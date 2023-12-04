https://sputniknews.com.tr/20231204/iyi-partiden-yerel-secim-karari--1078069449.html
İYİ Parti’den CHP’ye ret: Parti, seçime tek başına girme kararı aldı
İYİ Parti’den CHP’ye ret: Parti, seçime tek başına girme kararı aldı
İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda oy çokluğuyla yerel seçimlere tek başına gitme kararı aldı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu söz konusu karara ilişkin "Genel İdare... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T19:07+0300
2023-12-04T19:07+0300
2023-12-04T19:47+0300
politika
iyi parti
son dakika
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
meral akşener
kürşad zorlu
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İYİ Parti’de Genel İdare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ana konusu ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel seçimlerde işbirliği çağrısı olduİYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Parti Sözcüsü Zorlu, yaptığı basın açıklamasında "Yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girmesi kararını almıştır" ifadelerini kullandı.İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı sonrası İYİ Partili başkanlar 'müstakil seçim' paylaşımı yaptı.İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her müstakil seçimlere katılıyoruz” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Rıdvan Uz ise yaptığı paylaşımda, “Hür ve müstakil” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231203/chp-genel-baskani-ozelden-aksener-aciklamasi-ittifak-karari-alirlarsa-oturacagiz-konusacagiz-1078039034.html
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iyi parti, son dakika, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, meral akşener, kürşad zorlu
iyi parti, son dakika, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, meral akşener, kürşad zorlu
İYİ Parti’den CHP’ye ret: Parti, seçime tek başına girme kararı aldı
19:07 04.12.2023 (güncellendi: 19:47 04.12.2023)
İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda oy çokluğuyla yerel seçimlere tek başına gitme kararı aldı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu söz konusu karara ilişkin "Genel İdare Kurulumuz yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararı almıştır" dedi.
İYİ Parti’de Genel İdare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ana konusu ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yerel seçimlerde işbirliği çağrısı oldu
İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifi oy çokluğuyla reddedildi.
Parti Sözcüsü Zorlu, yaptığı basın açıklamasında "Yapılan oylama neticesinde Genel İdare Kurulumuz, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Partimizin hür ve müstakil olarak girmesi kararını almıştır" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti’de Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı sonrası İYİ Partili başkanlar 'müstakil seçim' paylaşımı yaptı.
İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her müstakil seçimlere katılıyoruz” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Rıdvan Uz ise yaptığı paylaşımda, “Hür ve müstakil” dedi.