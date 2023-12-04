https://sputniknews.com.tr/20231204/ortaokul-ve-liselere-turk-sosyal-hayatinda-aile-dersi-ayet-ve-hadisle-anlatilacak-1078051884.html

Ortaokul ve liselere ′Türk sosyal hayatında aile′ dersi: Ayet ve hadisle anlatılacak

Ortaokul ve liselere ′Türk sosyal hayatında aile′ dersi: Ayet ve hadisle anlatılacak

Ortaokul ve liselere ′Türk sosyal hayatında aile′ dersi: Aile kurmanın şartları ayet ve hadislerle anlatılacak. 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T12:08+0300

2023-12-04T12:08+0300

2023-12-04T12:41+0300

türkiye

ortaokul

hadis

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Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ise lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için toplam 72 saatlik öğretim programını içeren seçmeli dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçti.Ortaokullardaki "Türk sosyal hayatında aile" dersi müfredatı, "ailenin önemi", "aile olmak", "Türk aile yapısının tarihsel süreci", "toplumsal değişim ve aile" olmak üzere 4 üniteden oluşuyor.'Ailenin önemi' müfredata giriyor"Ailenin önemi" ünitesinde öğrencilerin aile kurumunu, önemini, temel işlevlerini, ebeveynlik rollerini, sosyalleşme sürecinde ailenin rolünü öğrenmeleri hedeflendi. Sağlıklı toplum yapısı için ailenin rolü üzerinde durulacak derslerde, aile kurmanın fıtrata uygun olduğuna değinilecek. İletişim, problem çözme, empati gibi becerilerin kazandırılmasında ailenin öneminin vurgulanacağı derslerde, toplumsal statü ve rol kavramları ile aile arasında ilişkiler kurulacak.Aile kültüründeki bozulmaların toplumsal yapıyı olumsuz etkileyeceği üzerinde durulacak olan derslerde, ailevi değerlerin gelişimine katkı sağlayacak örf, adet ve geleneklere değinilecek.Aile olmak ünitesinde aile tarihinin önemi vurgulanacak"Aile olmak" ünitesinde ise öğrencilerin kendi aile tarihini öğrenmeleri, aileyi bir arada tutan manevi unsurları fark etmeleri, edebi eserler ve yaptıkları araştırmalar üzerinden aile olmanın önemini öğrenmeleri amaçlandı.Öğrenciler, derslerde aile büyükleriyle görüşmeler yaparak aile tarihini araştıracak. Öğrencilerin, aile ile ilgili fotoğraflar, mektuplar, evlilik cüzdanları, ses kayıtları, kimlik kartları gibi belgelerden yararlanması teşvik edilecek.Derslerde ayrıca, öğrencilerin ailenin bir araya gelmesini konu edinen doğum, ad koyma törenleri, düğün, iftar sofraları ve bayram kutlamaları gibi olay ve durumların yer aldığı film, belgesel ve edebi eserleri araştırması sağlanacak."Türk aile yapısının tarihsel süreci" isimli üçüncü ünitede ise öğrencilerin Türk tarihinin farklı dönemlerindeki aile yapısını ve ailenin kültürel özelliklerini öğrenmeleri amaçlandı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/meb-mufredata-ekledi-secmeli-derste-yer-alacak-1077902823.html

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