukraynalı zanlı hakkında soruşturma başlatılırken casusluk suçlamasıyla ceza davası da açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231203/ukraynadan-ab-ve-abdye-tehdit-bizi-desteklemeyi-birakirlarsa-buyuk-sorunlarlakarsilasacaklar-1078035980.html
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ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), lugans halk cumhuriyeti, casus
ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), lugans halk cumhuriyeti, casus
Rus ordusu aleyhine faaliyet yürüten Ukraynalı casus, Rusya'nın yeni bölgesi Lugansk'ta yakalandı
us askeri birliklerinin konuşlanma noktaları hakkında bilgi toplayıp Kiev'e aktaran bir Ukrayna vatandaşı, Rusya'nın yeni bölgesi Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) gözaltına alındı.
Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre LHC sakini olan Ukraynalı casus, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla Rus askerlerinin ve askeri teçhizatının konuşlanma yerlerine dair askeri nitelikte bilgiler topladı.
Casusluk faaliyetleri sırasında Kiev tarafından sağlanan teknik araçları da kullanan zanlı, topladığı bilgileri Ukrayna ordusuna vererek Rus askerlerine karşı kullanılmasını sağlamaya çalıştı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan Ukraynalı zanlı hakkında soruşturma başlatılırken casusluk suçlamasıyla ceza davası da açıldı.