https://sputniknews.com.tr/20231204/iyi-partiden-yerel-secim-karari--1078069449.html

İYİ Parti’den CHP’ye ret: Parti, seçime tek başına girme kararı aldı

İYİ Parti’den CHP’ye ret: Parti, seçime tek başına girme kararı aldı

İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda oy çokluğuyla yerel seçimlere tek başına gitme kararı aldı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu söz konusu karara ilişkin "Genel İdare... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T19:07+0300

2023-12-04T19:07+0300

2023-12-04T19:47+0300

politika

iyi parti

son dakika

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

meral akşener

kürşad zorlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075450839_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5142c9d2023f8ede69f05a44d868ae24.jpg

İYİ Parti’de Genel İdare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ana konusu ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel seçimlerde işbirliği çağrısı olduİYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Parti Sözcüsü Zorlu, yaptığı basın açıklamasında "Yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girmesi kararını almıştır" ifadelerini kullandı.İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı sonrası İYİ Partili başkanlar 'müstakil seçim' paylaşımı yaptı.İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her müstakil seçimlere katılıyoruz” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Rıdvan Uz ise yaptığı paylaşımda, “Hür ve müstakil” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231203/chp-genel-baskani-ozelden-aksener-aciklamasi-ittifak-karari-alirlarsa-oturacagiz-konusacagiz-1078039034.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, son dakika, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, meral akşener, kürşad zorlu