https://sputniknews.com.tr/20231204/prof-dr-yaltiraktan-marmaradaki-depremi-uyarisi-bizim-hesaplarimiza-gore-7--76-arasinda-1078053405.html
Prof. Dr. Yaltırak'tan 'Marmara'daki deprem' uyarısı: Bizim hesaplarımıza göre 7- 7.6 arasında
Prof. Dr. Yaltırak'tan 'Marmara'daki deprem' uyarısı: Bizim hesaplarımıza göre 7- 7.6 arasında
Marmara'da gerçekleşen iki depremin ardından Yaltırak "Marmara'da 4 segment var. Bunların 7 ila 7.6 arasında dört tane büyük deprem üretme ihtimali var"... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T12:35+0300
2023-12-04T12:35+0300
2023-12-04T12:54+0300
türkiye
deprem
marmara depremi
istanbul depremi
uyarı
fay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077927798_41:0:809:432_1920x0_80_0_0_77ceb1501d2b71bbfc6894380ede9271.jpg
Jeofizikçi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesinde gerçekleşmesi olası büyük Marmara depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaltırak "Marmara'da hesaplanan deprem büyüklükleri var. Marmara'da 4 segment var. Bunların 7 ila 7.6 arasında dört tane büyük deprem üretme ihtimali var" ifadelerini kullandı.Habertürk'e yaptığı açıklamada Yaltırak "Aynı kahramanmaraştaki gibi 2 veya 3 tanesi aynı anda kırılması ihtimal dahilinde" diye anlattı. Söz konusu uyarı, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra gerçekleşecek 4.5 büyüklüğündeki depremleri takip etti. Marmara'da Pazartesi sabahı gerçekleşenabout:blank
https://sputniknews.com.tr/20231109/istanbul-icin-250-yillik-sure-dolmak-uzere-oncu-deprem-nedir-belirtileri-nelerdir-1077230648.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1d/1077927798_137:0:713:432_1920x0_80_0_0_519025385a67ea6300a2a728ae72ec11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul depremi, marmara depremi, istanbul depremi şiddeti
istanbul depremi, marmara depremi, istanbul depremi şiddeti
Prof. Dr. Yaltırak'tan 'Marmara'daki deprem' uyarısı: Bizim hesaplarımıza göre 7- 7.6 arasında
12:35 04.12.2023 (güncellendi: 12:54 04.12.2023)
Marmara'da gerçekleşen iki depremin ardından Yaltırak "Marmara'da 4 segment var. Bunların 7 ila 7.6 arasında dört tane büyük deprem üretme ihtimali var" açıklamasında bulundu.
Jeofizikçi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesinde gerçekleşmesi olası büyük Marmara depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaltırak "Marmara'da hesaplanan deprem büyüklükleri var. Marmara'da 4 segment var. Bunların 7 ila 7.6 arasında dört tane büyük deprem üretme ihtimali var" ifadelerini kullandı.
Habertürk'e yaptığı açıklamada Yaltırak "Aynı kahramanmaraştaki gibi 2 veya 3 tanesi aynı anda kırılması ihtimal dahilinde" diye anlattı.
Söz konusu uyarı, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra gerçekleşecek 4.5 büyüklüğündeki depremleri takip etti.
Marmara'da Pazartesi sabahı gerçekleşenabout:blank