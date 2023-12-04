İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 4, 2023
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.73 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2023-12-04
Saat:10:42:20 TSİ
Enlem:40.42694 N
Boylam:28.83194 E
Derinlik:8.98 km
Detay:https://t.co/9Ot21FRvZd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
'Takip ediyoruz'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.
Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.
#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5️⃣,1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2023
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Depremden…
'Bölgede deprem fırtınası hep var'
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depremin ardından "Bölgede devam eden bir süreç var. 6 buçuğu geçen bir deprem fırtınası hep var" dedi. Üşümezsoy, 'Gemlik'ten geçen fay ile birleşmesi halinde 6.5'i de geçebilir' dedi.
'Güney Marmara fayı da önemle takip edilmeli'
Prof. Dr. Ali Koçyiğit ise depremin ardından Habertürk yayınına katıldı ve 'Güney Marmara fayı da önemle takip edilmeli' dedi.