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https://sputniknews.com.tr/20231204/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1078047004.html
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Gemlik, büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı. 04.12.2023, Sputnik Türkiye
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Deprem - Sputnik Türkiye

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

10:45 04.12.2023 (güncellendi: 11:37 04.12.2023)
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Gemlik, büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı.
AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2023
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'Takip ediyoruz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.
Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

'Bölgede deprem fırtınası hep var'

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremin ardından "Bölgede devam eden bir süreç var. 6 buçuğu geçen bir deprem fırtınası hep var" dedi. Üşümezsoy, 'Gemlik'ten geçen fay ile birleşmesi halinde 6.5'i de geçebilir' dedi.

'Güney Marmara fayı da önemle takip edilmeli'

Prof. Dr. Ali Koçyiğit ise depremin ardından Habertürk yayınına katıldı ve 'Güney Marmara fayı da önemle takip edilmeli' dedi.
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11:22 04.12.2023
AFAD: Artçı sarsıntılar olabilir
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar, TRT Haber canlı yayınında açıklama yaptı:
"İstanbul başta olmak üzere civar illerden de hissedildi. 5,1 olarak ölçüldü ve Mudanya açıklarında olmuş. Marmara da çok sayıda aktif fay var birisi de Gemlik fayı, muhtemelen bu fayda oluştu. Kırılmayı bekleyen Marmara'da çok fay var. Bu fayın karakterini de öğrendiğimizde her şey daha net olarak ortaya çıkacak. Artçı sarsıntılar da olabilir. Kırılmayı bekleyen birçok akitf fay var. Ne zaman ne büyüklükte bir deprem olacağını sormanın bir mantığı yok artık."
11:20 04.12.2023
Bursa Valisi: Yıkım veya ciddi bir durum yok, herhangi bir olumsuz haber almadık
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bir açıklama yaptı. Demirtaş, kentte yıkılan bir bina olmadığını söyledi. Demirtaş, "Yıkım veya ciddi bir durum yok, herhangi bir olumsuz haber almadık. Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok, gerekli bütün önlemleri alıyoruz." diye konuştu.
11:17 04.12.2023
Gemlik Fayı belgesi nedir?
Bursa’nın Gemlik ilçesi, fay hattı üzerinde yerleşim yerlerinin bulunması, alüvyon zemine sahip olması ve eski dönem belediye yönetiminin izlediği politikalar nedeniyle yıllardır depremle birlikte anılıyor.
Kuzey Anadolu Fayı’nın kolları İznik, Orhangazi, Mudanya, Karacabey, İnegöl, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden de geçiyor ve birçok ilçe alüvyon zemin özelliği gösteriyor. Gemlik üzerine yapılan araştırmalara göre, nüfusun yarısından fazlası aktif fayın bulunduğu alüvyon zemin üzerinde yaşıyor. İlçede Hamidiye, Eşref Dinçer, Doktor Ziya Kaya, Demirsubaşı ve Osmaniye Mahalleleri riskli bölgelerden. İlçe için deprem riski gerekçesiyle 24 Aralık 2017’de Olağanüstü Hal kapsamında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılmışt. İlçede yeni yerleşim yerleri oluşturuldu ve yapılaşma yeni bölgeye kaydırıldı.
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