https://sputniknews.com.tr/20231204/prof-dr-yaltiraktan-marmaradaki-depremi-uyarisi-bizim-hesaplarimiza-gore-7--76-arasinda-1078053405.html

Prof. Dr. Yaltırak'tan 'Marmara'daki deprem' uyarısı: Bizim hesaplarımıza göre 7- 7.6 arasında

Prof. Dr. Yaltırak'tan 'Marmara'daki deprem' uyarısı: Bizim hesaplarımıza göre 7- 7.6 arasında

Marmara'da gerçekleşen iki depremin ardından Yaltırak "Marmara'da 4 segment var. Bunların 7 ila 7.6 arasında dört tane büyük deprem üretme ihtimali var"... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T12:35+0300

2023-12-04T12:35+0300

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türkiye

deprem

marmara depremi

istanbul depremi

uyarı

fay

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Jeofizikçi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesinde gerçekleşmesi olası büyük Marmara depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaltırak "Marmara'da hesaplanan deprem büyüklükleri var. Marmara'da 4 segment var. Bunların 7 ila 7.6 arasında dört tane büyük deprem üretme ihtimali var" ifadelerini kullandı.Habertürk'e yaptığı açıklamada Yaltırak "Aynı kahramanmaraştaki gibi 2 veya 3 tanesi aynı anda kırılması ihtimal dahilinde" diye anlattı. Söz konusu uyarı, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde ve 3 dakika sonra gerçekleşecek 4.5 büyüklüğündeki depremleri takip etti. Marmara'da Pazartesi sabahı gerçekleşenabout:blank

https://sputniknews.com.tr/20231109/istanbul-icin-250-yillik-sure-dolmak-uzere-oncu-deprem-nedir-belirtileri-nelerdir-1077230648.html

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