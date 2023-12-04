https://sputniknews.com.tr/20231204/rus-ordusu-aleyhine-faaliyet-yuruten-ukraynali-casus-rusyanin-yeni-bolgesi-luganskta-yakalandi-1078062626.html

Rus ordusu aleyhine faaliyet yürüten Ukraynalı casus, Rusya'nın yeni bölgesi Lugansk'ta yakalandı

Rus ordusu aleyhine faaliyet yürüten Ukraynalı casus, Rusya'nın yeni bölgesi Lugansk'ta yakalandı

us askeri birliklerinin konuşlanma noktaları hakkında bilgi toplayıp Kiev'e aktaran bir Ukrayna vatandaşı, Rusya'nın yeni bölgesi Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T18:30+0300

2023-12-04T18:30+0300

2023-12-04T18:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

lugans halk cumhuriyeti

casus

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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre LHC sakini olan Ukraynalı casus, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla Rus askerlerinin ve askeri teçhizatının konuşlanma yerlerine dair askeri nitelikte bilgiler topladı.Casusluk faaliyetleri sırasında Kiev tarafından sağlanan teknik araçları da kullanan zanlı, topladığı bilgileri Ukrayna ordusuna vererek Rus askerlerine karşı kullanılmasını sağlamaya çalıştı.Düzenlenen operasyonla yakalanan Ukraynalı zanlı hakkında soruşturma başlatılırken casusluk suçlamasıyla ceza davası da açıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231203/ukraynadan-ab-ve-abdye-tehdit-bizi-desteklemeyi-birakirlarsa-buyuk-sorunlarlakarsilasacaklar-1078035980.html

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ukrayna, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), lugans halk cumhuriyeti, casus