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Prof. Dr. Naci Görür: Bu kentimizin yeri çok tehlikeli
Prof. Dr. Naci Görür: Bu kentimizin yeri çok tehlikeli
Prof. Dr. Görür, Gemlik'te 3 dakika arayla medayan gelen iki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu ve "Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
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Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik'teki depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu:
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Prof. Dr. Naci Görür: Bu kentimizin yeri çok tehlikeli

11:47 04.12.2023
© AANaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Prof. Dr. Görür, Gemlik'te 3 dakika arayla medayan gelen iki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu ve "Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir" dedi.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gemlik'teki depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu:
Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun
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